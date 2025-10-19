English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 49 வயதில்..‘ஆள்தோட்ட பூபதி’ பாடலுக்கு ஆட்டம் போட்ட சிம்ரன்! வைரல் வீடியோ..

49 வயதில்..‘ஆள்தோட்ட பூபதி’ பாடலுக்கு ஆட்டம் போட்ட சிம்ரன்! வைரல் வீடியோ..

Simran Dancing For All Thotta Boopathi : விஜய் நடிப்பில், 24 வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியான படம், யூத். இந்த படத்தில் நடிகை சிம்ரன் ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் நடனமாடுவார். தற்போது மீண்டும் அதே போல நடனமாடியிருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 19, 2025, 05:32 PM IST
49 வயதில்..‘ஆள்தோட்ட பூபதி’ பாடலுக்கு ஆட்டம் போட்ட சிம்ரன்! வைரல் வீடியோ..

Simran Dancing For All Thotta Boopathi : 2002ஆம் ஆண்டு வெளியான படம், ‘யூத்’. விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக சந்தியா கான் நடித்திருப்பார். இந்த படத்தில், ஒரே ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் சிம்ரன் நடனமாடியிருக்கிறார்.

யூத் படத்தில் சிம்ரன்:

24 வருடங்களுக்கு முன்பு விஜய் நடிப்பில் வெளியான யூத் திரைப்படத்தை, வின்செண்ட் செல்வா இயக்கியிருப்பார். இந்த படத்தின் காமெடி காட்சிகள், விவேக்குடன் விஜய் சேர்ந்து செய்யும் சேட்டைகள் அனைத்தும் சேர்ந்து படத்தை பெரிய ஹிட் ஆக்கியது.

யூத் படம், ரசிகர்களுக்கு வெளியில் தெரிய இன்னொரு காரணம், அப்படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த பாடல்கள். அதிலும் குறிப்பாக சர்க்கரை நிலவே மற்றும் ஆள்தோட்ட பூபதி உள்ளிட்ட பாடல்கள்தான். மணிசர்மா இசையில் உருவாகியிருந்த இந்த பாடல்களில் ஒன்று, ஒன் சைட் காதலர்களுக்கானது. இன்னொன்று, பார்ட்டி பறவைகளுக்கானது.

ஆள்தோட்ட பூபதி பாடல்!

ஆள்தாேட்ட பூபதி பாடலை சங்கர் மகாதேவன் பாடியிருந்தார். இளசுகள் முதல் பெருசுகள் வரை, அனைவரையும் துள்ள வைக்கும் இந்த பாடல், விஜய்யின் விண்டேஜ் பாடல்களுள் ஒன்றாகும்.

அது மட்டுமல்ல, இந்த பாடலின் ஹைலைட்டே சிம்ரன்தான். அவரை ‘இடுப்பழகி’ என்று அழைக்க, இந்த பாடலும் ஒரு காரணம். இதில் அவர், விஜய்யுடன் சேர்ந்து அவருக்கு ஈடு காெடுத்து மிகவும் வேகமாக நடனமாடுவார். இவர், தற்போது மீண்டும் அதே பாடலுக்கு நடனமாடியிருக்கிறார்.

வைரலாகும் வீடியோ..

சிம்ரன், லண்டனை சேர்ந்த சில நடனமாடுபவர்களுடன் சேர்ந்து, நடனமாடியிருக்கிறார். இந்த விடியோவையும் அவர் வெளியிட்டு மகிழ்ந்திருக்கிறார்.

“24 வருடங்கள் கழித்தும், இந்த லண்டனை சேர்ந்தவர்களுடன் சேர்ந்து அப்படியே ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த வீடியோவை பார்த்தவர்கள், இதை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

49 வயதிலும்..

நடிகை சிம்ரனுக்கு, தற்போது 49 வயது ஆகிறது. 90கள் மற்றும் 2000ம் காலங்களில் டாப் நடிகையாக திகழ்ந்த இவர், சில ஆண்டுகளுக்கு திரையுலகில் இருந்து விலகி இருந்தார். 2003ஆம் ஆண்டில் திருமணம் செய்த சிம்ரனுக்கு, இப்போது கல்லூரி படிக்கும் ஒரு மகன் இருக்கிறார். 

முன்னர் ஹீரோயினாக நடித்து வந்த சிம்ரன், இப்போது குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்து வருகிறார். 49 வயதிலும், இவர் இன்னும் அதே போல எனர்ஜிட்டிக் ஆக நடனம் ஆடுவதால், ரசிகர்கள் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க | விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த முக்கிய புள்ளி! யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | “விஜய்தான் ஜெயிப்பாரு..” கரூர் சம்பவத்துக்கு பின்..விஜய்க்கு ஆதரவாக திரும்பிய நடிகை!

