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ராம் சரணின் வெளிநாட்டு பாதுகாவலர்..யார் இந்த கெவின் குண்டா? வைரலாகும் தகவல்கள்!

Ram Charan Bodyguard Kevin : தெலுங்கு திரையுலகில் முக்கிய நட்சத்திரமாக விளங்குபவர், ராம் சரண். இவர், தன் கூடவே, கெவின் குண்டா என்கிற பாதுகாவலரை வைத்துள்ளார். இவர் திடீரென இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறார். யார் இவர்? முழு தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 03, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:02 PM IST
ராம் சரணின் வெளிநாட்டு பாதுகாவலர்..யார் இந்த கெவின் குண்டா? வைரலாகும் தகவல்கள்!
Image Credit: Ram Charan Bodyguard Kevin | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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