English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ரசிகர்களின் செயலால்..சட்டென கோபப்பட்ட அஜித்! வைரலாகும் வீடியோ..

ரசிகர்களின் செயலால்..சட்டென கோபப்பட்ட அஜித்! வைரலாகும் வீடியோ..

Ajith Kumar Angry Viral Video : நடிகர் அஜித்தை பார்த்து, ரசிகர்கள் சிலர் கொடுத்த ரியாக்ஷனும், அதற்கு அவர் கொடுத்த ரிப்ளையும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 14, 2025, 03:24 PM IST
  • அஜித் குமாரை கோபப்படுத்திய ரசிகர்கள்..
  • அவர் கொடுத்த ரியாக்‌ஷன்..
  • வைரலாகும் வீடியோ

Trending Photos

குரு வக்ர பெயர்ச்சி பலன்கள் 2025: 4 ராசிகளுக்கு சர்வ யோகம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு வக்ர பெயர்ச்சி பலன்கள் 2025: 4 ராசிகளுக்கு சர்வ யோகம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
ரேஷன் கார்டு திருத்தம்! தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த மிக முக்கிய கட்டுபாடு!
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு திருத்தம்! தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த மிக முக்கிய கட்டுபாடு!
தமிழ் சினிமாவின் பணக்கார காமெடி நடிகர்கள்! இத்தனை கோடி சொத்தா?
camera icon7
Richest Comedy Actors
தமிழ் சினிமாவின் பணக்கார காமெடி நடிகர்கள்! இத்தனை கோடி சொத்தா?
தீபாவளி இலவச வேட்டி சேலை விதிமுறை: மூத்த குடிமக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்
camera icon7
Tamil Nadu government
தீபாவளி இலவச வேட்டி சேலை விதிமுறை: மூத்த குடிமக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்
ரசிகர்களின் செயலால்..சட்டென கோபப்பட்ட அஜித்! வைரலாகும் வீடியோ..

Ajith Kumar Angry Viral Video : தனக்கென்று இருக்கும் ரசிகர் கூட்டத்தை வேண்டாம் என்று சொன்ன சில நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், அஜித்குமார். இவரது சமீபத்திய வீடியோதான் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

சினிமாவை தாண்டி வானத்தை தொடும் அஜித்!

தமிழ் திரையுலகில், டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் அஜித்குமார். இவருக்கு, சினிமாவில் நடிப்பது என்றால் மிகவும் பிடிக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அதைத்தாண்டி, அவருக்கு மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் மீதும் ஈடுபாடு அதிகம். குட் பேட் அக்லி மற்றும் விடாமுயற்சி படத்தில் நடித்து கொண்டிருந்த சமயத்தில், கார் ரேஸிங் மற்றும் பைக் ஓட்டுவதை ஒரு ஹாபியாக மட்டும் வைத்திருந்த இவர், இப்போது தனது அடுத்த படம் துவங்கும் வரை இதை முழு நேரமாகவே செய்ய முடிவு செய்துள்ளார். இதற்கான டீமையும் எப்போதோ உருவாக்கிவிட்டார்.

தற்போது GT4 ஐரோப்பிய சீரிஸ் கார் பந்தைய போட்டிகள் நடந்து வருகிறது. ஸ்பெயின் நாட்டில் உள்ள பார்சிலோனாவில் இது நடந்து வருகிறது.

ரசிகர்களை கண்டிக்கும் அஜித்!

தனக்கு தமிழ் திரையுலகில் பெயர் வர ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்தே, அதில் இருந்து சற்று ஒதுங்கியே இருப்பவர், அஜித். தனக்கென்று ரசிகர் மன்றங்கள் எதுவும் இருக்க கூடாது என்று கூறினார். அதே போல, தன்னை சுற்றி ரசிகர்கள் சூழ்ந்தாலும் அதனை விரும்பாதவர் அவர். தன் பெயரை வைத்து ரசிகர்கள் நேரத்தை வீணடிக்க கூடாது என்றும், அவரவர் அவரவரது வேலையை பார்க்க வேண்டும் என்றும் அடிக்கடி அட்வைஸ் செய்வார். தற்போது, அதே போன்ற ஒரு சம்பவம்தான், கார் ரேஸிங் பயிற்சியின் போதும் நடந்துள்ளது.

விசிலடித்த ரசிகர்கள்..அஜித் கொடுத்த ரியாக்ஷன்!

அஜித், கார் ரேஸிங் பயிற்சியின் ஓய்வு நேரத்தின் போது தண்ணீர் பிடிப்பதற்காக வெளியே வந்தார். அப்போது  அவரை பார்த்த ரசிகர்கள் கரகோஷம் எழுப்பி ஆரவாரம் செய்தனர். அஜித்தும் சிரித்துக்கொண்டே அவர்களுக்கு கை காட்டினார். அதில் சிலர், குஷியாக விசிலடிக்க ஆரம்பித்தனர்.

சிரித்துக்கொண்டிருந்த அஜித்தின் முகம், சட்டென மாறியது. உடனே, விசிலடிப்பதை நிறுத்துமாறு செய்கை காண்பித்தார். பின்னர் அந்த சத்தம் அடங்கியது. அதன் பிறகு, சில வினாடிகள் அங்கேயே நின்று அவர்களை முறைத்துவிட்டு சென்றார்.

ரசிகர்களின் கருத்து..

அஜித், தனது ரசிகர்கள் விசிலடித்ததற்கு கொடுத்துள்ள ரியாக்ஷன், ரசிகர்கள் மத்தயில் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. “இத்தனை ஆண்டுகளாக இவர் விசிலில்தான் வாழ்ந்து வந்தார், இவரது படங்களை ரசிகர்கள் விசிலடித்து பார்த்து ரசிப்பதால்தான் அவை ஓடுகிறது. ஆனால், இப்போது இவருக்கு விசில் பிடிக்காதது ஏனோ?” என்று சிலர் கேட்டு வருகின்றனர்.

இன்னும் சிலர், அஜித்தின் ரியாக்ஷனுக்கு ஆதரவாக பதிவிட்டு வருகின்றனர். “நோ மீன்ஸ் நோ..ஒருவருக்கு சில விஷயங்கள் பிடிக்கவில்லை என்றால் அதனை செய்யாமல் இருப்பதுதான் முறை” என்று கூறி வருகின்றனர். இந்த வீடியோ, கடந்த இரண்டு நாட்களாக இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | ஷாலினிக்கு முன் அஜித் காதலித்த நடிகை.. அவரும் ரொம்ப பிரபலம்! யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | அஜித் மேல் ஆசைப்பட்ட நடிகை..அவரு சொன்ன ஒரு வார்த்தையால் ஆஃப் ஆனார்! யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ajith KumarAK AngryAK VideoViral VideoAK Movies

Trending News