/விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் எப்படியிருக்கு? ரசிகர்களின் X Review!

Viswanath And Sons X Review : வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கும் திரைப்படம், விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். இந்த படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழியில் உருவாகி இருக்கிறது. இப்படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள், அதற்கு கொடுத்துள்ள விமர்சனம் என்ன என்பதைப்பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
40களில் இருக்கும் ஆண் மீது, 20களில் இருக்கும் பெண்ணிற்கு காதல் வருவதும், அந்த ஆண் தொடர்ந்து அந்த காதலை மறுத்து, கடைசியில் மனம் திருந்துகிறாரா இல்லையா என்பதுதான் கதை. இதில் ஹீரோவாகவும், ஒரு குழந்தைக்கு தந்தையாகவும் சூர்யா நடித்துள்ளார். மமிதா பைஜு, மேடி எனும் கேரக்டரில் க்யூட் ஹீரோயினாக நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்த்த ரசிகர்கள் பலர் இது குறித்து தங்களின் விமர்சனங்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், முதல் பாதி நன்றாக இருந்ததாகவும், இரண்டாம் பாதி வீக் ஆக இருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். படம் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் மெதுவாக நகர்ந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர், போகப்போக கொஞ்சம் எமோஷன் மற்றும் நகைச்சுவை கலந்து இருந்ததாக கூறியிருக்கிறார். மேலும், எதிர்ப்பார்ப்பை தூண்டும் இப்படம், ஆங்காங்கே சொதப்பியிருப்பதாகவும் க்ளைமேக்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் நன்றாக கையாண்டிருக்கலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
#VishwanathAndSons A Watchable, Clean Family Entertainer With a Good 1st Half but a Weak 2nd Half!— Venky Reviews (@venkyreviews) August 14, 2026
After a slow start, the first half feels refreshing and stays focused on the core plot with a good mix of fun and emotion. Just when you expect that flow to continue, the second…
சூர்யா, மமிதா, ராதிகா நல்ல பர்ஃபாமென்ஸ் கொடுத்திருப்பதாகவும், படத்தில் வசனங்கள் பெரிய பலம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். மொத்தத்தில் இது குடும்பத்தினருக்கு ஏற்ற நல்ல படம் என கூறியிருக்கிறார்.
#VishwanathAndSons - Suriya is Super Charming. Mamitha-Radhika combo total Fun. GV’s BGM Supports. Interesting 1st Hlf, 2nd Hlf doesnt hv any conflict & goes to Melodrama zone. Dialogues, Hospital Seq, Trip Comedy, Hotel Fight & Climax r highlights. OKAYish Feel Gud Family Drama!— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 14, 2026
படத்தை பார்த்த இன்னொரு ரசிகர், படத்தில் சூர்யா செம ஹேன்ட்ஸம்மாக இருப்பதாகவும், மமிதா-ராதிகாவின் காம்போ செம ஃபன் ஆக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இறுதியில் இந்த படம், ஒரு ஓகே-வான ஃபீல் குட் ட்ராமா என தெரிவித்துள்ளார்.
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் முதல் பாதி அருமை என்றும், இரண்டாம் பாதி கொஞ்சம் டீசண்டாக இருப்பதாகவும் ரசிகர் ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
#VishwanathAndSons - Excellent First Half, Followed by an Decent Second half— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) August 14, 2026
A Complete Feel Good entertainer overloaded with Many Fun moment and a bit of emotional sequences
Providing an apt climax was the toughest one for the film, but it was perfectly mounted by… pic.twitter.com/qCsu1YcKEC
படத்தில் பல ஃபீல் குட் விஷயங்கள் இருப்பதாகவும், இறுதி காட்சியை வைப்பது கடினமாக இருந்தாலும் அதை வெங்கி அட்லூரி சரியாக செய்திருப்பதாகவும் அந்த ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
படத்தை பார்த்த ரசிகர் ஒருவர், தான் கதை லீக் ஆன போது படம் என்னவாகுமோ என பயந்ததாகவும், ஆனால் படம் சூப்பரக வந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
#VishwanathAndSons — OVERALL REVIEW— Kollywood Wire (@KollywoodWire) August 14, 2026
When the story was leaked and the trailer dropped, I was worried that the film might have nothing more to offer. But the 2nd half has a major surprise that wasn’t revealed in any publicity material!
The director shows two sides of… pic.twitter.com/JizKxv2OBu
படத்தை பார்க்கும் ஆடியன்ஸ்கள் பல காட்சிகளில் விழுந்து விழுந்து சிரிப்பதாகவும், ஒரு சில காட்சிகளில் எமோஷனல் ஆவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.