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விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் எப்படியிருக்கு? ரசிகர்களின் X Review!

Viswanath And Sons X Review : சூர்யா நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும், விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் குறித்த எக்ஸ் ரிவ்யூ வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 14, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:40 AM IST
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் எப்படியிருக்கு? ரசிகர்களின் X Review!
Image Credit: Viswanath And Sons X Review | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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