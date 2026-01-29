English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ‘நீலோத்தி’ என்றால் என்ன? வைரல் பாடலின் வரிகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் அர்த்தம்..

‘நீலோத்தி’ என்றால் என்ன? வைரல் பாடலின் வரிகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் அர்த்தம்..

Neelothi Sirai Song Meaning : சமீபத்தில் ஒரு தமிழ் திரைப்படத்தில் இருந்து ‘நீலோத்தி’ என்கிற ஒரு பாடல் பிரபலமானது. இதையடுத்து, இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 29, 2026, 05:54 PM IST
  • சிறை படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல்..
  • நீலோத்தி என்றால் என்ன?
  • பாடலாசிரியர் சொன்ன விளக்கம்..

‘நீலோத்தி’ என்றால் என்ன? வைரல் பாடலின் வரிகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் அர்த்தம்..

Neelothi Sirai Song Meaning : சமீபத்தில், விக்ரம் பிரபு நடித்திருந்த ‘சிறை’ திரைப்படம் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இதையடுத்து, இப்படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ‘நீலோத்தி’ என்கிற பாடல் வெளியானது. இதற்கான அர்த்தம், தற்போது இணையத்தில் வைரலானது.

நீலோத்தி பாடல்:

சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில் வெளியாகி இருந்த படம், சிறை. இந்த படத்தில் விக்ரம் பிரபு முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். அக்‌ஷய் குமார், அனிஷ்மா உள்ளிட்டோர் இதில் படத்தின் முக்கிய அம்சத்தில் இருக்கும் கேரக்டர்களாக இருந்தனர்.  இந்த படம், மக்கள் மத்தியில் அதிக கவனத்தை ஈர்க்க காரணம், படத்தின் கதை. இதைத்தாண்டி ஜீ 5 தளத்தில் சிறை படம் வெளியான பிறகு, ‘நீலோத்தி’ என்கிற பாடலும் வைரலானது. இதற்கு அர்த்தம் என்ன என்பது, பலரது தேடலாக இருக்கிறது. இந்த நீலோத்தி பாடல், ஹீரோவும் ஹீரோயினும் தங்களுக்கு உதவியவர்களுடன் சேர்ந்து கோயிலுக்கு செல்லும் போது வரும் பாடலாகும். 

அர்த்தம் என்ன?

நீலோத்தி என்பதற்கான அர்த்தம் என்ன என்பது குறித்து, சிறை படத்தின் நீலோத்தி பாடலை எழுதிய பாடலாசிரியர் சாரதி ஒரு நேர்காணல் கொடுத்திருந்தார். அப்போது, “அது தானாக உருவாக்கிய ஒரு சொல்தான்” என்று கூறியிருக்கிறார். ”ராசாத்தி, ராசா” என்பது போன்ற சொல்லாக அதையும் அவர் கூறியிருக்கிறார். ”சமத்துவத்தை நாம் நீல நிறமாக குறிக்கிறோம். ஆகாயம், கடல் என பொதுவாக இருக்க கூடிய நிறைய விஷயங்களை நாம் நீல நிறமாகத்தான் பார்க்கிறோம்” என்று கூறிய அவர், இதுதான் அதற்கு அர்த்தம் என்று விளக்கம் வைத்திருக்கிறார். கூடவே, அந்த பாடலில் ‘லாந்துரேன் லாந்துரேன்’ என்று வரும் ஒரு வார்த்தைக்கும் விளக்கம் வைத்துள்ளார். அதாவது, பறப்பதற்கும் நடப்பதற்கும் இடையில் இருக்கும் ஒரு அபிநயம் இருக்குமாம். அதைத்தான், தென் தமிழகத்தில் ‘லாந்துரேன்’ என்று கூறுவார்களாம். இதனால்தான், இந்த வார்த்தையையும் அதில் இணைத்ததாக பேசியிருக்கிறார்.

அதே வரியில் “நான் ஆளாத்தி..ஆளாத்தி..” என்கிற லைனும் வரும். இது குறித்து பேசிய அவர், “ஆராத்தி என்பதைதான் ஆளாத்தி” என்று கூறியதாக தெரிவித்தார். நாம் மங்களகரமான விஷயங்களை ஆராத்தி எடுப்போம் என்று கூறிய சாரதி, அந்த ஹீரோவுக்கு மங்களகரமான விஷயமாக தோன்றுவது, நாயகிதான். அதனால், அவளை “ஆளாத்தி” என்று குறிப்பிடுவதாக கூறியிருக்கிறார்.

சின்மயி வீடியோ:

சமீபத்தில், பாடகி சின்மயி ‘நீலோத்தி’ பாடலை பாடி ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார். தனக்கு இந்த பாடலை பாட வேண்டும் என்று பலரும் கோரிக்கை விடுத்ததாகவும், இதனால் தான் இதை பதிவிடுவதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

சிறை திரைப்படம்:

மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற சமீபத்திய படமாக இருக்கிறது, சிறை. இந்த திரைப்படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருப்பது தயாரிப்பாளர் லலித் குமாரின் மகன் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இவரது நடிப்புக்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது. தொடர்ந்து இவருக்கு சிறை போலவே பல்வேறு படங்களின் வாய்ப்பு வரலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

