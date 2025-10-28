காது கேட்காது என்று சொன்ன ரசிகர்..உடனே அஜித் செய்த செயல்-வீடியோ

Ajith Kumar Taking Selfie With Fan : தமிழ் திரையுலகில் டாப் இடத்தில் இருப்பவர், அஜித். அவர் சமீபத்தில் திருப்பதிக்கு சென்றிருந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில், அவர் ரசிகருக்காக செய்துள்ள செயலும் தற்போது நெட்டிசன்களின் மனதை கொய்துள்ளது.
திருப்பதிக்கு சென்ற அஜித்!
நடிகர் அஜித்குமார், சினிமாவை தாண்டி நிறைய ஹாபிக்களை வைத்துக்கொண்டுள்ளவராக இருக்கிறார். கார் ரேசிங், பைக் டூர் என்றிருக்கும் இவர், கடவுள் பக்தியும் கொண்டவர். சமீபத்தில் தனது சொந்த ஊருக்கு குடும்பத்தினருடன் சென்றிருந்தார். பின்னர், திருப்பதிக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.
திருப்பதிக்கு சென்றிருந்த அவர், சாமி கும்பிட்டு விட்டு வெளியே வரும் போது, பலரும் அவரைப்பார்த்து “தல தல..” என்றனர். அவர்களை பார்த்து சிரித்த அவர், “இது கோயில்..அமைதியாக இருக்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.
வைரலாகும் வீடியோ..
அஜித் கோயிலில் இருந்து வெளியே வந்த போது, ஒரு ரசிகர் செல்பி எடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார். வழக்கமாக இப்படி கேட்பவர்களை இக்னோர் செய்து விட்டு போகும் அவர், இவரை உற்றுகவனித்தார். அப்போது அந்த நபர் தன்னால் வாய் பேச முடியாது-காது கேட்காது என்பதை செய்கையிலேயே கூறினார். உடனே, அவரது போனை வாங்கி அன்லாக் செய்த அவர், அந்த நபருடன் செல்பி எடுத்துக்கொண்டார். பின்பு அவரைப்பார்த்து சிரித்துவிட்டு கிளம்பினார். அந்த நபரும் கைக்கூப்பி கும்பிட்டு அனுப்பினார்.
When a fan said he has hearing & speech disability, #Ajithkumar himself took the phone from him and captured a selfie..pic.twitter.com/DBCNO6I8xg
— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) October 28, 2025
ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி..
அஜித்தின் இந்த வீடியோவை பார்த்த ரசிகர்கள், இவரை நல்ல உள்ளம் படைத்தவர் என்று பாராட்டி வருகின்றனர். இதை, தற்போது அஜித் ரசிகர்கள் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
