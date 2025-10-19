“விஜய்தான் ஜெயிப்பாரு..” கரூர் சம்பவத்துக்கு பின்..விஜய்க்கு ஆதரவாக திரும்பிய நடிகை!

Thirupaachi Mallika Video About Vijay : தமிழ் திரையுலகில் மாஸ் ஹிட் அடித்த விஜய் படங்களில் ஒன்று திருப்பாச்சி. இந்த படத்தில் விஜய்க்கு தங்கையாக நடித்த நடிகை மல்லிகா தான் தற்போது அவருக்கு ஆதரவாக ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.
திருப்பாச்சி திரைப்படம்:
அண்ணன் தங்கை பாசத்தை கூறும் படங்கள் பல தமிழ் சினிமாவில் வெளிவந்துள்ளன. அதில் முதல் லிஸ்டில் இருப்பது பாசமலர் என்றால், இரண்டாவதாக இருப்பது திருப்பாச்சியாக இருக்கும். இந்த படத்தில் தனது தங்கைக்காக, தாதாக்களை அழிக்கும் அண்ணன் பற்றிய கதைதான் ஹீரோ. விஜய் நாயகனாக நடித்திருந்த இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக த்ரிஷா நடித்திருக்கிறார். ஜோடி த்ரிஷாதான் என்றாலும், இன்னொரு பெண் கதாபாத்திரமும் படத்தின் முழு நேரமும் வரும். அதுதான் விஜயின் தங்கை கதாபாத்திரம். இதில் மல்லிகா நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் அவரது பெயர் கற்பகம்.
நடிகை மல்லிகா:
மலையாள நடிகை ஆனந்தி மல்லிகா, கேரள மாநிலம் திருச்சூரை சேர்ந்தவர். ஆட்டோகிராப் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் திரை உலகில் அறிமுகமானார். அதன் பிறகு சில தமிழ் படங்களில் நடித்தாலும் அது பெரிதாக அவருக்கு கை கொடுக்கவில்லை. திருப்பாச்சி திரைப்படம் தான் அவரை பெரிய இடத்திற்கு கொண்டு சென்றது.
அதன் பிறகு அவர் சில தமிழ் படங்களில் நடித்தாலும், அவரது பெயர் அது பெரிதாக தெரியவில்லை. 2006 முதல் 2008 வரை அஞ்சலி என்கிற தமிழ் சீரியலிலும் நடித்தார். இப்போது மனதிற்கு பிடித்தவரை திருமணம் செய்து கொண்டு, இரண்டு குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருகிறார்.
விஜய்க்கு ஆதரவாக வீடியோ!
கடந்த மாதம் விஜய் கரூருக்கு தேர்தல் பரப்புரைக்கு சென்றபோது, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். விஜய்யின் அரசியல் வாழ்க்கைக்கு இது பெரும் கரும்புள்ளியாக மாறிவிட்டது. இதையடுத்து, இவருக்கு ஆதரவாக இருந்த சிலரும் கூட எதிராக திரும்பி விட்டனர். இருப்பினும், ஒரு சிலர் அவருக்கு ஆதரவாகவும் செயல்பட்டு வருகின்றனர். அப்படி நடிகை மல்லிகாவும் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.
அந்த வீடியோவில் அவர் கூறியிருக்கும் விஷயம்:
““இன்ஸ்டாவில் சமீபத்தில்தான் ஆக்டிவாக உள்ளேன். இன்ஸ்டாவை ஓபன் செய்தாலே விஜய்சார் பற்றிதான் அனைவரும் பேசி வருகின்றனர். எனக்கும் அவர் பற்றி கொஞ்சம் பேச வேண்டும். திருப்பாச்சி ஷூட்டிங் சமயத்தில் அவர் சீன் முடித்து விட்டால் போய் உட்கார்ந்து கொள்வார். ரொம்ப எல்லாம் பேச மாட்டார்.
அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள், எப்படி கட்சியெல்லாம் ஆரம்பிக்கப்போகிறார் என்று யோசித்துக்கொண்டிருந்தேன். ஆனால் அவர் ஒவ்வொரு இடத்தில் போய் மக்களீடம் பேசும் போது நிறைய மாற்றங்கள் தெரிந்தது. அதை பார்க்கும் போது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
விஜய், மக்கள் முன்னாடி நடிக்க மாட்டார். ஆக்ஷன் சொல்லி, கேமரா முன்னாடி நின்றால் மட்டும்தான் நடிப்பார். அது எனக்கு தெரியும். மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். இவரைப்போன்ற ஒரு ஆள் கிடைக்க, தமிழக மக்கள் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும்.
இந்த கலிகாலத்தில் நல்லது செய்யணும் என்று நினைத்தால் நிறைய கெட்டதாக நடக்கும். அப்படித்தான் அவருக்கும் நடக்கிறது. ஆனால் கடைசியில் அவர்தான் ஜெயிப்பார்.
விஜய் சார், நீங்க ரொம்ப நல்ல மனிதர். நீங்க உங்கள பாத்துக்கோங்க, கூட்டத்தில் சதிசெய்ய நிறைய பேர் வருவாங்க. நீங்கள் உங்களை நன்றாக பார்த்துக்கொண்டால் அனைத்தும் நல்லபடியாக நடக்கும் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது” என்று கூறியிருக்கிறார். தற்போது, இவரது வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.
மேலும் படிக்க | விஜய்யின் ஆடம்பர நீலாங்கரை வீடு..இத்தனை கோடியா? உள்ளே என்னென்ன இருக்கு?
மேலும் படிக்க | விஜய்யை கைது செய்ய வேண்டும்-பதிவிட்ட பிரபல நடிகை! ரசிகர்கள் அட்டாக்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ