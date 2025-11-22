பிக்பாஸ் 9 : ஓவராக பேசிய பிரஜின்! Chair-ஐ தூக்கியெறிந்த விஜய் சேதுபதி..என்ன நடக்குது?

BB 9 Tamil Prajin Arguing With Vijay Sethupathi : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில், இன்று பரபரப்பான எபிசோடாக இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது. தற்போது வெளியாகியிருக்கும் நான்காவது ப்ரோமோவில், போட்டியாளர் பிரஜினும் விஜய் சேதுபதியும் மோதுவது போன்ற காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
பிக்பாஸ் 9 :
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை, கடந்த இரண்டு சீசன்களாக விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். மக்கள் செல்வன் என்று பெயர் பெற்ற அவர், கமல் போல தொகுத்து வழங்குவதில்லை என்பது பலரது குற்றச்சாட்டாக இருந்தது. ஒரு சிலர், இவர் பள்ளிக்கூட சிறுவர்களை போல பிக்பாஸ் போட்டியாளர்களை நடத்துவதாகவும் கூறினர். இருப்பினும், இந்த சீசன் போட்டியாளர்களுக்கு இவர் கொடுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்தான் சரி, என்கிற பேச்சும் எழுந்துள்ளது. இந்த பிக்பாஸ் சீசனில், திவாகர், ஆதிரை, நந்தினி, கலையரசன், துஷார், ராஜ் பிரவீன் என ஒவ்வொரு வாரமும் பல்வேறு போட்டியாளர்கள் எவிக்ட் செய்யப்பட்டு விட்டனர். இந்த வாரமும் எவிக்ஷன் எபிசோட்தான். இருப்பினும், அதை விட ஹைலைட்டாக விஜய் சேதுபதி-பிரஜினுக்கு இடையே நடந்த காரசாரமான உரையாடல் பார்க்கப்படுகிறது.
வீக்-எண்ட் ப்ரோமோ:
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியின் வீக் எண்ட் எபிசோட் ஒளிபரப்பாகிறது. இதன் 4வது ப்ரோமோ, தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இதில், பிரஜின் எபிசோடுகளில் பேசிய விஷயங்கள் குறித்து விஜய் சேதுபதி குறிப்பிட்டு பேசினார். அப்போது அவருக்கும் பிரஜினுக்கும் விவாதம் வெடித்தது.
#Day48 #Promo4 of #BiggBossTamil
Bigg Boss Tamil Season 9 - இன்று இரவு 9:30 மணிக்கு நம்ம விஜய் டிவில.. #BiggBossTamilSeason9 #OnnumePuriyala #BiggBossSeason9Tamil #BiggBoss9 #BiggBossSeason9 #VijaySethupathi #BiggBossTamil #BB9 #BiggBossSeason9 #VijayTV #VijayTelevision pic.twitter.com/8S560kJcKY
— Vijay Television (@vijaytelevision) November 22, 2025
“நான் இப்படித்தான்” என்று பேசும் பிரஜின், “என்னை சண்டை போடலாம் என்று கூறுகிறீர்கள், சண்டை போட்டால் தவறு என்று சொல்கிறீர்கள்” என்று பிரஜின் பேசினார். பின்னர் விஜய் சேதுபதி நாற்காலி போட்டு அமர்ந்தார். “சண்டையில் நாகரிகத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறிய விஜய் சேதுபதி, பின்னர் அந்த நாற்காலியை தூக்கியெறிந்தார். போகும் போது கோட்டையும் கழற்றி கையில் வைத்துக்கொண்டார். இந்த ப்ரோமோவை பார்க்கும் போதும் பிரஜின் - விஜய் சேதுபதி இருவருமே டென்ஷனாகி விட்டனர் என்பது தெரிந்தது. முழு எபிசோடை பார்த்தால்தான் இவர்களுக்குள் மேலும் மோதல் வெடித்ததா இல்லையா என்பது தெரியும்.
என்ன பிரச்சனை?
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் நுழைந்துள்ள போட்டியாளர்கள் பலர், ஏதோ ஒரு சந்தர்பத்தில் இதற்கு முன்னரே விஜய் சேதுபதியை சந்தித்தவர்களாகவோ, நண்பர்களாகவோ இருக்கின்றனர். இது குறித்து அவர்களே கிடைக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் கூறி வருகின்றனர். அந்த வகையில், பிரஜின் வைல்ட் கார்ட் மூலமாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் சென்ற போது அவர் விஜய் சேதுபதியின் நண்பர் என்று கூறப்பட்டது. ‘சேது’ என்றுதான் விஜய் சேதுபதியை குறிப்பிடவே செய்கிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு பிரஜினிற்கும் விக்ரமுக்கும் சண்டை எழுந்தது. அப்போது, “வேனும்னா உங்க மனைவியையும் இங்க கூட்டிட்டு வாங்க. பிக்பாஸை கதவை திறந்து விடச்சொல்கிறேன், சேதுவிடமும் நான் பேசுகிறேன்” என்று நக்கலாக பிரஜின் விக்ரமிடம் பேசியிருந்தார். கணவன் மனைவியாக (சாண்ட்ரா பிரஜின்) இருவரும் சேர்ந்து கேம் ஆடுவதாக விக்ரம் கூறியதை அடுத்து அவர் இப்படி கூறியதாக தெரிகிறது.
