அரசன் ப்ரேமோ : நேற்று தியேட்டரில் ரிலீஸ்..இன்று யூடியூபில் ரிலீஸ்! வீடியோ இதோ..

Watch Arasan Promo Released : வெற்றிமாறன்-சிம்பு முதன்முறையாக கைக்கோர்த்திருக்கும் படம், அரசன். இந்த படத்தின் முதல் ப்ரமோ தற்போது யூடியூப் தளத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது.
அரசன் ப்ரோமோ:
சிம்புவும் வெற்றிமாறனும் முதன்முறையாக அரசன் திரைப்படத்தில் கைக்கோர்த்திருக்கின்றனர். இந்த கூட்டணியில் உருவாகியிருக்கும் இப்படம், ‘வடசென்னை’ படத்தின் யுனிவர்ஸில் இன்னொரு கதையாக உருவாவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை கலைப்புலி எஸ்.தாணு தயாரித்திருக்கிறார்.
இந்த ப்ரோமோவில், இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குநராக வருகிறார். சிம்பு, கொலை குற்றவாளியாகவும்-அவரது கதையை எடுக்கும் இயக்குநராகவும் இவர் வருகிறார். பின்னர், 3 பேரை கொலை செய்த குற்றத்திற்காக சிம்பு ஆஜராகிறார், அந்த கொலையை தான் செய்யவே இல்லை என்கிறார். ஆனால் ஃப்ளேஷ் பேக்கில், அவர்தான் அந்த கொலை செய்தார் என்பது போல இளமையான சிம்புவை காண்பிக்கின்றனர். கடைசியில், இது வடசென்னை யுனிவர்ஸின் கதை என்றும் கூறுகின்றனர்.
தியேட்டரில் வெளியானது..
பெரும்பாலான படங்களில் ட்ரெய்லர்கள் அல்லது ப்ரமோக்கள் யூடியூப் தளத்தில்தான் முதலில் வெளியாகும். ஆனால், அரசன் படத்தின் ப்ரோமோ, வித்தியாசமாக முதலில் தியேட்டரில் வெளியானது. இதை, கமலா தியேட்டரில் பலரும் கண்டுகளித்தனர். தீபாவளியை முன்னிட்டு இன்று காலையில்தான் படத்தின் ப்ரோமோ யூடியூப்பில் வெளியானது.
முதல்முறையாக இணையும் கூட்டணி!
வெற்றிமாறன்-சிம்பு இந்த படத்தின் முலம் முதன்முறையாக இணைகின்றனர் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், அனிருத்தும் இப்போது முதன்முறையாக வெற்றிமாறன் மற்றும் தனுஷுடன் கைக்கோர்க்கிறார். இது குறித்து பதிவிட்டருந்த சிம்பு, இந்த விஷயம் தனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி தருவதாக கூறினார்.
My dear Ani, finally our combo happened! You have turned #ARASANPromo into fire cheers to everything upfront and happy birthday rockstar @anirudhofficial! God bless https://t.co/KywRFucuKH
— Silambarasan TR (@SilambarasanTR_) October 16, 2025
மேலும், தீபாவளியன்று வெளியாகும் படங்களுக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்து ஒரு பதிவையும் வெளியிட்டிருந்தார்.
Dear fans, This Diwali belongs to our youngsters. #Diesel #Dude and #Bison are made with love, belief, and hard work.
Let’s stop comparing and start celebrating them as part of our Tamil cinema. Support those who stepped in, stepping in, and waiting to step in. Together, we keep…
— Silambarasan TR (@SilambarasanTR_) October 16, 2025
தீபாவளிக்கு வெளியாகும் டீசல், ட்யூட், பைசன் உள்ளிட்ட படங்களை தியேட்டரில் பார்த்து மகிழுமாறு குறிப்பிட்ட அவர், அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.
மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் Vs ஜாய் கிரிஸில்டா : விசாரணையில் நடந்தது என்ன? விவரம்!
மேலும் படிக்க | Dude X Review: பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றியா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் சரவெடி, செகண்ட் ஆஃப் எப்படி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ