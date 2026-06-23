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28 ஆண்டுகளாக தீராத பார்த்திபன்-சேரன் சண்டை! எதனால் பிரச்சனை? முழு விவரம்..

தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய இயக்குநர்களாக இருப்பவர்கள்தான் சேரனும் பார்த்திபனும். ஆனால், இவர்களுக்குள் 28 வருடங்களாக சண்டை இருந்தது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 23, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:24 PM IST
28 ஆண்டுகளாக தீராத பார்த்திபன்-சேரன் சண்டை! எதனால் பிரச்சனை? முழு விவரம்..
Image Credit: Parthiban Cheran | Instagram

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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