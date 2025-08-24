English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Madharaasi Trailer : மதராஸி படத்தின் ட்ரைலர் வெளியீடு..படம் மரண மாஸா இருக்குமோ?

Madharaasi Trailer : சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் மதராஸி திரைப்படத்தின் டிரைலர் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 24, 2025, 07:17 PM IST
  • மதராஸி படத்தின் ட்ரைலர் வெளியீடு
  • சிவகார்த்திகேயன் மாஸ் காட்றாரே..
  • ட்ரைலரை இங்கு பாருங்கள்..

Madharaasi Trailer : மதராஸி படத்தின் ட்ரைலர் வெளியீடு..படம் மரண மாஸா இருக்குமோ?

Madharaasi Trailer : தி கோட் படத்தில் விஜய்யிடமிருந்து துப்பாக்கியை வாங்கிய சிவகார்த்திகேயன், இப்போது சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் அவர் நடித்திருக்கும் மதராஸி திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் ட்ரைலர் வெளியீட்டு விழா நடந்தது. 

மதராஸி ட்ரைலர்:

மதராஸி திரைப்படத்தின் ட்ரைலர் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது. படத்தின் ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் மாஸாக இருப்பதால், கண்டிப்பாக படம் ஹிட் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

துப்பாக்கி திரைப்படத்தின் வில்லன் இதில், “துப்பாக்கி எவன் கையில இருந்தாலும், வில்லன் நான்தான்டா..” என்று டைலாக் பேசியிருக்கிறார். படம், தமிழ்நாடு-சென்னையை சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடத்தல், அதை தடுக்கும் ஹீரோவை வைத்து கதை எழுதப்பட்டுள்ளது போல தெரிகிறது. இருப்பினும், படம் வெளியாகும் போதுதான் படம் குறித்த முழு தகவலும் வெளியாகும்.

ரிலீஸ் எப்போ?

மதராஸி திரைப்படம், வரும் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக புதுமுகம் ருக்மினி வசந்த் நடிக்கிறார். துப்பாக்கி பட வில்லன் வித்யூத் ஜாம்வால், இந்த படத்திலும் வில்லனாக நடிக்கிறார். இசையமைப்பாளரும் சிவகார்த்திகேயனின் நெருங்கிய நண்பருமான அனிருத், இந்த படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.

இதுவரை இப்படத்திலிருந்து 2 பாடல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது. முதலாவதாக வெளியான சலம்பல பாடல் பெரிய ஹிட் அடித்ததோடு, அடுத்ததாக வழியிரேன் பாடல் வெளியானது. இவை படத்திற்கு நல்ல ப்ரமோஷனாக இருந்தது. 

About the Author
Madharaasi TrailerSivakarthikeyanAR MurugadossAction Flick

