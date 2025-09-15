இசையை பழி தீர்த்த விஷால்..சுப்ரதா வீட்டில் நடந்தது என்ன? பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Zee Tamil Parijatham Serial Update: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் புத்தம் புதிய சீரியல் பாரிஜாதம்.
இந்த சீரியலில் சனிக்கிழமை எபிசோடில் சுப்ரதா வீட்டில் கரண்ட் இல்லாமல் இருக்க இசை காலடி எடுத்து வைத்ததும் கரண்ட் வந்த நிலையில் இன்று நடக்கப் போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க.
அதாவது, இசை சுப்ரதாவை சந்தித்து கொலு பூஜை குறித்து பேசுகிறாள். ஆனால் விஷால் இவ வேண்டவே வேண்டாம் இவ ஒரு ஃபிராடு என்று இசையை தப்பாக பேச இசை அவனிடம் கோபப்பட்டு பதிலடி கொடுக்கிறாள். இறுதியாக சுப்ரதா இந்த ஆர்டரை இசைக்கு தான் கொடுக்கப் போவதாக சொல்ல விஷால் அதிர்ச்சி அடைகிறான்.
அதன் பிறகு இசை வண்டி பஞ்சர் என்பதால் தள்ளிக் கொண்டு செல்ல அந்த வழியாக வந்த விஷால் அவளை ஏளனம் செய்கிறான். இப்படியே இரண்டு கிலோமீட்டருக்கு தள்ளிட்டு போ அங்க ஒரு தாத்தா பஞ்சர் கடை வச்சுட்டு இருப்பாரு அவர் கூட இப்ப இருக்காரா என்று தெரியவில்லை என்று இசையை கிண்டல் அடிக்கிறான். இசை அவனுக்கு பதிலடி கொடுத்துவிட்டு வண்டியை தள்ளியபடி வருகிறாள்.
மறுபக்கம் இசையின் கடையில் ப்ரியா மட்டும் இருக்க விஷாலுக்கு அடிக்கடி கிஃப்ட் அனுப்பி கொண்டே இருக்கும் மிகப்பெரிய ரசிகை ஸ்ரீஜா அங்கு வந்து தன்னுடைய காதலனுக்கு ப்ரபோஸ் செய்யப் போவதாகவும் அதற்கேற்றபடி ஒரு கிப்ட் வேண்டும் எனவும் சொல்லி அட்வான்ஸ் ஐந்தாயிரம் கொடுத்துவிட்டு செல்கிறாள். பிறகு இசை கடைக்கு வர பிரியா விஷயத்தை சொல்ல ஓகே கிப்ட் பண்ணி கொடுத்து விடலாம் என்று சொல்கிறாள். மேலும் 5 ஆயிரம் அட்வான்ஸை நீயே உன்னுடைய செலவுக்கு வச்சுக்க என்று சொல்கிறாள்.
இதைத்தொடர்ந்து இசை வீட்டுக்கு பிரியாணி வாங்கி கொண்டு வருகிறாள். அப்போது வெளியில் இருந்த மங்கா என்ன மட்டன் பிரியாணி வாசனை வருது என்று சொல்கிறாள். பிறகு மேலே வந்த இசை வர்ஷினி டல்லாக அமர்ந்திருப்பதை கவனிக்கிறாள். என்னாச்சு என்னவென்று விசாரித்து பிறகு சாப்பிட சொல்லி பிரியாணி கொடுக்கிறாள்.
அடுத்ததாக தாத்தாவை சந்திக்க வரும் இசை அவருக்கு பிடித்த சரக்கு பாட்டிலை எடுத்து காட்ட தாத்தா சந்தோஷப்படுகிறார். ஆனால் இன்னைக்கு நீங்க இவ்வளவுதான் குடிக்கணும் என்று ஒரு அளவோடு ஊற்றி கொடுத்துவிட்டு பாட்டிலை மறைத்து வைக்கிறாள். இப்படியான நிலையில் அடுத்ததாக நடக்க போவது என்ன என்பது குறித்து பாரிஜாதம் சீரியலை உங்கள் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்.
சுருக்கமாக:
- விஷால் – இசை மோதல்: சுப்ரதா வீட்டில் கொலு பூஜை குறித்து பேசும்போது விஷால், இசையை “ஃபிராடு” என்று கூற, இசை பதிலடி கொடுக்கிறாள்.
- ஆர்டர் அதிர்ச்சி: இறுதியாக சுப்ரதா, இந்த ஆர்டரை இசைக்கே தருவதாக அறிவிக்க, விஷால் அதிர்ச்சி அடைகிறான்.
- பஞ்சர் சம்பவம்: இசையின் வண்டி பஞ்சர் ஆக, தள்ளிச்செல்லும் அவளை விஷால் ஏளனம் செய்கிறான்; இசை சினமாக பதிலடி கொடுக்கிறாள்.
- ஸ்ரீஜா காட்சி: இசை இல்லாத நேரத்தில் ப்ரியா இருக்கும் கடைக்கு, விஷாலின் ரசிகை ஸ்ரீஜா வந்து, காதலனுக்கு ப்ரபோஸ் செய்ய கிப்ட் கேட்டு 5,000 அட்வான்ஸ் கொடுத்து செல்கிறாள்.
- பிரியா–இசை பேச்சு: ப்ரியா விஷயத்தை இசைக்கு சொல்ல, இசை “கிப்ட் பண்ணிடலாம், அந்த அட்வான்ஸை நீயே உன் செலவுக்கு வச்சுக்கோ” என்று சொல்கிறாள்.
- பிரியாணி காட்சி: இசை வீட்டுக்கு பிரியாணி வாங்கி வர, வர்ஷினி மனம் உடைந்திருப்பதை கவனித்து அவளை உற்சாகப்படுத்துகிறாள்.
- தாத்தா – சரக்கு காட்சி: தாத்தாவுக்கு பிடித்த பாட்டிலை காட்டி சந்தோஷப்படுத்தினாலும், இசை அளவோடு மட்டும் ஊற்றி, பாட்டிலை மறைத்து வைக்கிறாள்.
