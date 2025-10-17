English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அரசன் ப்ரேமோ : நேற்று தியேட்டரில் ரிலீஸ்..இன்று யூடியூபில் ரிலீஸ்! வீடியோ இதோ..

Watch Arasan Promo Released : சிலம்பரசன்-வெற்றிமாறன் கூட்டணியில் உருவாகியிருக்கும் அரசன் படத்தின் ப்ரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 17, 2025, 10:58 AM IST
  • அரசன் ப்ரோமோ ரிலீஸ்!
  • சிம்பு-வெற்றிமாறன்-அனிருத் கூட்டணி..
  • வீடியோ எப்படியிருக்கு?

Watch Arasan Promo Released : வெற்றிமாறன்-சிம்பு முதன்முறையாக கைக்கோர்த்திருக்கும் படம், அரசன். இந்த படத்தின் முதல் ப்ரமோ தற்போது யூடியூப் தளத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது.

அரசன் ப்ரோமோ:

சிம்புவும் வெற்றிமாறனும் முதன்முறையாக அரசன் திரைப்படத்தில் கைக்கோர்த்திருக்கின்றனர். இந்த கூட்டணியில் உருவாகியிருக்கும் இப்படம், ‘வடசென்னை’ படத்தின் யுனிவர்ஸில் இன்னொரு கதையாக உருவாவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை கலைப்புலி எஸ்.தாணு தயாரித்திருக்கிறார்.

இந்த ப்ரோமோவில், இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குநராக வருகிறார். சிம்பு, கொலை குற்றவாளியாகவும்-அவரது கதையை எடுக்கும் இயக்குநராகவும் இவர் வருகிறார். பின்னர், 3 பேரை கொலை செய்த குற்றத்திற்காக சிம்பு ஆஜராகிறார், அந்த கொலையை தான் செய்யவே இல்லை என்கிறார். ஆனால் ஃப்ளேஷ் பேக்கில், அவர்தான் அந்த கொலை செய்தார் என்பது போல இளமையான சிம்புவை காண்பிக்கின்றனர். கடைசியில், இது வடசென்னை யுனிவர்ஸின் கதை என்றும் கூறுகின்றனர்.

தியேட்டரில் வெளியானது..

பெரும்பாலான படங்களில் ட்ரெய்லர்கள் அல்லது ப்ரமோக்கள் யூடியூப் தளத்தில்தான் முதலில் வெளியாகும். ஆனால், அரசன் படத்தின் ப்ரோமோ, வித்தியாசமாக முதலில் தியேட்டரில் வெளியானது. இதை, கமலா தியேட்டரில் பலரும் கண்டுகளித்தனர். தீபாவளியை முன்னிட்டு இன்று காலையில்தான் படத்தின் ப்ரோமோ யூடியூப்பில் வெளியானது.

முதல்முறையாக இணையும் கூட்டணி!

வெற்றிமாறன்-சிம்பு இந்த படத்தின் முலம் முதன்முறையாக இணைகின்றனர் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், அனிருத்தும் இப்போது முதன்முறையாக வெற்றிமாறன் மற்றும் தனுஷுடன் கைக்கோர்க்கிறார். இது குறித்து பதிவிட்டருந்த சிம்பு, இந்த விஷயம் தனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி தருவதாக கூறினார். 

மேலும், தீபாவளியன்று வெளியாகும் படங்களுக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்து ஒரு பதிவையும் வெளியிட்டிருந்தார்.

தீபாவளிக்கு வெளியாகும் டீசல், ட்யூட், பைசன் உள்ளிட்ட படங்களை தியேட்டரில் பார்த்து மகிழுமாறு குறிப்பிட்ட அவர், அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.

Arasan PromoSTR 49Arasan MovieSilambarasan TRVetrimaaran

