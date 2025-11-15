English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
விஜய், அஜித் எல்லாம் இல்லை..தமிழ் சினிமாவை காப்பாற்றப்போவது இவர்தானாம்! வீடியோவை பாருங்க

Diwakar Going To Save Tamil Cinema : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் புகழ் பெற்ற போட்டியாளராக மாறியிருக்கும் வாட்டர்மெலான் ஸ்டார், தமிழ் சினிமாவையே தான்தான் காப்பாற்றப்போவதாக பேசியிருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 15, 2025, 01:29 PM IST
விஜய், அஜித் எல்லாம் இல்லை..தமிழ் சினிமாவை காப்பாற்றப்போவது இவர்தானாம்! வீடியோவை பாருங்க

Diwakar Going To Save Tamil Cinema : மக்கள் மத்தியில் அதிக வசூலை பெற்றுள்ள நிகழச்சிதான் பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன் சமீபத்தில் தொடங்கியது. இதில் கவனம் ஈர்த்த போட்டியாளராக இருப்பவர் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார். இவரது வீடியாேதான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

பிக்பாஸ் 9 :

தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற ரியாலிட்டி ஷோவாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ் 9. இந்த நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். சமூகத்தின் பிரதீபலிப்பாக பார்க்கப்படும் இந்த நிகழ்ச்சியை பல லட்சம் பேர் லைவாகவும் எபிசோடாகவும் பார்க்கின்றனர்.

இந்த சீசனில் முதல் போட்டியாளராக நுழைந்தவர், வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் என்று அழைக்கப்படும் திவாகர் ஆவார். இவர் இந்த சீசனில் செய்யும் பல விஷயங்கள், இணையத்தில் அவ்வப்போது வைரலாவதுண்டு. அப்படி, இவர் சமீபத்தில் கேமரா முன்பு பேசியிருக்கும் ஒரு வீடியோவும் வைரலாகி வருகிறது.

வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகர்:

மருத்துவரான திவாகர், கஜினி படத்தில் சூர்யா தர்பூசணி சாப்பிடும் காட்சியை ரீ-கிரியேட் செய்து பிரபலம் ஆனவர் ஆவார். இதனாலேயே இவரை பிக்பாஸிலும் ஆடிஷன் வைத்து எடுத்துக்கொண்டனர். பிக்பாஸ் இல்லத்திற்குள் இவர் செய்யும் அட்ராசிட்டிக்கு அளவே இல்லை என்பது, இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்க்கும் ரசிகர்களின் கூற்றாக இருக்கிறது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தனக்கென்று சில routineகளை வைத்திருக்கும் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் அடிக்கடி கேமரா முன் நின்று ரீல்ஸ் செய்வார், அப்படி இல்லையென்றால் ஏதேனும் குறை கூறிக்கொண்டிருப்பார், போட்டியாளர் யாரையாவது திட்டி தீர்த்துக்கொண்டிருப்பார்.

“தமிழ் சினிமாவை காப்பாற்றப்போவது..”

திவாகர், சமீபத்தில் கேமரா முன்பு ஒரு விஷயத்தை பேசியிருக்கிறார். “அஜித் சார், ரேசுக்கு போயிட்டாரு...விஜய் சாரு, அரசியலுக்கு போய்ட்டாரு..சூர்யா சாரு, பாம்பேவுக்கு போய்ட்டாரு..விஜய் சேதுபதி சாரு, பிக்பாஸுக்கு போயிட்டாரு..அடுத்து தமிழ் சினிமாவை அடுத்து யாரு காப்பாத்த போறது? அப்டீன்னு ஒரு கேள்வி வரும் போது வாட்டர்மெலன் ஸ்டாரா என்னுடைய எண்ட்ரி பயங்கரமா இருந்தது. தமிழ் சினிமாவ இனிமே நான்தான் காப்பாத்த போறேன்..” என்று கூறியிருக்கிறார். 

‘இவரோ தைரியம் எனக்கு வேணும்..’

இந்த வீடியோவை ட்ரெண்ட் செய்திருக்கும் ரசிகர்கள் இவரைப்போன்ற தன்னம்பிக்கை வேண்டும் என்று தெரிவித்திருக்கின்றனர். இவர் செய்யும் சில விஷயங்கள் எரிச்சலை கிளப்பினாலும், பல சமயங்களில் அவற்றை பார்க்க பாவமாக இருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

