விஷால் மணப்பெண் கடத்தலா? நடந்தது என்ன? பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Zee Tamil Parijatham Serial Update: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் புத்தம் புதிய சீரியல் பாரிஜாதம்.
நேற்றைய எபிசோடில் விஷால், இசையின் முதல் சந்திப்பு மோதலில் தொடங்கிய நிலையில் இன்று நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க.
அதாவது, காணாமல் போன தாத்தாவை கோவிலில் பார்த்து வீட்டிற்கு அழைத்து வரும் இசை அவரை படுக்க வைத்து பக்கத்தில் இருந்து கவனித்து கொள்கிறாள்.
அடுத்து ஹீரோ விஷால் தனது நண்பன் ஒருவன் டல்லாக இருப்பதை பார்த்து என்னாச்சு என்று விசாரிக்க அவன் தனது காதலிக்கு கல்யாணம் என்று சொல்ல ஹீரோ அந்த பெண்ணை தூக்கி நண்பனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க முடிவெடுக்கிறான்.
அடுத்த நாள் இசையும் அவளது தங்கை வர்ஷினியும் தோழியின் திருமணத்திற்கு வருகின்றனர். கல்யாண பெண் சோகமாக இருப்பதை பார்க்கிறாள். அடுத்து விஷால் அந்த பெண்ணை கடத்தி செல்கிறான்.
அய்யர் கல்யாண பெண்ணை அழைக்க மணப்பெண் இல்லை என்று தெரிந்து அவளின் பெற்றோர் மனமுடைந்து தற்கொலைக்கு முயல இசை அவர்களை காப்பாற்றி உங்க பொண்ணை நான் கூட்டிட்டு வரேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறாள்.
பிறகு இசை அந்த பெண்ணை தேடி கண்டுபிடித்து அவளுடைய அப்பா அம்மாவின் நிலையை சொல்லி அவளது மனதை மாற்றி அழைத்து வந்து கல்யாணத்தையும் நடத்தி வைக்க விஷால் கடுப்பாகிறான். பிறகு இசையின் நல்ல மனசை பார்த்த ஒரு தம்பதி அமெரிக்காவில் இருக்கும் தனது மகனுக்கு பெண் கேட்க சித்தி ருக்மணி அவளுக்கு காது கேட்காது என்று சொல்லி இந்த கல்யாண பேச்சை முறியடிக்கிறாள்.
இப்படியான நிலையில் அடுத்து நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து அறிய பாரிஜாதம் சீரியலை உங்கள் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்.
சுருக்கமாக:
- இசை தாத்தாவை கண்டுபிடித்து வீட்டிற்கு கொண்டுவருகிறாள்.
- விஷால் தனது நண்பருக்கு ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செய்ய முடிவு செய்கிறான்.
- இசையும் வர்ஷினியும் திருமணத்திற்கு செல்கிறார்கள்; மணப்பெண் சோகத்தில் இருக்கிறாள்.
- விஷால் மணப்பெண்ணை கடத்துகிறான்.
- இசை பெற்றோரை தற்கொலை முயற்சியிலிருந்து காப்பாற்றுகிறாள்.
- இசை மணப்பெண்ணை மனம் மாற்றி திருமணத்தை நடத்த வைக்கிறாள்.
- விஷால் இசையின் நல்ல மனசை பார்த்து கோபமாக்கிறான்.
- அமெரிக்காவில் இருக்கும் சித்தி ருக்மணி கல்யாணம் ரத்து செய்கிறார்.
