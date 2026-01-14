English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தனுஷ் பாராட்டிய EKO மலையாள படம்! எந்த ஓடிடியில் இலவசமாக பார்க்கலாம்?

தனுஷ் பாராட்டிய EKO மலையாள படம்! எந்த ஓடிடியில் இலவசமாக பார்க்கலாம்?

EKO Movie OTT: கடந்த நவம்பர் மாதம் திரையரங்கில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற படம் EKO. இந்நிலையில் இந்த படம் தற்போது ஓடிடியில் வெளியாகி உள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 14, 2026, 08:01 AM IST
  • தனுஷை வியக்க வைத்த திரைப்படம்.
  • 'எகோ' மலையாள படம்.
  • எந்த ஓடிடியில் பார்க்கலாம்?

தனுஷ் பாராட்டிய EKO மலையாள படம்! எந்த ஓடிடியில் இலவசமாக பார்க்கலாம்?

பொதுவாக மலையாள படங்களுக்கு தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் எப்போதும் வரவேற்பு இருக்கும். தமிழ் படங்களை தாண்டி மலையாள படங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள திரையரங்குகளில் நீண்ட நாட்கள் ஓடி வெற்றி பெற்று வருகின்றன. இதற்கு காரணம் மலையாள சினிமாவில் வெளியாகும் படங்கள் மிகவும் எதார்த்தமாக இருக்கும் என்பதே. பிரேமம் தொடங்கி, ஹரிதயம், மஞ்சுமல் பாய்ஸ், பிரேமலு, லோகா போன்ற படங்கள் கேரளாவை தாண்டி தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை செய்திருந்தது. அந்த வகையில் கடந்த நவம்பர் மாதம் திரையரங்கில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற படம் EKO. இந்நிலையில் இந்த படம் தற்போது ஓடிடியில் வெளியாகி உள்ள நிலையில், தனுஷ் படத்தை பார்த்துவிட்டு வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். 

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!

தனுஷ் பாராட்டு 

EKO படத்தை பார்த்துவிட்டு நடிகை தனுஷ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "மலையாள திரைப்படமான 'எகோ' ஒரு மாஸ்டர் பீஸ். இதில் நடித்துள்ள நடிகை பியானோ மோமின் அனைத்து விதமான பெருமைகளுக்கும் தகுதியானவர். உலக தரமான நடிப்பை வழங்கியிருக்கிறார்" என்று தனுஷ் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஏற்கனவே சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமாகி வரும் இந்த EKO படம், தற்போது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் தங்களது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளனர். 

படத்தின் கதை 

கேரளா - கர்நாடகா எல்லையில் உள்ள ஒரு மலைப்பகுதியில் கதை நடக்கிறது. அங்கு மலாத்தி என்ற வயதான பெண் வசித்து வருகிறார். அவரை பியூஸ் என்ற இளைஞர் பார்த்துக் கொள்கிறார். சுற்றிலும் எந்த ஒரு ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு மலைப்பகுதியில் தனியாக இருக்கும் அந்த வீட்டிற்கு வேட்டை நாய்கள் காவலாளியாக உள்ளது. மலாத்தியின் கணவரான சூரியச்சனை காவல்துறையினரும், ராணுவத்திலிருந்தும் சிலர் தேடுகின்றனர். உண்மையில் அந்த சூரியச்சன் யார்? மலாத்தி ஏன் இப்படி ஒரு இடத்தில் தனியாக இருக்கிறார்? அவருக்கு பாதுகாவலராக இருக்கும் பியூஸ் யார்? என்பதை EKO படம் திரில்லர் வடிவில் ரசிகர்களுக்கு வழங்குகிறது. 

தின்ஜித் அய்யாத்தன் இயக்கத்தில் வெளியான இந்த படத்தில் சந்தீப் பிரதீப், வினீத், நரேன், அசோகன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். நாய்களை மையமாக வைத்தும், அவற்றின் விசுவாசத்தை வைத்தும் படத்தில் வரும் ஒவ்வொரு காட்சிகளும் ரசிகர்களை ரசிக்க வைத்துள்ளது. குறிப்பாக கிளைமாக்ஸில் வரும் ட்விஸ்ட் யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் இருந்தது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. குறிப்பாக படத்தில் வரும் ஒவ்வொரு காட்சிகளும் இயற்கை அழகை தத்ரூபமாக காமிக்கிறது. இதுவும் இந்த படம் வெற்றி பெறுவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது. 

எந்த ஓடிடியில் பார்க்கலாம்? 

Eko படம் கடந்த நவம்பர் மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது. அதன் வெற்றியை தொடர்ந்து தற்போது நெட்பிலிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படத்தை மலையாள மொழியில் மட்டுமின்றி தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளிலும் கண்டு ரசிக்கலாம். ஏற்கனவே சமூக வலைத்தளங்களில் Eko படத்திற்கு அமோக வரவேற்பு கிடைத்து வந்த நிலையில், தனுஷின் பாராட்டிற்கு பிறகு இந்த படம் நெட்பிலிக்ஸ் தளத்தில் ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது.

