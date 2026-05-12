விஜய் முதல்வராகியும்..வெளிவராத ஜனநாயகன்! எப்போது ரிலீஸ் ஆகும்? தயாரிப்பாளர் அப்டேட்..

Jana Nayagan Update : தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக உருவெடுத்து தவெக தலைவர் விஜய், நடிகராக இருந்த போது நடித்து கொடுத்த கடைசி திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம், தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாகவே வெளியிடுவதற்காக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு படம் வெளியாக இருந்த நிலையில், படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் வெளியிட முடியாமல் போனது.
தயாரிப்பாளர் கொடுத்த அப்டேட்!
தவெக தலைவர் விஜய், தனது கட்சி, புதிய கட்சியாக இருந்தாலும் அதனை அசுர வளர்ச்சியாக வளர்த்துவிட்டு, இப்போது அதனை ஆளும் கட்சியாகவும் ஆக்கியிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 32 வருடங்களாக சினிமாவில் ஊறிக்கிடந்த அவருக்கு அரசியல் வருமா என்ற சந்தேகம் அனைவருக்கும் இருந்தாலும், அவரது சமீபத்திய நாட்களில் அவர் எடுத்திருக்கும் சில அரசியல் நகர்வுகள் பலரையும் ஈர்த்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | சூர்யா – ஜோதிகா மகள் தியாவின் 12ம் வகுப்பு மதிப்பெண்! வைரலாகும் மார்க்ஷீட்!
சமீபத்தில் தவெக தலைவர் விஜய், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். இந்த விழா சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைப்பெற்றது. இதில், விஜய்க்கு முக்கியமானவர்களான அவரது தந்தை எஸ்.ஏ.சி, தாய் சோபனா, த்ரிஷா, சஞ்சீவ் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர். இதில், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளரும் கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவருமான வெங்கட் நாராயணனும் வந்திருந்தார். அப்போது அவர், ஜனநாயகன் திரைப்படம் குறித்து அப்டேட் கொடுத்தார்.
|விஜய்யின் கடைசி ஐந்து படங்கள்
|வெளியான ஆண்டு
|ஜனநாயகன்
|2026ல் வெளியாகலாம்
|தி கோட்
|2024
|லியோ
|2023
|வாரிசு
|2022
|பீஸ்ட்
|2022
படச்சான்றிதழ்..
பத்திரிகையாளர்கள், விழாவிற்கு வந்திருந்த ஜனநாயகன் தயாரிப்பாளரிடம் படத்தின் ரிலீஸ் அப்டேட் குறித்து கேள்வி கேட்டனர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், தான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவும், ஜனநாயகனை அனைவரும் வெறும் படம் என்று நினைத்ததாகவும், ஆனால் அவர்தான் தற்போது தமிழ்நாட்டின் ஜனநாயகனாக இருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். மேலும், தற்போது படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் பெறுவதற்காக காத்திருக்கிறோம் என்றும், சான்றிதழ் கிடைத்தவுடன் படத்தை வெளியிடுவோம் என்றும் தெரிவித்தார். “விஜய் சாரை தனிப்பட்ட முறையில் தெரியும். அவர், மிகவும் ஒழுக்கமும் அர்ப்பணிப்பும் கொண்டவர். அவர் என்ன வாக்குறுதி அளித்தாலும் அதை நிறைவேற்றுவார். சொல்வதையே செயலிலும் காட்டுபவர் அவர்” என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்:
பல ஆண்டுகள் சினிமாவில் முக்கிய மற்றும் டாப் ஹீரோவாக இருந்த விஜய், அரசியலில் நுழைந்த பின்பு படங்களில் நடிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னது அனைவருக்கும் தெரியும். அவர் கடைசியாக நடித்திருந்த படம்தான் ஜனநாயகன். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவாக்கப்பட்டிருந்த இந்த திரைப்படம், இந்த ஆண்டின் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி, ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியிட திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால், பட ரிலீஸிற்கு சில நாட்களே இருந்த போதுதான், படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் இன்னும் கிடைக்காதது தெரிய வந்தது.
எப்படியாவது சொன்ன தேதியில் படத்தை இந்த படத்தை வெளியிட வேண்டும் என்று படக்குழு பெரும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. இதற்காக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடரப்பட்டது. இதையடுத்து, படத்திற்கு பல நாட்கள் ஆகியும் ஏதுவான தீர்ப்பு வரவில்லை. “இப்படி நீதிமன்றத்தில் படத்தை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டுமா, வேண்டாமா என வழக்கு தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தால், படத்தை வெளியிட இன்னும் நிறைய கால தாமதம் ஏற்படும் என்று நினைத்த படக்குழு, உடனடியாக தங்கள் மனுவை வாபஸ் பெற்றது. இதனால், படம் மறு ஆய்வுக்கு தயாரானதாக கூறப்பட்டது. படத்தை தணிக்கை குழு பார்த்தாகவும், அது தேர்தல் சமயம் என்பதால், இதை வெளியிடுவது மற்றும் மறு ஆய்வு செய்வது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று தணிக்கை குழு முடிவு செய்ததாக செய்திகளில் கூறப்பட்டது. ஆனால், தயாரிப்பாளரின் இந்த சமீபத்திய ஸ்டேட்மெண்ட் வேறாக இருப்பதால் படம் தணிக்கை செய்யப்பட்டதா, சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டதா என்கிற குழப்பத்திற்கு வழி வகுத்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | காதலை சொல்லாமல் சொன்ன த்ரிஷா! விஜய் பதவியேற்பு விழா சம்பவம்..இதை பார்த்தீங்களா?
படம் எப்போது வெளியாகலாம்?
அடுத்த மாதமான ஜூன் 22ஆம் தேதி, தவெக தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய்க்கு பிறந்தநாள் ஆகும். இந்த நாளை குறி வைத்து, படம் வெளியாகலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அது, விஜய் ரசிகர்கள் மற்றும் தவெக தொண்டர்களின் அனுமானம் தானே தவிர, இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்பாேது என்ன செய்கிறார் விஜய்?
விஜய், இதுவரை தனது தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஒரு முறை மட்டுமே ஜனநாயகன் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகாதது குறித்து பேசியிருக்கிறார். அதற்கு முன்னர், வேறு எப்போதும் பேசியதில்லை. ஜனநாயகன் திரைப்படம், தேர்தல் வருவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னர் இணையத்தில் கசிந்தது. அப்போதும் கூட, இந்த திரப்படம் குறித்து விஜய் பேசவில்லை.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற விஜய் முதலில் மூன்று முக்கிய கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார். அதில் முதலாவது, 2 மாதங்களுக்கு 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம் என்பதுதான். இரண்டாவதாக கையெழுத்திட்ட கோப்பு, பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் சிங்கப்பெண் அதிரடித்திட்டம். இந்த திட்டம், விஜய்யின் நேரடி கண்காணிப்பில் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. மூன்றாவது, போதைப்பொருள் உபயோகத்தை தவிர்க்கும் மாநிலம் முழுவதும் போதைப்பொருள் தடுப்பு சிறப்பு அதிரடிப்படை (Anti-Drug Squad) அமைத்தல் கோப்பு ஆகும். இதையடுத்து, விஜய் பிற அரசியல் கட்சி தலைவர்களை அவர்களது வீட்டில் சென்று பார்த்தது உள்ளிட்ட நகர்வுகளும் ரசிப்பதற்குரியதாக இருக்கிறது. இதனால், மக்கள் எதிர்பார்த்த மாற்றம், கண்டிப்பாக இதன் மூலம் கிடைக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | த்ரிஷாவுக்கு செம்ம ஜாக்பாட்! ஒரே டைமில் ரெண்டு ஹேப்பி நியூஸ்..என்ன தெரியுமா?