ரசிகர்களின் செயலால்..சட்டென கோபப்பட்ட அஜித்! வைரலாகும் வீடியோ..

Ajith Kumar Angry Viral Video : தனக்கென்று இருக்கும் ரசிகர் கூட்டத்தை வேண்டாம் என்று சொன்ன சில நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், அஜித்குமார். இவரது சமீபத்திய வீடியோதான் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
சினிமாவை தாண்டி வானத்தை தொடும் அஜித்!
தமிழ் திரையுலகில், டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் அஜித்குமார். இவருக்கு, சினிமாவில் நடிப்பது என்றால் மிகவும் பிடிக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அதைத்தாண்டி, அவருக்கு மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் மீதும் ஈடுபாடு அதிகம். குட் பேட் அக்லி மற்றும் விடாமுயற்சி படத்தில் நடித்து கொண்டிருந்த சமயத்தில், கார் ரேஸிங் மற்றும் பைக் ஓட்டுவதை ஒரு ஹாபியாக மட்டும் வைத்திருந்த இவர், இப்போது தனது அடுத்த படம் துவங்கும் வரை இதை முழு நேரமாகவே செய்ய முடிவு செய்துள்ளார். இதற்கான டீமையும் எப்போதோ உருவாக்கிவிட்டார்.
தற்போது GT4 ஐரோப்பிய சீரிஸ் கார் பந்தைய போட்டிகள் நடந்து வருகிறது. ஸ்பெயின் நாட்டில் உள்ள பார்சிலோனாவில் இது நடந்து வருகிறது.
ரசிகர்களை கண்டிக்கும் அஜித்!
தனக்கு தமிழ் திரையுலகில் பெயர் வர ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்தே, அதில் இருந்து சற்று ஒதுங்கியே இருப்பவர், அஜித். தனக்கென்று ரசிகர் மன்றங்கள் எதுவும் இருக்க கூடாது என்று கூறினார். அதே போல, தன்னை சுற்றி ரசிகர்கள் சூழ்ந்தாலும் அதனை விரும்பாதவர் அவர். தன் பெயரை வைத்து ரசிகர்கள் நேரத்தை வீணடிக்க கூடாது என்றும், அவரவர் அவரவரது வேலையை பார்க்க வேண்டும் என்றும் அடிக்கடி அட்வைஸ் செய்வார். தற்போது, அதே போன்ற ஒரு சம்பவம்தான், கார் ரேஸிங் பயிற்சியின் போதும் நடந்துள்ளது.
விசிலடித்த ரசிகர்கள்..அஜித் கொடுத்த ரியாக்ஷன்!
அஜித், கார் ரேஸிங் பயிற்சியின் ஓய்வு நேரத்தின் போது தண்ணீர் பிடிப்பதற்காக வெளியே வந்தார். அப்போது அவரை பார்த்த ரசிகர்கள் கரகோஷம் எழுப்பி ஆரவாரம் செய்தனர். அஜித்தும் சிரித்துக்கொண்டே அவர்களுக்கு கை காட்டினார். அதில் சிலர், குஷியாக விசிலடிக்க ஆரம்பித்தனர்.
That Angry look of #Ajithkumar when a Fan of him whistled at the spot of Racing pic.twitter.com/epPJBmijsJ
— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) October 13, 2025
சிரித்துக்கொண்டிருந்த அஜித்தின் முகம், சட்டென மாறியது. உடனே, விசிலடிப்பதை நிறுத்துமாறு செய்கை காண்பித்தார். பின்னர் அந்த சத்தம் அடங்கியது. அதன் பிறகு, சில வினாடிகள் அங்கேயே நின்று அவர்களை முறைத்துவிட்டு சென்றார்.
ரசிகர்களின் கருத்து..
அஜித், தனது ரசிகர்கள் விசிலடித்ததற்கு கொடுத்துள்ள ரியாக்ஷன், ரசிகர்கள் மத்தயில் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. “இத்தனை ஆண்டுகளாக இவர் விசிலில்தான் வாழ்ந்து வந்தார், இவரது படங்களை ரசிகர்கள் விசிலடித்து பார்த்து ரசிப்பதால்தான் அவை ஓடுகிறது. ஆனால், இப்போது இவருக்கு விசில் பிடிக்காதது ஏனோ?” என்று சிலர் கேட்டு வருகின்றனர்.
இன்னும் சிலர், அஜித்தின் ரியாக்ஷனுக்கு ஆதரவாக பதிவிட்டு வருகின்றனர். “நோ மீன்ஸ் நோ..ஒருவருக்கு சில விஷயங்கள் பிடிக்கவில்லை என்றால் அதனை செய்யாமல் இருப்பதுதான் முறை” என்று கூறி வருகின்றனர். இந்த வீடியோ, கடந்த இரண்டு நாட்களாக இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
