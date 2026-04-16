  • “மக்களே..என்னை அடிக்கிறாங்க” திவாகர் திடீரென வெளியிட்ட வீடியோ! என்ன ஆச்சு?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 16, 2026, 06:06 PM IST
குட் நியூஸ்.. நாளை முதல் கோடை விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு
Diwakar Video : தன்னை ‘வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்’ என்று கூறிக்கொள்ளும் நபர், திவாகர். இவர், சமீபத்தில் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் தன்னை புகழ், மாகபா ஆனந்த் மற்றும் கானா வினோத் ஆகியோர் சேர்ந்து தாக்கியதாக காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்திருந்தார். இதையடுத்து, சமீபத்தில் தான் தாக்கப்படுவதாக இன்னொரு வீடியோவையும் வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

குக் வித் கோமாளியில் தாக்கப்பட்டாரா?

திவாகர், ஒரே ஒரு தர்பூசணியை சாப்பிடும் வீடியோவால் பிரபலமான நபர் ஆவார். அவ்வப்போது பல யூடியூப் சேனல்களுக்கு பேட்டி கொடுத்து, நடித்து காண்பித்து வைரலானவர். பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இவர் கலந்து கொண்டதற்கு பிறகு இவருக்கு நிறைய வரவேற்பு கிடைத்தது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்த போதில் இருந்தே கானா வினோத்திற்கும் திவாகருக்கும் செட் ஆகாமல் இருந்தது. தற்போது வெளியில் வந்த பிறகும் அந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து வருகிறது.

தமிழ் ரியாலிட்டி ஷோக்களில், பிரபலமான நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது குக் வித் கோமாளி. இந்த நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன் தற்போது நடந்து வருகிறது. இதில், குக் ஆக வருபவர்கள் இரண்டு பேரும், கோமாளியாக இருப்பவர்கள் ஒருவரும் என ஃபார்மேட் தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமன்றி புதிதாக இதில் மாகபா ஆனந்த் தாெகுப்பாளராக வருகிறார். புகழ், கோமாளியாக இருக்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சியின் சமீபத்திய எபிசோடிற்காக திவாகரை அழைத்தாக அவர் வீடியோவில் பேசியிருந்தார். மேலும், தன்னை புகழ், மாகபா ஆனந்த் மற்றும் கானா வினோத் ஆகியோர் சேர்ந்து, பொறாமையின் காரணமாக தன்னை அவர்கள் இரும்பு ராட் கொண்டு தாக்கியதாக ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார். மேலும், இது குறித்து நஸ்ரேத்பேட்டில் இருக்கும் காவல் நிலையத்தில் தான் புகாரளித்திருப்பதாக கூறியிருந்தார்.

சில தினங்களுக்கு முன்பு மேற்குறிப்பிட்ட வழக்கு குறித்து விசாரிக்க புகழ், கானா வினோத் மற்றும் மாகபா ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் காவல் நிலையத்திற்கு வந்தனர். அப்போது பேசிய அவர்கள், செட்டில் இருந்த சக போட்டியாளரின் மனைவி ஒருவரிடம், “இத்தனை நாட்களாக உன் புருஷன் கூடத்தான இருக்க..இன்னிக்கு ஒரு நாள் என் கூட  இரு” என்று அவர் கூறியதாகவும், இதனால் சேனலில் இருந்தவர்களே அவரை வெளியேற்றியதாகவும் தெரிவித்திருந்தனர். மேலும், ஏற்கனவே அவர் அண்டாகாகசம் ஷோவில் பெண்களிடம் தவறாக பேசியதாக புகார் எழுந்ததால், இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக கூறிறானர்.

இவர்களின் கூற்றை மறுத்திருந்த திவாகர், மாகபா ஆனந்த் பலரிடம் தவறாக நடந்து கொள்ளும் வீடியோ தனக்கு பகிரப்பட்டதாகவும், அது அவரது தனிப்பட்ட விவகாரம் என்பதால் தான் அது எதையும் பதிவிடவில்லை என்பதையும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், கானா வினோத் எப்போதும் சாதி என்கிற ஒரு ஆயுதத்தை கையிலெடுத்துக்கொள்வதாகவும், புகழ் ஒரு முறை மலேசியாவில் ஒயின் ஷாப்பில் குடித்து விட்டு காசு கொடுக்காததால் உட்காற வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் கூறியிருந்தார்.

தற்போது, திவாகர் புதிதாக ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் ஒர யூடியூப் சேனல் தன்னை கெஞ்சி கூத்தாடி நேர்காணலிற்காக வரவழைத்துவிட்டு, தன்னை பலரும் தாக்குவதாக கூறினார். அந்த வீடியாேவில் பின்னால் இருக்கும் நபர் ஏதோ பேச வர, அவர் அதையும் பொருட்படுத்தாமல் தானே பேசிவிட்டு, போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளிக்கப்போவதாக கூறியது பதிவாகி இருக்கிறது. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இந்த வீடியோவை பார்ப்பவர்கள் பாதி பேர் வாட்டர்மெலான் ஸ்டாரை திட்டியும், மீதி பேர் என்னாச்சு என்றும் கேட்டு வருகின்றனர். இந்த வீடியோவின் கேப்ஷனில் அவர் தன் மீது திட்டமிட்டு புகழ், கானா வினோத் மற்றும் மாகபா ஆனந்த் ஆகியோர் தாக்குதல் நடத்த செய்த சதி என்று தெரிவித்திருக்கிறார். ஆரம்பத்திலேயே பெரிதாக வெடித்து வந்த இந்த விவகாரம், தற்போது பூதாகரமாக மாறியிருக்கிறது. இது குறித்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

