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ரவி மோகனின் தோழி கெனிஷா எங்கே போனார்? அவர் குறித்த சமீபத்திய அப்டேட்..

பிரபல நடிகர் ரவி மோகனின் தோழியாக இருந்த கெனிஷா, தற்போது மலையாள திரை உலகில் அறிமுகமாக இருப்பதாக தகவல்   வெளியாகி உள்ளது. 

Written ByYuvashree
Published: Jun 03, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:10 PM IST
ரவி மோகனின் தோழி கெனிஷா எங்கே போனார்? அவர் குறித்த சமீபத்திய அப்டேட்..
Image Credit: Keneesha | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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