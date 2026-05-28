/‘கருப்பு’ படத்தையடுத்து சூர்யாவின் அடுத்த படம்: ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’ ரிலீஸ் தேதி வெளியீடு!

Vishwanath and Sons Release Date : சமீபத்தில் வெளியான ‘கருப்பு’ திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதை தொடர்ந்து, சூர்யாவின் அடுத்த படமான விஸ்வநாத் & சன்ஸ் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி வெளியானது.
Vishwanath and Sons Release Date : கடந்த 13 ஆண்டுகளாக படுத்து கிடந்த சூர்யாவின் சினிமா மார்க்கெட்டுக்கு, புதிய உத்வேகம் அளித்திருக்கிறது கருப்பு திரைப்படம். இப்படம் கிட்டத்தட்ட, ரூ.200 கோடி வசூலை தமிழ்நாட்டில் நெருங்கி வருகிறது. சமீபத்தில் ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் வெளியான இந்த படம் பட்டி தொட்டி எங்கும் பட்டிய கிளப்பி வருவதை அடுத்து, இந்தப் படத்தையடுத்து அவர் நடிக்கும் அடுத்த படமான விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் மீதும் எதிர்பார்ப்பு எகிறி வருகிறது.
சூர்யா நடிப்பில் வெளியாக இருக்கும் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தை, வெங்கி அட்லூரி இயக்கியிருக்கிறார். ஏற்கனவே வாத்தி, லக்கி பாஸ்கர் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய அவர், தற்போது சூர்யாவை வைத்து வித்தியாசமான கதை ஒன்றை இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தை சித்தாரா என்டர்டைன்மென்ட்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
இந்த படத்தில் சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக மமீதா பைஜூ நடித்திருக்கிறார். முக்கிய கதாபாத்திரங்களில், ராதிகா சரத்குமார், காளி வெங்கட், ரவீனா உங்கிட்ட பலர் நினைத்து இருக்கின்றனர். இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.
கருப்பு திரைப்படம் தற்போது ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், அந்த கொண்டாட்டத்திற்கு போனஸ் சேர்க்கும் வகையில் விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் படத்தின் ரிலீஸ் எதையும் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வெளியாக இருக்கிறது. இந்த படத்தை காண ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் டீசர், சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியானது. அதன் மூலம், படத்தின் கதை என்ன என்பது குறித்து ரசிகர்களே ஓரளவு கணித்து விட்டனர். அதாவது, தனது 40களில் இருக்கும் ஒரு ஆணுக்கும், 20களில் இருக்கும் பெண்ணுக்கும் மலரும் காதல்தான் கதையாக இருக்கிறது. இத்தனை வயது வித்தியாசம் இருக்கும் இருவர் காதலித்தால், அது அவர்கள் இருவருக்குள் என்னென்ன பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும், சமூகத்தால் அது எவ்வாறு பார்க்கப்படும் என்பதை வைத்து இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படம், பல நாட்களுக்கு பிறகு வரும் ஒரு நல்ல ரொமாண்டிக் காமெடி படமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்திருக்கிறார். இவர் ஏற்கனவே சூர்யாவின் சூரரைப்போற்று திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்து, தேசிய விருது வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நடிகர் சூர்யாவிற்கு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் ஒரு முக்கியமான படமாகும். காரணம், நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு இவர் ஒரு முழுநீள ரொமாண்டிக் காமெடி கதைக்களத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கிறார். மேலும், கருப்பு படத்தின் பெரிய வெற்றிக்கு பிறகு இப்படியொரு படம் வெளியாவதால், இதுவும் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அனைவருக்கும் இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்திற்கு பின்பு, ஜீத்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா தனது 47வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதில் அவருக்கு ஜோடியாக நஸ்ரியா நடித்துள்ளார். ஆவேஷம் இயக்குநரான ஜீத்து மாதவன், இந்த படத்தில் சூர்யாவை ஒரு காவல் அதிகாரியாக நடிக்க வைப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தின் ரிலீஸ் குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.