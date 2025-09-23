இனி ஒளிய தேவையில்லை..காதலருடன் பப்ளிக்காக வலம் வரும் சமந்தா! வைரல் வீடியோ

Watch Video Samantha With Raj Nidimoru : தென்னிந்திய திரை உலகில், முக்கிய நடிகைகளில் ஒருவராக இருக்கிறார் சமந்தா. இவர் கடந்த சில மாதங்களாக, ஒருவரை சீக்ரட்டாக டேட்டிங் செய்து வந்தார். இதை எடுத்து அவர்கள் பொதுவெளியில் ஒன்றாக வந்திருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
சினிமாவில் இருந்து பிரேக் எடுத்த சமந்தா:
தமிழ் திரையுலகில் ஹிட் நடிகர் உடன் ஜோடி போட்டு நடித்து வந்தவர், சமந்தா. 2017 ஆம் ஆண்டு நாக சைதன்யாவை திருமணம் செய்த பின், மூன்று வருடங்களுக்குப் பிறகு அவரை பிரிவதாக விவாகரத்தினை அறிவித்தார். இந்த அடிக்கு மேல் அடி விழுவது போல, அவர் தணிச்சையாக நடித்த படங்கள் யாவும் தோல்வியில் முடிந்தது. இதற்கிடையில் auto immune நோயால் பாதிக்கப்பட்டார்.
இத்தனைக்கு பிறகும், தன் உடலை ஆரோக்கியமாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கும் அவர், கடைசியாக சிட்டடெல் எனும் தொடரில் நடித்திருந்தார். பின்னர், தேதியை குறிப்பிடாமல் சினிமாவில் இருந்து பிரேக் எடுப்பதாக கூறினார். அதன் பிறகு, வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்வது, நண்பர்களுடன் வெளியில் செல்வது, யோகாசனம், தியானம், உடற்பயிற்சி என தன் ஆரோக்கியத்திற்கு ஏற்ற விஷயங்களை செய்து வருகிறார்.
ரகசிய காதலர்!
சமந்தா, நாக சைதன்யாவை பிரிந்த பின்பு சில ஆண்டுகள் சிங்கிளாக இருந்தார். ஆனால், அவர் தற்போது சில மாதங்களாக ராஜ் நிடிமோரு என்பவரை டேட்டிங் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
ராஜ் நிடிமோரு, பிரபலமான திரைக்கதை எழுத்தாளர்களுள் ஒருவர். ஏற்கனவே திருமணம் ஆகி, விவாகரத்து பெற்றவர். இவரும் சமந்தாவும், ஒரு படத்தின் வேலையின் போது சந்தித்துக்கொண்டதாகவும், பின்னர் டேட்டிங் செய்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இவர்கள், வெளியூர் சென்றாலும், உள்ளூரில் இருந்தாலும் தாங்கள் டேட்டிங் செய்வதை சீக்ரெட்டாக வைத்து வந்தனர். ஆனால் இப்போது பொது வெளியிலேயே ஒன்றாக சுத்த ஆரம்பித்து விட்டனர்.
வைரலாகும் வீடியோ!
சமந்தா, தினமும் ஜிம்மிற்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். ராஜ் நெடிமொருவும் அவருடைய அதே ஜிம்மிற்கு செல்கிறார். இருவரும், தங்களது வர்க்-அவுட்டை முடித்துக்கொண்டு ஒரே காரில் பப்ளிக்காக ஏறிச்சென்ற வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Gym over, Samantha still serving looks & vibes #Samantha #SamanthaRuthPrabhu #GlowQueen #PostWorkoutGlam pic.twitter.com/zFhtrY57lV
— Cinewoods (@Cinewoodsoffl) September 23, 2025
இனி ஒளிய வேண்டாம்..
சமந்தாவும் ராஜ் நெடிமொருவும் ஒன்றாக காரில் ஏறிச்சென்ற வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருவதை தொடர்ந்து, இதை பார்க்கும் பலர் தங்களுக்கு தோன்றும் விஷயங்களை எல்லாம் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். “இனி இவர்கள் யாரிடமிருந்தும் ஒளிந்து டேட்டிங் செய்ய வேண்டாம். பப்ளிக்காகவே சுத்தலாம்” என்று கூறி வருகின்றனர்.
நாக சைதன்யாவின் இரண்டாவது திருமணம்!
தெலுங்கு நடிகர் நாக சைதன்யா, சமந்தாவுடனான திருமண வாழ்க்கை முடிந்த அடுத்த வருடமே நடிகை சோபிதா துலிபலாவை டேட்டிங் செய்ய ஆரம்பித்ததாக கூறப்பட்டது. இவர்கள், கடந்த ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
மேலும் படிக்க | சமந்தா ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி! சினிமாவை விட்டுச் செல்கிறாரா? உண்மையா… வதந்தியா?
மேலும் படிக்க | சமந்தாவிற்கு 2வது திருமணம் உறுதி? தேதி கூட குறிச்சாச்சு..எப்போ தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ
இனி ஒளிய தேவையில்லை..காதலருடன் பப்ளிக்காக வலம் வரும் சமந்தா! வைரல் வீடியோ
ரகசிய காதலுருடன் பப்ளிக்காக சமந்தா!
வைரலாகும் வீடியோ..
இனி ஒளிய தேவையில்லை