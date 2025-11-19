English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
முதலீட்டை விட 900% லாபம் கொடுத்த தென்னிந்திய படம் எது தெரியுமா?

பாகுபலி, கேஜிஎஃப், ஆர்ஆர்ஆர் போன்ற படங்கள் அதிக வசூல் செய்து இருந்தாலும், தயாரிப்பாளருக்கு அதிக லாபம் கொடுத்த படம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 19, 2025, 08:35 PM IST
முதலீட்டை விட 900% லாபம் கொடுத்த தென்னிந்திய படம் எது தெரியுமா?

இந்திய திரையுலகம் என்றாலே, பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்டு, கோடிக்கணக்கில் வசூல் குவிக்கும் பாகுபலி, கேஜிஎஃப், ஆர்ஆர்ஆர் போன்ற படங்கள் தான் பலருக்கும் நினைவுக்கு வரும். இந்த திரைப்படங்கள் உலகளவில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்று, இந்திய சினிமாவின் பெருமையை உயர்த்தியிருந்தாலும், முதலீட்டுக்கு ஏற்ற லாபத்தை கணக்கிடும்போது, இந்த படங்களை எல்லாம் பின்னுக்குத் தள்ளி, ஒரு சிறிய பட்ஜெட் திரைப்படம் தென்னிந்தியாவின் வசூல் சக்கரவர்த்தியாக திகழ்கிறது.

லாபத்தில் மிரட்டிய மலையாளப் படம்

அந்த வகையில், மலையாளத்தில் கடந்த 2023-ம் ஆண்டு வெளியான 2018 திரைப்படம் தான், தென்னிந்தியாவின் அதிக லாபம் ஈட்டிய திரைப்படம் என்ற பெருமையை பெறுகிறது. கேரளாவில் 2018-ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வெள்ள பேரழிவை மையமாகக் கொண்டு, மிகையுணர்ச்சி இல்லாத யதார்த்தமான படைப்பாக இந்த படம் உருவானது. சுமார் 20 முதல் 25 கோடி ரூபாய் வரையிலான பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படம், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் உலகளவில் 200 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வசூலித்து சாதனை படைத்தது. இதன் மூலம், தனது தயாரிப்பு செலவை விட சுமார் 900% அதிக லாபத்தை ஈட்டி, ஒட்டுமொத்த இந்தியத் திரையுலகையும் தன்பக்கம் திருப்பியது.

பிரம்மாண்டமும் லாப கணக்கும்

மறுபுறம், பாகுபலி 2 திரைப்படம் சுமார் 250 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்டு, 1700 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்தது. அதே போல், கேஜிஎஃப் 2 திரைப்படம் 100 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் வெளியாகி, 1200 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலை குவித்தது. இந்த திரைப்படங்களின் மொத்த வசூல் அதிகமாக இருந்தாலும், அவற்றின் பிரம்மாண்டமான தயாரிப்பு செலவுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, லாப விகிதம் 2018 திரைப்படத்தை விடக் குறைவுதான்.

வரிசையில் நிற்கும் மற்ற படங்கள்

இந்த வரிசையில், கன்னட திரையுலகில் இருந்து வெளிவந்த காந்தாரா திரைப்படத்தையும் குறிப்பிடலாம். வெறும் 16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தப் படம், 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து, இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. அதேபோல், 2025-ம் ஆண்டில் வெளியான துடரும் என்ற மலையாள படம் 720% லாபத்தையும், டிராகன் படம் 300% லாபத்தையும் ஈட்டியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதிலிருந்து, ஒரு திரைப்படத்தின் வெற்றி என்பது அதன் பிரம்மாண்டமான பட்ஜெட்டில் மட்டும் இல்லை, மாறாக, அது கொண்டிருக்கும் வலுவான கதைக்களம் மற்றும் மக்களின் மனதைத் தொடும் உள்ளடக்கத்தில்தான் இருக்கிறது என்பது மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

