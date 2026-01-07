English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ஜனநாயகன் படத்திற்கு எதிராக புகார் அளித்தவர் யார்? ஏன் இந்த தாமதம்?

ஜனநாயகன் படத்திற்கு எதிராக புகார் அளித்தவர் யார்? ஏன் இந்த தாமதம்?

மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியத்தின் தேர்வு குழுவில் உள்ள ஒரே ஒரு உறுப்பினர் எழுப்பிய எதிர்ப்பின் காரணமாகவே படத்தின் சான்றிதழ் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 7, 2026, 06:02 PM IST
  • ஜனநாயகன் சென்சார் சர்ச்சை.
  • ஒரே ஒரு உறுப்பினர் எதிர்ப்பு.
  • பின்னணி தகவல்கள்!

Trending Photos

2026 சனி பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்! உங்க ராசி இதுல இருக்கா?
camera icon9
Sani Peyarchi
2026 சனி பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்! உங்க ராசி இதுல இருக்கா?
பெண்களுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்... பொங்கல் முன்னிட்டு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்
camera icon7
Telangana
பெண்களுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்... பொங்கல் முன்னிட்டு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்
7 ஹிட் பாடல்கள்... 11 விருதுகள்... 33 ஆண்டுகால சாதனை! அந்த &#039;மெகா ஹிட்&#039; படம் எது தெரியுமா?
camera icon6
Roja
7 ஹிட் பாடல்கள்... 11 விருதுகள்... 33 ஆண்டுகால சாதனை! அந்த 'மெகா ஹிட்' படம் எது தெரியுமா?
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! மிஸ் பண்ணாதீங்க
camera icon7
Pongal Parisu
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! மிஸ் பண்ணாதீங்க
ஜனநாயகன் படத்திற்கு எதிராக புகார் அளித்தவர் யார்? ஏன் இந்த தாமதம்?

நடிகர் விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் வரும் ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், சென்சார் சான்றிதழ் இன்னும் வழங்கப்படவில்லை. இந்த படத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்கள் மற்றும் அரசியல் தலையீடுகள் குறித்து ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியத்தின் தேர்வு குழுவில் உள்ள ஒரே ஒரு உறுப்பினர் எழுப்பிய எதிர்ப்பின் காரணமாகவே படத்தின் சான்றிதழ் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த உறுப்பினர் தனது ஆட்சேபனைகள் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று புகார் அளித்ததன் அடிப்படையில், சான்றிதழ் வழங்கும் செயல்முறை நிறுத்தப்பட்டு மறுஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: வெளியாகுமா ஜனநாயகன்? ரிலீஸுக்கு முன் பிரச்சனையை சந்தித்த விஜய் படங்கள் என்னென்ன?

நீதிமன்றத்தில் வாதம்

KVN புரொடக்ஷன்ஸ் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, தணிக்கை வாரியத்தின் வெளிப்படைத்தன்மை குறித்து கடுமையான கேள்விகளை எழுப்பினார். "படைப்பாளிகளுக்கு தெரிவிக்காமலேயே மறுஆய்வு முடிவை எடுத்தது ஏன்? அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பின் மூலம் இந்த செயல்முறை ஏன் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கப்படவில்லை?" என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார். கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் (ASG) வாதாடுகையில், மின்னஞ்சல் மூலம் பெறப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் மறுஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டதாக கூறினார். இருப்பினும், மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர், "ஐந்து உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழுவில் ஒரு தனி நபரின் ஆட்சேபனைக்காக முழு செயல்முறையையும் நிறுத்துவது சரியல்ல" என்று வாதிட்டார்.

மத உணர்வுகள் சர்ச்சை

சிறுபான்மை சமூகத்தின் மத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் வகையில் காட்சிகள் இருப்பதாக கூறி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிய வந்தது. ஆனால், அந்த குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு உறுப்பினர் கூட தேர்வு குழுவில் இல்லாத நிலையில், இந்த ஆட்சேபனை எப்படி எழுப்பப்பட்டது என்று தயாரிப்பாளர் தரப்பு கேள்வி எழுப்பியது. ஏற்கனவே தேர்வு குழு பரிந்துரைத்த 27 Cuts மற்றும் மாற்றங்களை தயாரிப்பாளர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு செய்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அரசியல் உள்நோக்கம்?

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், இது ஒரு திட்டமிடப்பட்ட அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளது. டிசம்பர் 19ம் தேதியே படம் பார்க்கப்பட்ட நிலையில், வெளியீட்டுக்கு சில நாட்களே உள்ள நிலையில் சான்றிதழ் வழங்காமல் இழுத்தடிப்பது உள்நோக்கம் கொண்டது என்று தமிழக வெற்றிக் கழக துணைப் பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார் கூறியுள்ளார். இந்தியாவில் இந்த சிக்கல் நீடிக்கும் நிலையில், இங்கிலாந்து உட்பட 25 வெளிநாடுகளில் ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுவிட்டது.

வெளியீடு தாமதமாகுமா?

ஜனவரி 9ம் தேதி படம் வெளியாக வேண்டிய நிலையில், உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பை ஒத்திவைத்துள்ளது. நாளை ஜனவரி 8ம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் 9ம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. தணிக்கை வாரியம் மறுஆய்வுக்கு 4 வாரங்கள் அவகாசம் கேட்டுள்ளதால், படத்தின் வெளியீடு தள்ளிப்போகும் அபாயம் உள்ளது. "படம் U/A சான்றிதழுக்கு முழு தகுதியுடையது. அனைத்து விதிமுறைகளையும் பின்பற்றியுள்ளோம். அடையாளம் தெரியாத ஒருவரின் புகாருக்காக படத்தை முடக்குவது சட்டத்திற்கு எதிரானது" என்று தயாரிப்பாளர் தரப்பு வாதிட்டது. விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால், ஜனநாயகன் மீதான எதிர்பார்ப்பும் சர்ச்சையும் உச்சகட்டத்தில் உள்ளது. நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்காக ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் காத்திருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க: ஜிவி பிரகாஷ் நடிக்கும் ஹேப்பி ராஜ்! முடிவடைந்த படப்பிடிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
vijayJananayaganCBFCHigh CourtKVN Production

Trending News