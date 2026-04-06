Youth OTT: ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் கென்னின் 'யூத்'.. எப்போ, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

Youth OTT Release Date and Platform : நடிகர் கென் கருணாஸ் இயக்கி நடித்திருக்கும் திரைப்படம் யூத் (Youth). கடந்த மாதம் மார்ச் 19ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியான, இந்த திரைப்படம் தற்போது OTT ரிலீஸுக்கு தயாராகி வருகிறது. திரையரங்கில் வெளியான இந்த திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வந்தது. கென் கருணாஸுடன் இந்தப் படத்தில் மலையாள நடிகர் சூரஜ் வெஞ்சரமூடு ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும் இவர்களுடன் மலையாள நடிகை அனிஷ்மா அனில்குமார், அம்மாவாக தேவதர்ஷினி சேத்தன், பிரியான்ஷி யாதவ், மீனாட்சி தினேஷ் ஆகியோரும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும் படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசை அமைந்துள்ளார்.
இயக்குநராக அறிமுகமான கென் கருணாஸ்
இந்த படத்திற்கான புரோமோசன்கள் படம் வெளியாகிவதற்கு ஒரு மாதம் முன்னதாவே செய்யப் பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது படத்திற்கு அதற்கேற்றவாறு நல்ல வரவேற்பு கிடைந்து வருகிறது. இதுவரை நடிகராக மட்டுமே நடித்து வந்த கென் கருணாஸ், தற்போது யூத் திரைப்படத்தில் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகி தனது முதல் படத்திலேயே வெற்றி இயக்குனராக திகழ்கிறார்.
அதுமட்டுமிநரி நடிகர் தனுஷ், சிம்பு முதல் சாந்தனு வரை திரை பிரபலங்கள் பலர் இந்த படத்தையும், இயக்குனர் கென் கருணாஸையும் பாராட்டி வருகிறனர். மறுபுறம் இந்த படமானது முழுக்க முழுக்க பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களின் கொண்டாட்டமாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் இந்த திரைப்படத்திற்கு நாடு முழுவதிலும் இருந்து அமோக வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.
சிறிய பட்ஜெட் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை
வெறும் 6 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படம், வெளியான 15 நாட்களுக்குள் இந்தியாவில் மட்டும் 40 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாகவும், உலகளவில் மொத்தமாக 50 கோடியை வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது, இதன் மூலம் தற்போது இந்த திரைப்படத்தின் வெற்றியை தெளிவாக காட்டுகிறது. இதன் மூலம் சிறிய பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த திரைப்படத்திற்கு மிகப்பெரிய சாதனை இதுவாகும் என்று கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, பெரிய நடிகர்கள் இல்லாமலேயே, நல்ல திரைக்கதை, சரியான அணுகுமுறை போன்ற காரணத்தால் மக்களிடம் ‘யூத்’ வெற்றி படம் என்று நிரூபித்துள்ளது.
ஓடிடி தளத்தில் எப்போது ரிலீஸ்
இந்நிலையில் தற்போது திரையரங்கில் கொடுத்த மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து இந்த திரைப்படம் விரைவில் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகப் போகவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. பிரபல நெட்ப்ளிக்ஸ் (NETFLIX) ஓடிடி தளத்தில் இந்த திரைப்படம் ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி அதபாது தமிழ் புத்தாண்டு முன்னிட்டு வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. திரையரங்கில் மக்களிடையே கிடைத்த அதே வரவேற்பை ஓடிடி ரிலீஸுக்குப் பிறகு ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
'யூத்' திரைப்படத்தின் பட்ஜெட் மற்றும் வசூல் விவரம் என்ன?
இப்படம் வெறும் 6 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவானது. வெளியான 15 நாட்களுக்குள் இந்தியாவில் 40 கோடியும், உலகளவில் மொத்தம் 50 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
இந்தத் திரைப்படம் எப்போது OTT-யில் வெளியாகிறது?
இப்படம் வரும் ஏப்ரல் 17-ம் தேதி (தமிழ் புத்தாண்டு முன்னிட்டு) OTT-யில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எந்த OTT தளத்தில் 'யூத்' படத்தை பார்க்கலாம்?
இப்படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை பிரபல நிறுவனமான நெட்ப்ளிக்ஸ் (Netflix) கைப்பற்றியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | Vadam: விமல் – நட்டி இணையும் வடம்! தற்போது ஓடிடியில்! எங்கு பார்க்கலாம்?
மேலும் படிக்க | செல்வராகவன் நடிக்கும் மனிதன் தெய்வமாகலாம்! ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | ஹேப்பி ராஜ் வெற்றியை தொடர்ந்து..ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிக்கும் திரைப்படம்! எதிர்பாராத கூட்டணி..
