Youth OTT: ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் கென்னின் 'யூத்'.. எப்போ, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
Youth OTT Release Date: கென் கருணாஸ் இயக்கி, அவரே ஹீரோவாக நடித்திருந்த திரைப்படம் "யூத்". இந்த படம் திரையரங்கில் வெளியாகி பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டான, நிலையில் தற்போது யூத் படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் பற்றிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. எந்த தளத்தில் எப்போது ரிலீஸ் ஆகிறது என்று பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 6, 2026, 10:12 AM IST
Youth OTT Release Date and Platform : நடிகர் கென் கருணாஸ் இயக்கி நடித்திருக்கும் திரைப்படம் யூத் (Youth). கடந்த மாதம் மார்ச் 19ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியான, இந்த திரைப்படம் தற்போது OTT ரிலீஸுக்கு தயாராகி வருகிறது. திரையரங்கில் வெளியான இந்த திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வந்தது. கென் கருணாஸுடன் இந்தப் படத்தில் மலையாள நடிகர் சூரஜ் வெஞ்சரமூடு ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும் இவர்களுடன் மலையாள நடிகை அனிஷ்மா அனில்குமார், அம்மாவாக தேவதர்ஷினி சேத்தன், பிரியான்ஷி யாதவ், மீனாட்சி தினேஷ் ஆகியோரும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும் படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசை அமைந்துள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

இயக்குநராக அறிமுகமான கென் கருணாஸ்

இந்த படத்திற்கான புரோமோசன்கள் படம் வெளியாகிவதற்கு ஒரு மாதம் முன்னதாவே செய்யப் பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது படத்திற்கு அதற்கேற்றவாறு நல்ல வரவேற்பு கிடைந்து வருகிறது. இதுவரை நடிகராக மட்டுமே நடித்து வந்த கென் கருணாஸ், தற்போது யூத் திரைப்படத்தில் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகி தனது முதல் படத்திலேயே வெற்றி இயக்குனராக திகழ்கிறார். 

அதுமட்டுமிநரி நடிகர் தனுஷ், சிம்பு முதல் சாந்தனு வரை திரை பிரபலங்கள் பலர் இந்த படத்தையும், இயக்குனர் கென் கருணாஸையும் பாராட்டி வருகிறனர். மறுபுறம் இந்த படமானது முழுக்க முழுக்க பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களின் கொண்டாட்டமாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் இந்த திரைப்படத்திற்கு நாடு முழுவதிலும் இருந்து அமோக வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.

சிறிய பட்ஜெட் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை

வெறும் 6 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படம், வெளியான 15 நாட்களுக்குள் இந்தியாவில் மட்டும் 40 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாகவும், உலகளவில் மொத்தமாக 50 கோடியை வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது, இதன் மூலம் தற்போது இந்த திரைப்படத்தின் வெற்றியை தெளிவாக காட்டுகிறது. இதன் மூலம் சிறிய பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த திரைப்படத்திற்கு மிகப்பெரிய சாதனை இதுவாகும் என்று கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, பெரிய நடிகர்கள் இல்லாமலேயே, நல்ல திரைக்கதை, சரியான அணுகுமுறை போன்ற காரணத்தால் மக்களிடம் ‘யூத்’ வெற்றி படம் என்று நிரூபித்துள்ளது. 

ஓடிடி தளத்தில் எப்போது ரிலீஸ்

இந்நிலையில் தற்போது திரையரங்கில் கொடுத்த மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து இந்த திரைப்படம் விரைவில் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகப் போகவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. பிரபல நெட்ப்ளிக்ஸ் (NETFLIX) ஓடிடி தளத்தில் இந்த திரைப்படம் ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி அதபாது தமிழ் புத்தாண்டு முன்னிட்டு வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. திரையரங்கில் மக்களிடையே கிடைத்த அதே வரவேற்பை ஓடிடி ரிலீஸுக்குப் பிறகு ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

'யூத்' திரைப்படத்தின் பட்ஜெட் மற்றும் வசூல் விவரம் என்ன?
இப்படம் வெறும் 6 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவானது. வெளியான 15 நாட்களுக்குள் இந்தியாவில் 40 கோடியும், உலகளவில் மொத்தம் 50 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்தத் திரைப்படம் எப்போது OTT-யில் வெளியாகிறது?
இப்படம் வரும் ஏப்ரல் 17-ம் தேதி (தமிழ் புத்தாண்டு முன்னிட்டு) OTT-யில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

எந்த OTT தளத்தில் 'யூத்' படத்தை பார்க்கலாம்?
இப்படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை பிரபல நிறுவனமான நெட்ப்ளிக்ஸ் (Netflix) கைப்பற்றியுள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன்.

...Read More

YouthOTTKen Karunasyouth ken karunas ott release date

Trending News