English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிக்பாஸ் 9 : ஓவராக பேசிய பிரஜின்! Chair-ஐ தூக்கியெறிந்த விஜய் சேதுபதி..என்ன நடக்குது?

பிக்பாஸ் 9 : ஓவராக பேசிய பிரஜின்! Chair-ஐ தூக்கியெறிந்த விஜய் சேதுபதி..என்ன நடக்குது?

BB 9 Tamil Prajin Arguing With Vijay Sethupathi : பிரபல நடிகர் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில், அவருடன் பிரஜின் சண்டை போடுவது போன்ற ப்ரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 22, 2025, 06:37 PM IST
  • பரபரப்பாகும் பிக்பாஸ் 9 களம்!
  • பிரஜின் - விஜய் சேதுபதி மோதல்?
  • நடந்தது என்ன? இதோ ப்ரோமோ

Trending Photos

புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon11
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
ஒரே ஒரு படத்தில் நடித்து விட்டு..தமிழ் சினிமாவில் இருந்து மாயமான நடிகைகள்!
camera icon7
Tamil Actress
ஒரே ஒரு படத்தில் நடித்து விட்டு..தமிழ் சினிமாவில் இருந்து மாயமான நடிகைகள்!
மினி ஏலத்தில் இந்த 5 பௌலர்களுக்கு கோடிகள் குவியும்... CSK டார்கெட் யாரு?
camera icon8
IPL Mini Auction
மினி ஏலத்தில் இந்த 5 பௌலர்களுக்கு கோடிகள் குவியும்... CSK டார்கெட் யாரு?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : யாருக்கு என்ன செய்தது? அரசின் அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : யாருக்கு என்ன செய்தது? அரசின் அப்டேட்
பிக்பாஸ் 9 : ஓவராக பேசிய பிரஜின்! Chair-ஐ தூக்கியெறிந்த விஜய் சேதுபதி..என்ன நடக்குது?

BB 9 Tamil Prajin Arguing With Vijay Sethupathi : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில், இன்று பரபரப்பான எபிசோடாக இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது. தற்போது வெளியாகியிருக்கும் நான்காவது ப்ரோமோவில், போட்டியாளர் பிரஜினும் விஜய் சேதுபதியும் மோதுவது போன்ற காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிக்பாஸ் 9 :

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை, கடந்த இரண்டு சீசன்களாக விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். மக்கள் செல்வன் என்று பெயர் பெற்ற அவர், கமல் போல தொகுத்து வழங்குவதில்லை என்பது பலரது குற்றச்சாட்டாக இருந்தது. ஒரு சிலர், இவர் பள்ளிக்கூட சிறுவர்களை போல பிக்பாஸ் போட்டியாளர்களை நடத்துவதாகவும் கூறினர். இருப்பினும், இந்த சீசன் போட்டியாளர்களுக்கு இவர் கொடுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்தான் சரி, என்கிற பேச்சும் எழுந்துள்ளது. இந்த பிக்பாஸ் சீசனில், திவாகர், ஆதிரை, நந்தினி, கலையரசன், துஷார், ராஜ் பிரவீன் என ஒவ்வொரு வாரமும் பல்வேறு போட்டியாளர்கள் எவிக்ட் செய்யப்பட்டு விட்டனர். இந்த வாரமும் எவிக்‌ஷன் எபிசோட்தான். இருப்பினும், அதை விட ஹைலைட்டாக விஜய் சேதுபதி-பிரஜினுக்கு இடையே நடந்த காரசாரமான உரையாடல் பார்க்கப்படுகிறது.

வீக்-எண்ட் ப்ரோமோ:

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியின் வீக் எண்ட் எபிசோட் ஒளிபரப்பாகிறது. இதன் 4வது ப்ரோமோ, தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இதில், பிரஜின் எபிசோடுகளில் பேசிய விஷயங்கள் குறித்து விஜய் சேதுபதி குறிப்பிட்டு பேசினார். அப்போது அவருக்கும் பிரஜினுக்கும் விவாதம் வெடித்தது.

“நான் இப்படித்தான்” என்று பேசும் பிரஜின், “என்னை சண்டை போடலாம் என்று கூறுகிறீர்கள், சண்டை போட்டால் தவறு என்று சொல்கிறீர்கள்” என்று பிரஜின் பேசினார். பின்னர் விஜய் சேதுபதி நாற்காலி போட்டு அமர்ந்தார். “சண்டையில் நாகரிகத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறிய விஜய் சேதுபதி, பின்னர் அந்த நாற்காலியை தூக்கியெறிந்தார். போகும் போது கோட்டையும் கழற்றி கையில் வைத்துக்கொண்டார். இந்த ப்ரோமோவை பார்க்கும் போதும் பிரஜின் - விஜய் சேதுபதி இருவருமே டென்ஷனாகி விட்டனர் என்பது தெரிந்தது. முழு எபிசோடை பார்த்தால்தான் இவர்களுக்குள் மேலும் மோதல் வெடித்ததா இல்லையா என்பது தெரியும்.

என்ன பிரச்சனை?

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் நுழைந்துள்ள போட்டியாளர்கள் பலர், ஏதோ ஒரு சந்தர்பத்தில் இதற்கு முன்னரே விஜய் சேதுபதியை சந்தித்தவர்களாகவோ, நண்பர்களாகவோ இருக்கின்றனர். இது குறித்து அவர்களே கிடைக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் கூறி வருகின்றனர். அந்த வகையில், பிரஜின் வைல்ட் கார்ட் மூலமாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் சென்ற போது அவர் விஜய் சேதுபதியின் நண்பர் என்று கூறப்பட்டது. ‘சேது’ என்றுதான் விஜய் சேதுபதியை குறிப்பிடவே செய்கிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு பிரஜினிற்கும் விக்ரமுக்கும் சண்டை எழுந்தது. அப்போது, “வேனும்னா உங்க மனைவியையும் இங்க கூட்டிட்டு வாங்க. பிக்பாஸை கதவை திறந்து விடச்சொல்கிறேன், சேதுவிடமும் நான் பேசுகிறேன்” என்று நக்கலாக பிரஜின் விக்ரமிடம் பேசியிருந்தார். கணவன் மனைவியாக (சாண்ட்ரா பிரஜின்) இருவரும் சேர்ந்து கேம் ஆடுவதாக விக்ரம் கூறியதை அடுத்து அவர் இப்படி கூறியதாக தெரிகிறது.

மேலும் படிக்க | வாட்டர் மெலன் ஸ்டாருக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா? வைரலாகும் போட்டோ..

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : இந்த வார எவிக்‌ஷன் யார்? அய்யோ இவரா! முக்கியமான போட்டியாளராச்சே..!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bigg Boss 9BB 9 TamilBB 9 PromoVijay SethupathiPrajin

Trending News