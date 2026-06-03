/ராம் சரணின் வெளிநாட்டு பாதுகாவலர்..யார் இந்த கெவின் குண்டா? வைரலாகும் தகவல்கள்!

Ram Charan Bodyguard Kevin : வழக்கமாக நடிகர்கள் பலர் எங்கு சென்றாலும் தங்களுக்கான பாதுகாவலர்களை உடன் அழைத்து செல்வது வழக்கம். பாதுகாப்பு காரணங்களை கருதி உங்களுக்கு எத்தனை பாடிகார்ட்ஸ் வேண்டுமோ அத்தனை பேரை, நடிகர்களோ பிற பிரபலங்களோ வைத்துக்கொள்வார்கள். அப்படி, தெலுங்கு திரை உலகில் முக்கிய நடிகராக இருக்கும் ராம் சரணுக்கும் ஒரு பாதுகாவலர் இருக்கிறார். அவரது பெயர் கெவின் குண்டா.
பெரும்பாலான தமிழ் ரசிகர்களுக்கு, சிரஞ்சீவியின் மகனும் நடிகருமான ராம் சரணை ‘மகதீரா’ திரைப்படம் மூலமாகத்தான் தெரியும். இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடித்த பிறகு, தொடர்ந்து முன்னணி தெலுங்கு நடிகராக இருக்கும் இவர், தற்போது பான்-இந்திய நடிகராகவும் மாறிவிட்டார்.
ஆர்ஆர்ஆர் திரைப்படத்திற்கு பிறகு உயர்ந்த இவரது மார்க்கெட், கடைசியாக இவர் நடிப்பில் வெளியான கேம் சேஞ்சர் படத்தினால் மொத்தமாக சேஞ்ச் ஆகிவிட்டது. சங்கர் இயக்கிய படத்தில் இரட்டை வேடத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இவருக்கு, இப்படம் பெரும் தோல்வியை பெற்று தந்தது. இதை உயர்த்த பெத்தி எனும் பழமொழிகளில் வெளியாகும் படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார்.
ராம் சரண் நடித்துள்ள இந்த படம், கிராமத்து விளையாட்டு பின்னணியிலான கதையை கொண்டது. ‘பெத்தி’ நாடு முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள படமாகவும் இருக்கிறது. புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில், வெங்கட சதீஷ் கிலாரு மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் தயாரித்துள்ள இப்படம் வரும் ஜூன் 4ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
SECURITY #RamCharan's bodyguard Kevin Kunta is not just part of his security team, but also a professional Mixed Martial Arts (MMA) fighter ! pic.twitter.com/BDMGmaS3Ca— Vexora (@mishra_aka57735) June 3, 2026
சமீபத்தில், விஜயவாடாவில் பெத்தி திரைப்படத்தின் விழா ஒன்று நடைப்பெற்றது. இதில், படக்குழுவினரான ராம் சரண், ஜான்வி கபூர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, ரசிகர் ஒருவர் திடீரென ராம் சரணை நோக்கி விரைவாக ஓடி வந்தார். இதனை கவனித்த ராம் சரணின் பாதுகாவலர், ஒற்றை ஆளாக அந்த நபரை தூக்கிச்சென்று வெளியே விட்டு விட்டார். இதை, அருகில் இருந்த அனைவரும் ‘ஆ’வென பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பெரிதாக வைரலானதை தாெடர்ந்து, யார் இந்த கெவின் குண்டா என அனைவரும் தேடி வருகின்றனர்.
ராம் சரணின் முக்கிய பாதுகாப்பு அதிகாரியாக இருப்பவர்தான் கெவின் குண்டா. இவர், சர்வதேச குத்துச்சண்டை வீரர் (MMA Fighter) ஆவார். காம்பியா நாட்டை சேர்ந்த இவர், தற்போது இத்தாலியில் வசித்து வருகிறார். பெத்தி திரைப்படத்திற்கான ப்ரமோஷன் பணிகள் காரணமாக, ராம் சரண் கெவினை தனது தனிப்பட்ட பாதுகாவலராக நியமித்திருக்கிறார். கெவின், சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட இத்தாலியில் நடந்த Colosseum Champion MMA போட்டியில் பெல்ட் வாங்கியிருக்கிறார்.
பெத்தி திரைப்படத்திற்காக ராம் சரண் எங்கு சென்றாலும், அங்கு தவறாமல் அவருக்கு பாதுகாப்பு வழங்கி வருகிறார், கெவின். இவருடைய சம்பளம் மட்டுமே, நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.2 லட்சம் என கூறப்படுகிறது. ஒரு சில தகவல்கள் இதனை உண்மையல்ல என்று கூறினாலும், இவரது பாதுகாப்பு திறன்களை வைத்து பார்க்கும் போது, இது உண்மையாக இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.