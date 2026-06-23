/28 ஆண்டுகளாக தீராத பார்த்திபன்-சேரன் சண்டை! எதனால் பிரச்சனை? முழு விவரம்..

தமிழ் திரையுலகை பொறுத்தவரை, இங்கிருக்கும் அனைவருக்குமே தனித்தனியான ரசனைகளும் கதைகளை தெரிவிக்கும் விதங்களும் இருக்கும். அதை ஒவ்வொருவர் திரையில் காண்பிக்கும் விதம் வித்தியாசமாக இருக்கலாமே தவிர, அவர்களின் இலக்கு என்னவோ மக்களை படம் பார்க்க வைக்க வேண்டும் என்பதாகத்தான் இருக்கும். அப்படி, தமிழ்திரையுலகிற்கு கிடைத்த இரண்டு வித்தியாசமான இயக்குநர்கள்தான், சேரனும் பார்த்திபனும்.
தமிழ் திரையுலகில், வெற்றிபெற்ற இயக்குநர்களாக இருப்பவர்கள்தான் சேரனும் பார்த்திபனும். பார்த்திபன், வெறும் இயக்குநர் மட்டுமல்ல, தான் இயக்கும் படங்களிலும், பிற இயக்குநர்கள் இயக்கும் படங்களிலும் நடிப்பார். அப்படித்தான், பாரதி கண்ணம்மா, வெற்றிக்கொடிக்கட்டு உள்ளிட்ட சேரன் இயக்கிய இரண்டு படங்களிலும் நடித்தார். இருப்பினும், இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே சில வருடங்களுக்கு முன்பு பெரும் வார்த்தை மோதலே வெடித்தது. ‘பாரதி கண்ணம்மா’ என்கிற திரைப்படத்திலிருந்தே இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே பிரச்சனை இருந்து வந்ததாக, சேரன் சில மாதங்களுக்கு முன்பு கொடுத்திருந்த பேட்டி, தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
சேரன், அந்த பேட்டியில் “பாரதி கண்ணமா படத்தின் கதையை கேட்டவ்டன் படத்தில் நடிக்க பார்த்திபன் ஓகே சொல்லிவிட்டார். ஒரு இயக்குநராக அவருடைய பார்வையில், இந்த படம் வெற்றி பெறும் என்பது அப்போதே அவருகு தெரிந்திருந்தது. இதனால், அவர் உடனே சம்மதம் சொல்லிவிட்டார். தொடக்கத்தில் படப்பிடிப்புகள் எல்லாம் நன்றாக சென்றது, ஆனால் க்ளைமேக்ஸ் காட்சியை எடுக்கும் போது மட்டும் அவர் ஒரு விஷயத்தை முன் வைத்தார். அதில், க்ளைமேக்ஸை மாற்ற சொல்லியிருந்தார்.
பாரதி கண்ணம்மா திரைப்படத்தில் மீனா, பார்த்திபன் இருவரும் லீட் ஆக நடித்திருப்பர். மீனா, உயர்சாதி வகுப்பை சேர்ந்த பெண்ணாகவும், பார்த்திபன் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவராகவும், மீனா வீட்டில் வேலை செய்பவராகவும் இருப்பார். மீனாவிற்கு, பார்த்திபனை மிகவும் பிடித்திருக்கும். பார்த்திபனோ, இந்த சாதிய பிரிவினை இடையே இருப்பதால் இருவரும் காதலிக்க முடியாது என்று கூறி, தொடர்ந்து மீனாவின் காதலை மறுத்து வருவார். ஒரு கட்டத்தில், மீனாவிற்கு வெளியில் மாப்பிள்ளை பார்த்து, சம்மந்தம் பேசி முடித்து விடுவார்கள். இதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத மீனா, தற்கொலை செய்து கொள்வார். அவருடைய சிதையை எரிக்கும் போது, பார்த்திபன், மீனாவின் உடல் எரிவதை பார்க்க முடியாமல் அந்த கட்டையிலேயே ஏறி, உயிரை மாய்த்துக்கொள்வார்.
இந்த க்ளைமேக்ஸில்தான் பார்த்திபனுக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது. வழக்கமான காதல் படங்களில், காதலர்கள் ஓடிப்போவதும், காதலி கிடைக்கவில்லை என்றால் காதலன் பைத்தியம் ஆவதும் போல கதை இருக்கும். இதை சேரனிடம் தெரிவித்த பார்த்திபன், ‘நான் கதையில் சாவதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை, நான் பைத்தியமாகி திரிவது போல எடுங்கள்” என்று கூறினாராம்.
சேரன், இந்த கதையில் நாயகனே விஜயகுமார்தான் என்கிறார். சாதிவெறி பிடித்த ஒரு மனிதனாக இருந்துகொண்டு, கடைசியில் தன் மகளை இழந்த பிறகு நல்ல மனிதராக மாறுகிறார் என்பதுதான் கதை. அவரை வைத்துதான் படத்தை முடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்த அவர், பார்த்திபன் பைத்தியமாகி விட்டார் என முடிப்பதால் கதைக்கு பலம் இருக்காது என்று யோசித்திருக்கிறார். இதனால் பார்த்திபன், “நான் சொல்லும் படி க்ளைமேக்ஸை மாற்றுங்க ள், இல்லைன்னா ஷூட்டிங்கே வர மாட்டேன்” என்றாராம்.
பார்த்திபன், அந்த சமயத்தில் நடிகை சீதாவை மணம் முடித்திருந்தார். இந்த பிரச்சனையில் அவர் தலையிட்டு பார்த்திபனை சமாதானம் செய்திருக்கிறார். இதன் பிறகுதான், பார்த்திபனுக்கு ஏற்றார் போல ஒரு காட்சியும், தன் கதைக்குரிய க்ளைமேக்ஸையும் படம் எடுத்து, மூன்று பெரிய இயக்குநர்களிடம் காண்பித்து அவர்கள் தேர்வுச் செய்வதை க்ளைமேக்ஸ் ஆக வைத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொன்னாராம். இதற்கு பார்த்திபன் ஒத்துக்கொள்ளவே, 3 பெரிய இயக்குநர்கள் படத்தை பார்ட்து, சேரன் எடுத்த க்ளைமேக்ஸ்தான் சரியானது என்று கூறியிருக்கின்றனர். இதன் பின்புதான் இதனை படத்திலேயே வைத்துள்ளார்கள். படம், இதற்கு ஏற்றார் போல சூப்பராக ஒடியது.
பாரதி கண்ணம்மா பட சண்டைக்கு பிறகு, பார்த்திபனும் சேரனும் பேசிக்கொள்வதே இல்லையாம். இருவரும், எங்கேயாவது சந்தித்தாலும் கூட, முகத்தை திருப்பிக்கொண்டு போவார்கள் என கூறப்படுகிறது.