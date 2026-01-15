English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 'காரில் உடலுறவு...' பிரபல பாடகரின் சர்ச்சை கருத்து; நெட்டிசன்கள் கொந்தளிக்க என்ன காரணம்?

'காரில் உடலுறவு...' பிரபல பாடகரின் சர்ச்சை கருத்து; நெட்டிசன்கள் கொந்தளிக்க என்ன காரணம்?

Honey Singh Controversy: பாலிவுட் பாடகர் ஹனி சிங் டெல்லியில் சமீபத்தில் பேசியது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது. இந்த பேச்சின் வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 15, 2026, 03:40 PM IST
  • நெட்டிசன்கள் அவரை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
  • அவர் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாக இருந்துள்ளார்.
  • ஹனி சிங்கிற்கு வயது 42 ஆகும்.

'காரில் உடலுறவு...' பிரபல பாடகரின் சர்ச்சை கருத்து; நெட்டிசன்கள் கொந்தளிக்க என்ன காரணம்?

Honey Singh Controversy, Viral Video: பாலிவுட் பாடகர் ஹனி சிங் டெல்லியில் சமீபத்தில் பேசிய கருத்துகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளன. டெல்லியில் நடந்த தனியார் இசை நிகழ்ச்சியில் ஹனி சிங் பேசிய கருத்துகள்தான் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன.

Honey Singh Controversy: ஹனி சிங்கின் சர்ச்சை பேச்சு

"டெல்லியின் குளிர் கடுமையாக உள்ளது. இந்த குளிரில் நீங்கள் காரில் உடலுறவு வைத்துக்கொள்வது மிகவும் வேடிக்கையாக இருக்கும். டெல்லி குளிரில் நீங்கள் காரில் உடலுறவு வைத்து்ககொள்ளுங்கள். ஆனால் தயவுசெய்து ஆணுறைகளை பயன்படுத்துங்கள், பாதுகாப்பாக மேற்கொள்ளுங்கள்" என பேசியிருந்தார். ஹனி சிங்கின் இந்த பேச்சுதான் கடுமையாக கண்டனத்திற்குள்ளாகி உள்ளது. இதன் வீடியோக்கள் இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளன. ஹனி சிங் பிரபலமாக பாடகராக இருந்தாலும், சமீப காலங்களாக போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாக பல்வேறு சர்ச்சைகளில் சிக்கி வந்தார். 

Honey Singh Controversy: போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமை

இதுகுறித்து சமீபத்தில் ஹனி சிங் அளித்த நேர்காணலில், "சில பெரும் பிரபலங்கள், சில மிகப் பெரிய பிரபலங்கள், மிகவும் செல்வாக்கு பெற்றவர்கள். அவர்கள் என்னை கிண்டல் செய்தார்கள். அவர்கள் என்னிடம், 'சர்தார், நீ ஒரு பஞ்சாபி. மது அருந்து, ஆனால் இப்போது இதைச் செய்' என சொன்னார்கள். நானும் 'அதில் என்ன பிரச்சனை, கொடு, நான் செய்கிறேன்' என்றேன். அப்போது ஒன்றும் ஆகவில்லை. படிப்படியாக நான் அதற்கு அடிமையாகிவிட்டேன்" என தனது போதைப் பழக்கம் குறித்து தகவலை பகிர்ந்திருந்தார்.

Honey Singh Controversy: துணை நின்று பிரபலங்கள்

ஹனி சிங் பாலிவுட்டில் உச்சபட்ச புகழை எட்டியபோது, போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையானதால் பல்வேறு பிரச்னைகளை எதிர்கொண்டார். மேலும், அவரது வாழ்வில் மிகவும் கடினமான கட்டத்தை அவர் சந்தித்தார். இருப்பினும் அந்த கடினமான காலகட்டத்தில் அவருக்கு ஆதரவாக நின்று போதைப் பழக்கத்தில் இருந்து மீள்வதற்கு தீபிகா படுகோன், ஷாருக்கான், அக்ஷய் குமார் போன்ற பெரும் பிரபலங்கள் துணை நின்றதாகவும் அவர் பல தருணங்களில் பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார். போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி அதில் இருந்து எப்படி மீள்வது?, யாரிடம் சென்று ஆலோசனை கேட்பது? என தெரியாமல் திணறிக்கொண்டிருந்தபோது, தீபிகா படுகோன்தான் ஹனி சிங்கிற்கு ஒரு மருத்துவரை பரிந்துரைத்ததாக ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார்.

Honey Singh Controversy: கழுவி ஊத்தும் நெட்டிசன்கள்

போதை பழக்கத்தில் இருந்து மீள முயற்சிப்பதாக ஹனி சிங் தொடர்ந்து பேசி வரும் நிலையில் அவர் ரசிகர்கள் முன்னிலையில் இசை நிகழ்ச்சியில் மிகவும் சர்ச்சையான வகையில் பேசியது கண்டிக்கத்தக்கது என நெட்டிசன்கள் பலரும் தங்களின் கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர். இந்த சர்ச்சை பேச்சின் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதில், "வெற்றி ஒருவரின் தலைக்கு ஏறும்போது, ​​இதுதான் நடக்கும். பல வருடங்களாக சினிமாவில் இல்லாமல் மறைந்துபோன அவர் மீண்டும் கம்பேக் கொடுத்தார். தற்போது மீண்டும் வெற்றியை ருசித்தவுடன், முட்டாள்தனமும் மீண்டும் தொடங்கிவிட்டது. எவ்வளவு விளம்பரம் செய்தாலும் உண்மையை நீண்ட காலத்திற்கு மறைக்க முடியாது. இவர் மிகவும் மோசமானவர்" என ஒருவர் X தளத்தில் வைரலாகும் கமெண்ட் பிரிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Honey Singh Controversy: யார் இந்த ஹனி சிங்?

ஹனி சிங், யோ யோ ஹனி சிங் என ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் இவரின் இயற்பெயர் ஹிர்தேஷ் சிங். இசையமைப்பாளராகவும், ராப் பாடகராகவும் இவரை பாலிவுட் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த இந்திய சினிமா ரசிகர்கள் அதிகளவில் கொண்டாடி உள்ளனர். 2013ஆம் ஆண்டில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், அனிருத் இசையில், எதிர்நீச்சல் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற 'எதிர்நீச்சல் அடி...' என்ற பாடலில் ஹனி சிங் பாடியிருப்பார். இவருக்கு வயது 42 ஆகும். இவருக்கு ஷாலினி தல்வார் என்பவருடன் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டில் திருமணம் நடந்து, 2023ஆம் ஆண்டில் விவாகரத்து ஆகிவிட்டது. 

