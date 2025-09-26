விஷாலுக்கு காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி..பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Zee Tamil Parijatham Serial Update: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி பிரபலமான சீரியல் பாரிஜாதம்.
இந்த சீரியலில் நேற்றைய எபிசோடில் விஷால் ஸ்ரீஜாவை காதலிக்கும் விஷயத்தை சொல்ல அது இசைக்கு புரியாமல் போன நிலையில் இன்று நடக்கப் போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க.
அதாவது, விஷால் தன்னுடைய நண்பர்களிடம் ஸ்ரீஜா காதலை சொன்னதையும் ஸ்ரீஜாவை காதலிக்கும் விஷயத்தை சொன்னதையும் சொல்கிறான். இசை கண்டிப்பா வீட்டில் பேசி இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவ நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஸ்ரீஜாவை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் என்று சந்தோஷமாக சொல்கிறான்.
மறுபக்கம் நிச்சயதார்த தினத்தில் சுப்ரதாவுக்கு திடீரென ஒரு போன் கால் வர அவள் கோபமாக வெளியே வந்து ருக்குமணியிடம் பொண்ணோட ஜாதகத்தை மறைத்தா கல்யாணம் பண்ணுற என்று பளார் என அறைகிறாள். இதனால் ருக்குமணி கோபமாகி பக்கத்தில் இருந்த போலீஸ்காரர் துப்பாக்கி வாங்கி சுப்ரதாவை சுட்டுத் தள்ளுகிறாள்.
அடுத்து கொஞ்ச நேரத்தில் அது ருக்குமணி கண்ட கனவு என தெரிகிறது. இந்த கனவு கண்டதும் ருக்குமணி மிரண்டு போகிறாள். அதாவது பானுமதி வீடு காட்டப்படுகிறது. வீட்டில் வேலை செய்யும் ஒரு பெண்மணியின் குழந்தை ரொம்ப பசிக்குது என்று பத்தியில் தவிக்க வீட்டுக்கு போயிடலாம் என்று அந்த பெண்மணி ஆறுதல் சொல்கிறாள்.
இந்த சமயத்தில் குடும்பத்தினர் சிக்கன் பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட உட்கார அந்த குழந்தை பசியில் சாப்பாட்டில் கை வைத்து விட பானுமதி குழந்தையை போட்டு அடித்து கோபப்படுகிறாள்.
இப்படியான நிலையில் அடுத்ததாக நடக்க போவது என்ன என்பது குறித்து அறிய பாரிஜாதம் சீரியலை உங்கள் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்.
சுருக்கமாக:
- விஷால் ஸ்ரீஜாவை காதலிக்கிறார்.
- இசை விஷாலுடன் கல்யாணம் என்கிறார்.
- விஷால் நண்பர்களிடம் தனது காதலை பகிர்கிறார்.
- சுப்ரதா நிச்சயதார்த்த நாளில் அதிர்ச்சி போன் கால் பெறுகிறார்.
- ருக்குமணி கோபத்தில் சுப்ரதாவை சுடும் கனவு காண்கிறார்.
- பானுமதி குழந்தையை அடித்து கோபம் காட்டுகிறார்.
- அடுத்த எபிசோடு குடும்பத்தில் பெரும் பதட்டத்தை உருவாக்குகிறது.
மேலும் படிக்க | ஆலியா மானசாவின் புதிய சீரியல்? ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகும் “பாரிஜாதம்”!
மேலும் படிக்க | விஷால் ட்ரைவர் ஆகிவிட்டாரா? பாரிஜாதம் இன்றைய அப்டேட்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ