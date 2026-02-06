ஜனநாயகன் படத்தின் தற்போதைய நிலை என்ன? படம் வருமா வராதா? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
When Will Jana Nayagan Release : விஜய்யின் கடைசி படமான ‘ஜனநாயகன்’ தற்போது வெளிவராத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் தற்போதைய நிலை என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 6, 2026, 03:14 PM IST
When Will Jana Nayagan Release : அரசியலில் குதித்திருக்கும் விஜய், கடைசியாக நடித்திருந்த படம் ஜனநாயகன். இந்த படம், கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆவதாக இருந்தது. ஆனால், படத்திற்கு இன்னும் சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாத நிலையில், படத்தை வெளியிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. 

ஜனநாயகன்:

தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருந்தவர் விஜய். 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ கட்சியை ஆரம்பித்தார். இதையடுத்து, ஜனநாயகன் படத்தில் கடைசியாக நடிப்பதாக தெரிவித்திருந்தார். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார். விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். மமிதா பைஜு, நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக நடித்திருக்கின்றனர். “படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகும், தளபதியை கடைசியாக ஒரு முறை திரையில் பார்க்கலாம்” என்று ஆவலுடன் இருந்தவர்களுக்கு ஆப்பு வைத்தது, சென்சார் போர்ட்.

சென்சார் போர்ட் பிரச்சனை:

ரிலீஸ்ற்கு சில நாட்கள் முன்னதாகவே, ஜனநாயகன் படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் படத்தை தணிக்கை வாரியத்திற்கு அனுப்பியிருக்கிறது. இதற்கடுத்த சில நாட்களில், “படத்தில் சில மாறுதல்கள் மட்டும் செய்ய வேண்டும். அதை செய்து அனுப்பினால், தணிக்கை சான்றிதழ் தறுகிறோம்” என்று தணிக்கை வாரியம் தெரிவித்தாக தெரிகிறது. அந்த மாறுதல்களை செய்து அனுப்பிய பிறகும், அவர்களிடமிருந்து தகவல் ஏதும் வரவில்லை. ரிலீஸிற்கு 1 வாரம் இருந்த நிலையில், “படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப வேண்டும்” என்று தகவல் வந்திருக்கிறது. செய்வதறியாது திகைத்த படக்குழு, உடனடியாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகியது. அங்கிருந்துதான் பிரச்சனை ஆரம்பித்தது.

கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் நடந்து வரும் இந்த வழக்கில், கடைசியாக கடந்த ஜனவரி 30ஆம் தேதியன்று, சென்சார் போர்ட் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்தது. அதில் தங்கள் தரப்பு வாதத்தை கேட்காமல் தீர்ப்பை வழங்க கூடாது என்று தணிக்கை வாரியம் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறது. 

இப்போதைய நிலை என்ன?

கடைசியாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஜனவரி 27ஆம் தேதியன்று அளித்திருந்த தீர்ப்பின் படி, முன்னர் தனி நீதிபதி அளித்த “படத்திற்கு உடனே தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்க வேண்டும்” என்கிற தீர்ப்பை ரத்து செய்து, தனி நீதிபதியே இந்த வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. ஆனால், இந்த தீரப்பு வெளியாகி ஒரு வாரம் கடந்திருக்கும் நிலையில், இந்த வழக்கில் எந்த அப்டேட்டும் இல்லாமல் இருக்கிறது.

எந்த முன்னெடுப்பும் இல்லை..

தீர்ப்பு வெளியாகி ஒரு வாரம் மேல் ஆன போது, தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் பக்கம் இருந்து உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல எந்த முன்னெடுப்புகளும் எடுக்கவில்லை. அதே போல, ரிட் மனுவை திரும்ப பெறவோ, மேல்முறையீட்டிற்காகவே இந்த நிறுவனம் நீதிமன்றத்தி இன்னும் அணுகவில்லை. எனவே, இதில் இருக்கும் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு என்னவென்றால், மறு ஆய்வுக்கு செல்ல அவர்கள் முடிவு செய்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

சென்சார் போர்டும், இந்த விஷயத்தில் மிகவும் அமைதி காப்பது, இந்த விஷயத்தின் ரகசிய பாதுகாப்பை காண்பிக்கிறது. இதையடுத்து, மறு ஆய்வுக்குழு பரிந்துரைக்கு பின்பு, தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் இருந்து நீதிமன்றத்தில் இருக்கும் வழக்கு வாபஸ் வாங்கப்படலாம். இவ்வளவையும் இணையத்தில் ரசிகர்கள் பேசினாலும், திரைக்கு பின் என்ன நடக்கிறது என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை.

எப்போது ரிலீஸ் ஆகும்?

ஜனநாயகன் படத்தை பிப்ரவரியில் ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால், மறு ஆய்வுக்குழுவிற்கு படம் சென்றால், அதற்கும் 20 நாட்களுக்கு மேல் ஆகலாம். மார்ச் வரை காத்திருந்தால், அதற்குள் தேர்தல் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டு விடும். அந்த சமயத்தில் இப்படத்தை ரிலீஸ் செய்வது அனைவருக்கும் சாதகமான முடிவாக இருக்குமா என்பது தெரியவில்லை. எனவே, படக்குழு இது குறித்த ஸ்மார்ட் ஆன முடிவை விரைவில் எடுக்க வேண்டும் என்பது அனைவரது விருப்பம் ஆகும்.

