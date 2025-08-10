அஜித் காலில் விழுந்த ஷாலினி! பதிலுக்கு அவர் கொடுத்த க்யூட் ரியாக்ஷன்..வைரல் வீடியோ

Watch Ajith Kumar Shalini Cute Viral Video : கோலிவுட்டின் இணைபிரியா காதல் ஜோடிகளாக இருப்பவர்கள், அஜித் குமார்-ஷாலினி. இவர்கள், எங்கு சென்றாலும் ஒன்றாக செல்வதும், காதலுடன் பேசிக்கொள்வதும் மக்கள் மத்தியில் பெரிதாக பார்க்கப்பட்டது.
அஜித்-ஷாலினி காதல்:
தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருப்பவர், அஜித். இவருக்கு சினிமாவை தாண்டி பிடித்த விஷயம், குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிடுவது-நேரம் கிடைக்கும் போது பைக் டூர் செல்வது. வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்கிறார் என்றால் தனது குடும்பத்தினரையும் கூடவே கூட்டி செல்வார்.
அஜித்தும் ஷாலினியும், கடந்த 2000ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. அமர்க்களம் படத்தில் இவர்களுக்குள் காதல் பற்றிக்கொள்ள, சில ஆண்டுகள் சீக்ரெட்டாக டேட்டிங் செய்து இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர். அஜித், இன்றுவரை தனக்கென சமூக வலைதள பக்கம் எதையும் தொடங்கவில்லை. ஷாலினி, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் துவங்கினார். அதிலும் அவர் பதிவிடும் விஷயங்களும் புகைப்படங்களும் அஜித் குறித்ததாக இருக்கும். அஜித் ஷாலினிக்கு, அனோஷ்கா மற்றும் ஆத்விக் என்று இரு பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர்.
வைரல் வீடியோ:
ஷாலினி, சமீபத்தில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், சாமி பூஜை முடிந்ததும் அஜித் ஷாலினியின் நெற்றியில் பொட்டு வைக்கிறார். உடனே ஷாலினி அஜித்தின் காலில் விழுகிறார். அஜித் தடுத்தும், ஷாலினி அவரது காலில் விழுந்து விடுகிறார். அவருக்கு ஆசிர்வாதம் செய்து தோளை பிடித்து தூக்கும் அஜித், “வீட்டிற்கு போய் நான் கால்ல விழணும்..” என்கிறார். உடனே ஷாலினி உள்பட அருகில் இருந்த அனைவரும் சிரித்தனர். தற்போது இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Thala : Veetuku poitu naan vizhanum #AjithKumarpic.twitter.com/huYYrKJkp7
— Trollywood (@TrollywoodX) August 9, 2025
இந்த வீடியாேவை பார்த்த நெட்டிசன்கள், “அஜித்-ஷாலினிதான் கப்புள் கோல்ஸ்” என்று கூறி வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், “திருமணமாகி 25 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. இன்னும் துளி கூட அவர்களின் காதல் குறையவில்லை. இன்னும் சின்ன பையன் போல தனக்கு பிடித்த பெண்ணை இம்ப்ரஸ் செய்ய அவரை சிரிக்க வைக்க முயற்சி செய்கிறார்” என்று கூறி வருகின்றனர்.
க்யூட் தருணங்கள்:
திருமணத்திற்கு பின்பு, ஷாலினி பெரும்பாலும் திரையுலகில் இருந்து விலகியே இருக்கிறார். சில மாதங்களுக்கு முன், அஜித்தின் கார் ரேசிக் அணி, துபாயில் வெற்றி பெற்ற போது தனது மனைவிக்கு அவர் நன்றி தெரிவித்ததும், முத்தம் கொடுத்ததும் வைரலானது. “என்னை ரேஸ்ஸிற்கு அனுமதித்ததற்கு நன்றி ஷாலினி” என்று அவர் கூறியதும், அதற்கு ஷாலினி கொடுத்த ரியாக்ஷனும் பெரிதாக வைரலானது.
இப்போது அஜித் என்ன செய்கிறார்?
அஜித் நடிப்பில் இந்த ஆண்டு விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி உள்ளிட்ட படங்கள் வெளியானது. இதில் GBU மட்டும் வெற்றியை தேடி தந்தது. இந்த படத்தை இயக்கிய ஆதிக் ரவிச்சந்திரனே, அஜித்தின் 64வது படத்தையும் இயக்குவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
