விஜய்க்கு விஜயகாந்த் மீது ஏன் இவ்வளவு பாசம்? இதுதான் காரணம்!

Relationship Between Vijayakanth And Vijay : மக்களால் மிகவும் விரும்பப்பட்ட நடிகராகவும், அரசியல் கட்சி தலைவராகவும் இருந்தவர் விஜயகாந்த். இவர் இறந்து அதற்குள் இரண்டு வருடங்கள் ஆகப்போகிறது. ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதியான இன்று, விஜயகாந்திற்கு பிறந்தநாள். இதையொட்டி, அவர் குறித்த சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும், அவருக்கும் விஜய்க்கும் இடையே இருக்கும் பந்தம் குறித்தும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
கேப்டன் விஜயகாந்த்:
தமிழ் திரையுலகின் பொட்டு வெச்ச தங்க குடுமாய், புதையுண்ட பாெக்கிஷமாய் இருந்தவர் விஜயகாந்த். கேப்டன் பிரபாகரன் படத்திற்கு பிறகு, இவருக்கு கேப்டன் என்கிற அடைமொழியும் வந்தது. அரசியலில் நுழைந்த பிறகு பல விஷயங்களை தைரியமாக நெஞ்சுரத்துடன் பேசிய இவர், அதற்கு பிறகு சில ஆண்டுகளில் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டார். சிறந்த எதிர்கட்சி தலைவராகவோ அல்லது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வராக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தொடர்ந்து உடல்நிலை தேராததால் பிற அரசியல் கட்சிகள் தேர்தலில் முதன்மை பெற்றன. கேப்டன் இருந்த இடத்தை மட்டும் யாராலும் பிடிக்க முடியவில்லை. இவர், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 28ஆம் தேதி உயிரிழந்தார்.
விஜய்க்கும் விஜயகாந்துக்குமான உறவு..
நடிகர் விஜய், சமீபத்தில் தனது தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் 2வது மாநில மாநாட்டை நடத்தினார். இது, மதுரையில் நடந்தது. அவர் இந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தது, விஜயகாந்தின் தொகுதியை பிடிப்பதற்கும் அவரது தொண்டர்களின் வாக்குகளை பெறுவதற்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அவர் பேசிய போதும், “என் அண்ணன் விஜயகாந்த்” என்று குறிப்பிட்டார்.
விஜயகாந்த் இறந்த போது, அவரது இறுதி சடங்கிற்கு வந்த விஜய் பார்ப்பதற்கு முகம் வீங்கி-அழுதது போல இருந்தார். அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில், தி கோட் படத்தில் முதல் காட்சியே அவருக்காக வைத்தார். நடிகர்கள் பற்றி பேசும் போது முதலில் ரஜினி, கமல்ஹாசன் பெயர் எல்லாம் சொல்லாமல், விஜயகாந்தின் பெயரை முதலில் குறிப்பிடுவார்.
அண்ணன் தம்பி போல..
விஜய், திரையுலகில் வளர்ந்து வந்த காலம் அது. அவர் நடித்து வந்த படங்கள் அனைத்தும் மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்க தவறியது. இதையடுத்து விஜய்யின் தந்தை சந்திர சேகர், தான் இயக்கிய செந்தூரப்பாண்டி திரைப்படத்தில் நடிக்குமாறு விஜயகாந்தை கேட்டுக்கொண்டார். மறுக்காமல் ஏற்று நடித்த விஜயகாந்த், இதற்காக சம்பளம் கூட வாங்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்த படத்திலிருந்தே இருவருக்கும் இடையே நல்ல சகோதர பந்தம் உருவானது. இதையடுத்து, விஜய் நடித்த ‘காவலன்’ திரைப்படம் ரிலீஸில் சில சிக்கல்களை சந்தித்தது. இதற்கு, மறைமுகமாக விஜயகாந்த் உதவி செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இப்படி, இவர்களுக்குள் விஜயகாந்த் இறக்கும் வரை இருவருக்குள்ளும் நல்ல உறவே இருந்தது.
அடுத்த விஜயகாந்தாக வர வாய்ப்பு?
விஜய், அரசியலுக்கு வந்தது முதல் அடுத்த விஜயகாந்தாக மாறுவதற்கு முயற்சி செய்வதற்காக தொண்டர்கள் கூறி வருகின்றனர். ஆனால், எத்தனை முறை அவர் விஜயகாந்தின் பெயரை சொன்னாலும் அவர் இன்னொரு விஜயகாந்தாக மாற வாய்ப்பில்லை என்பது அனைவருடைய ஒருமித்த கருத்தாக இருக்கிறது. விஜயகாந்தின் இறப்பிற்கு பின்னர் ஒரு மாமனிதரை அனைவரும் தொலைத்து விட்டதாக மக்கள் பலர் இப்போது பேசி வருகின்றனர்.
