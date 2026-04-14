ரஜினி - சிபி சக்கரவர்த்தி படம் என்ன ஆச்சு? உண்மையில் கைவிடப்பட்டதா?

தலைவர் 173 படத்தின் இயக்குநராக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த சிபி சக்கரவர்த்தி தற்போது அப்படத்திலிருந்து வெளியேறியுள்ளதாகவும், அவருக்கு பதிலாக புதிய இயக்குநர் ஒருவர் களமிறங்க உள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 14, 2026, 02:10 PM IST
  • மீண்டும் சிக்கலில் தலைவர் 173.
  • இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி விலகல்?
  • புதிய இயக்குநராக அஷ்வத் மாரிமுத்து?

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.10 ஆயிரம் யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்போது கிடைக்கும்?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.10 ஆயிரம் யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்போது கிடைக்கும்?
ரிட்டையர்ட் அவுட் ஆனது ஏன்? அணி நிர்வாகம் கட்டாயப்படுத்தியதா? ஆயுஷ் மாத்ரே பதில்!
camera icon6
Ayush Mathre
ரிட்டையர்ட் அவுட் ஆனது ஏன்? அணி நிர்வாகம் கட்டாயப்படுத்தியதா? ஆயுஷ் மாத்ரே பதில்!
10,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த கேமரா போன்கள் இதோ!
camera icon6
Top 5 Camera Mobiles
10,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த கேமரா போன்கள் இதோ!
சித்திரை 01 செவ்வாய்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 01 செவ்வாய்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான கூலி படத்தின் தோல்விக்கு பிறகு, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். இது ஒருபுறம் இருக்க, ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 173 படம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் மாபெரும் பொருட்செலவில் தயாரிக்க உள்ள இந்த ஆக்‌ஷன் எண்டர்டெய்னர் படத்திற்கு, ஆரம்பம் முதலே பலவிதமான சிக்கல்களும், இயக்குநர் மாற்றங்களும் நிகழ்ந்து வருவது கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், தலைவர் 173 படத்தின் இயக்குநராக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த சிபி சக்கரவர்த்தி தற்போது அப்படத்திலிருந்து வெளியேறியுள்ளதாகவும், அவருக்கு பதிலாக புதிய இயக்குநர் ஒருவர் களமிறங்க உள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் படிக்க | தலைவர் 173: வெளியேறிய சிபி சக்கரவர்த்தி! அவருக்கு பதில் படத்தை எடுக்கப்போவது யார்?

சுந்தர் சி வெளியேறியது ஏன்?

ரஜினி-கமல் கூட்டணியில் உருவாகும் இந்த மெகா ப்ராஜெக்ட்டை முதலில் பிரபல இயக்குநர் சுந்தர் சி தான் இயக்குவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அவர் திடீரென இந்த படத்திலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்து அதிர்ச்சியளித்தார். இதற்கு காரணம், சுந்தர் சி ரஜினியிடம் ஒரு ஹாரர்-காமெடி கதையை சொன்னதாகவும், அந்த கதை ரஜினிக்கு பிடிக்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. சுந்தர் சி பலமுறை கதையில் மாற்றங்கள் செய்தும், அது சூப்பர் ஸ்டாரை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தாததால், இருவருக்கும் இடையே கிரியேட்டிவ் வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டன. இதே கதையை தான் சுந்தர் சி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விஜய் சேதுபதியிடமும், சந்தானத்திடமும் கூறி அவர்கள் நிராகரித்தார்கள் என்ற தகவலும் பரவியது. இந்த சூழலை உணர்ந்த தயாரிப்பாளர் கமல்ஹாசன் உடனடியாக தலையிட்டு, சுந்தர் சி-யை படத்திலிருந்து சுமுகமாக வெளியேற்றினார். 

சிபி சக்கரவர்த்தி உள்ளே... பின் வெளியே?

சுந்தர் சி வெளியேறியதை தொடர்ந்து, டான் பட இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி தலைவர் 173 படத்தின் இயக்குநராக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ வீடியோவும் வெளியாகி வைரலானது. ஏப்ரல் மாதம் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அவரும் இந்த படத்திலிருந்து விலகியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சிபி சக்கரவர்த்தி ரஜினியிடம் முழுமையான கதையை நரேட் செய்தபோது, ரஜினிகாந்த் அதில் சில மாற்றங்களை செய்ய சொன்னதாக தெரிகிறது. கதையின் திருத்தங்கள் சூப்பர் ஸ்டாரை முழுமையாக கவராத காரணத்தால் தான் சிபி சக்கரவர்த்தியும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டில் இருந்து விலகியதாக கூறப்படுகிறது.

புதிய இயக்குநராக அஷ்வத் மாரிமுத்து?

சிபி சக்கரவர்த்திக்கு ஏற்பட்ட இதே நிலையில் தான், தற்போது ஓ மை கடவுளே மற்றும் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள டிராகன் ஆகிய படங்களை இயக்கிய இளம் இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்துவிடம் மாற்றுக்கதை ஒன்றை (உருவாக்கும்படி படக்குழு கூறியுள்ளது. தற்போது ரஜினிகாந்த் சிபி சக்கரவர்த்தி மற்றும் அஷ்வத் மாரிமுத்து ஆகிய இருவரின் கதைகளையும் தீவிரமாக பரிசீலித்து வருவதாகவும், இதில் யாருடைய கதை ரஜினிக்கு மிகவும் பிடிக்கிறதோ அவரே தலைவர் 173 படத்தை இயக்குவார் என்றும் கூறப்பட்டது. ஆனால், தற்போதைய நிலவரப்படி அஷ்வத் மாரிமுத்துவே அடுத்த இயக்குநராக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கோலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

ரசிகர்களின் குழப்பம்

தொடர்ந்து இயக்குநர்கள் மாற்றப்பட்டு வருவது ரஜினி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் குழப்பத்தையும் ஏமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தலைவர் 173 படம் 2027 பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், இயக்குநர் பிரச்சனை விரைவில் முடிவுக்கு வந்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. 'தலைவர் 173' திரைப்படத்தைத் தயாரிக்க போகும் நிறுவனம் எது?

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் 'தலைவர் 173' திரைப்படத்தை, கமல்ஹாசனின் 'ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல்' நிறுவனம் மிக பிரம்மாண்டமாகத் தயாரிக்க உள்ளது. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரஜினி - கமல் கூட்டணி இணைய உள்ளதால் இப்படத்திற்குப் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

2. 'தலைவர் 173' படத்திலிருந்து இயக்குநர் சுந்தர் சி விலக என்ன காரணம்?

முதலில் 'தலைவர் 173' படத்தை சுந்தர் சி இயக்குவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் ஒரு 'ஹாரர்-காமெடி' கதையை ரஜினியிடம் கூறியதாகவும், அந்தக் கதையில் இருவருக்கும் இடையே 'கிரியேட்டிவ் வேறுபாடுகள்' ஏற்பட்டதாலுமே அவர் படத்திலிருந்து சுமுகமாக விலகியதாகக் கூறப்படுகிறது. 

3. சுந்தர் சி-க்கு அடுத்தபடியாக 'தலைவர் 173' படத்தின் இயக்குநர்களாக யார் யாரெல்லாம் பரிசீலிக்கப்பட்டனர்?

சுந்தர் சி வெளியேறிய பிறகு 'பார்க்கிங்' படத்தின் இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன்  மற்றும் 'டான்' படத்தின் இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி  ஆகியோரின் பெயர்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, சிபி சக்கரவர்த்தி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். ஆனால் தற்போது அவரும் படத்திலிருந்து விலகியதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 

4. சிபி சக்கரவர்த்தியும் விலகியதால், தற்போது படத்திற்குப் புதிய இயக்குநராக யார் வரப் போகிறார்?

சிபி சக்கரவர்த்தி விலகியதைத் தொடர்ந்து, 'ஓ மை கடவுளே' மற்றும் 'டிராகன்' ஆகிய படங்களின் இயக்குநரான அஷ்வத் மாரிமுத்து தற்போது 'தலைவர் 173' படத்தின் புதிய இயக்குநராக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

மேலும் படிக்க | இணையத்தில் கசிந்த விஜய்யின் ஜனநாயகன்! இந்த வாரம் ஓடிடி ரிலீஸ்?

