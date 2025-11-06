English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜாய் கிரிஸில்டாவை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கொஞ்சும் புது வீடியோ! இது மிரட்டலின் பெயரில் அனுப்பியதா?

Joy Madhampatty Rangaraj New Video : மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா விவகாரம் பெரிதாக முற்றியிருக்கும் நிலையில், புதிதாக ஒரு வீடியோ வெளியாகி இருக்கிறது. முழு தகவல், இதோ.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 6, 2025, 10:42 AM IST
  • ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அனுப்பிய வீடியோ..
  • ஏய் பொண்டாட்டி என கொஞ்சுராரே..
  • வைரலாகும் பதிவு..

ஜாய் கிரிஸில்டாவை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கொஞ்சும் புது வீடியோ! இது மிரட்டலின் பெயரில் அனுப்பியதா?

Joy Madhampatty Rangaraj New Video : கடந்த இரண்டு நாட்களாக, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா விவகாரம் குறித்த பேச்சாகத்தான் இருக்கிறது. இதையடுத்து, தனக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அனுப்பியிருக்கும் வீடியோவை ஜாய் வெளியிட்டிருக்கிறார்.

ஜாய் கிரிஸில்டா-மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பிரச்சனை:

பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளரான ஜாய் கிரிஸில்டா, தன்னை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஏமாற்றி திருமணம் செய்து கொண்டதாக மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் அளித்திருந்தது அனைவருக்கும் தெரியும். இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு, தனது மனைவி ஸ்ருதி ரங்கராஜுடன் ரங்கராஜ் வந்திருந்ததும், தொடர்ந்து இது குறித்த விசாரணை நடப்பதும், ஒட்டுமொத்த ஊடகத்தின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

தனது குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் தந்தை என்று கூறும் ஜாய் கிரிஸில்டா, பராமரிப்பு செலவாக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மாதம் தனக்கு ரூ.6,50,000 தர வேண்டும் என்று மகளிர் ஆணையத்தில் கோரிக்கை விடுத்தார். இதையடுத்து, குழந்தையின் தந்தை தான்தான் என்று மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஒப்புக்கொண்டதாக ஜாய் கிரிஸில்டா பதிவை வெளியிட்டார். 

சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், இந்த திருமணம் மிரட்டலின் பெயரில் நடந்ததாக அறிக்கையில் கூறியிருந்தார். தனிப்பட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை ஜாய் வெளியிடுவேன் என்று கூறியதால் இந்த திருமணத்தை தான் செய்து கொண்டதாகவும், டிஎன்ஏ பரிசோதனையில் அந்த குழந்தை தன்னுடையது என்று உறுதி செய்யப்பட்டால் தான் அக்குழந்தையின் செலவை வாழ்நாள் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்வதாக தெரிவித்திருந்தார். இது, கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

புது வீடியோ:

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், இப்படியொரு பதிவை வெளியிட்ட பின்பு உடனடியாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜாய் கிரிஸில்டா தான் டிஎன்ஏ பரிசோதனைக்கு தயாராக இருப்பதாகவும், மிரட்டி திருமணம் செய்து கொள்ள அவர் என்ன குழந்தையா என்றும் கேட்டார். பின்னர், தொடர்ந்து பல வீடியோக்களையும் விளக்கமளித்து வெளியிட்டார். தற்போது, தானும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜும் உறவில் இருந்த போது அவர் தனக்கு அனுப்பிய வீடியோவையும் வெளியிட்டிருக்கிறார்.

முன்னர், “ஓய் பொண்டாட்டி..” என்ற மாதம்பட்டி வீடியோவை வெளியிட்ட அவர், இப்போது அதே போன்ற இன்னொரு வீடியோவையும் வெளியிட்டிருக்கிறார். இதிலும், “ஏய் பொண்டாட்டி..நீ எவ்ளோ அழகு தெரியுமா? அவ்ளோ அழகு. லவ் யூ, சீக்கிரம் வந்துரு மிஸ் பண்றேன். மிஸ் யூ, ரெடி ஆயிட்டேன்” என்று கூறிவிட்டு கடைசியில் முத்தம் ஒன்றை கொடுத்துவிட்டு அந்த வீடியோவை முடித்திருக்கிறார்.

இது குறித்து கேப்ஷனில் கூறியிருக்கும் ஜாய் கிரிஸில்டா, “இந்த வீடியோ என்ன மிரட்டலின் பெயரில் அனுப்பியதா??! Mr husband Madhampatty Rangaraj
மக்களே, ப்ளீஸ் சொல்லுங்க — இதுல லவ் ல பேசுறாரா இல்ல மிரட்டலின் பெயரில் பேசுறாரா? கேக்குறவன் கேனையனா இருந்தா கேப்பையில் நெய் வடியுதுன்னு சொல்ற மாதிரி..” என கூறியிருக்கிறார். 

மேலும், “இந்த மெசஜை, என் கணவர் நான் கூறும் நபர் நான் வெளியூரில் இருந்த போது அனுப்பியிருந்தார். எப்போதும் நாங்கள் ஒன்றாக இல்லாத சமயத்தில் என்னென்ன செய்கிறார் என்பதை இப்படி வீடியோவாக டெய்லி அப்டேட்டாக அனுப்புவார்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | “அப்படியே மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மாதிரி..” குழந்தை போட்டோ வெளியிட்ட ஜாய் கிரிஸில்டா..

மேலும் படிக்க | நான் எந்த ஒப்புதலையும் கொடுக்கவில்லை - பல்டி அடித்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்!

