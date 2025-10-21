Nivaashiyni Krishnan: யார் இந்த நிவாஷினி? திடீர் என இணையத்தில் வைரல் ஆன நடிகை!

Nivaashiyni Krishnan: சமீபத்தில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு திரையரங்குகளில் வெளியாகி, இளைஞர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற திரைப்படம் ‘ஓ எந்தன் பேபி’. விஷ்ணு விஷால் சகோதரர் நடிகர் ருத்ரா மற்றும் பிரபல பாலிவுட் நடிகை மிதிலா பால்கர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்த இந்த ரொமான்டிக் திரைப்படம், பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. படத்தின் நாயகன், நாயகிக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வரும் அதே வேளையில், படத்தில் ஒரு சிறிய துணை கதாபாத்திரத்தில் நடித்த ஒரு நடிகை, இந்த படம் வெளியானதில் இருந்து சமூக வலைதளங்களில் புதிய சென்சேஷனாக மாறியுள்ளார். அவர் தான் நிவாஷினி கிருஷ்ணன்.
யார் இந்த நிவாஷினி கிருஷ்ணன்?
‘ஓ எந்தன் பேபி’ திரைப்படத்தில் சில காட்சிகளில் மட்டுமே நிவாஷினி தோன்றினாலும், அவரது வசீகரமான தோற்றமும், இயல்பான நடிப்பும் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. படம் வெளியானதிலிருந்து, "யார் இந்த நடிகை?" என்ற தேடல் இணையத்தில் அதிகரித்துள்ளது. பல சினிமா விமர்சகர்களும், ரசிகர்களும் நிவாஷினியின் ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸை பாராட்டி, சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டனர். நிவாஷினி கோலிவுட்டின் அடுத்த உயரங்களை தொடவிருக்கும் நடிகை என்றும் விரைவில் ஒரு பான்-இந்தியா நடிகையாக மாறுவார் என்றும் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். ஓ பேபி படத்தில் நிவாஷினிக்கு சில காட்சிகள் மட்டுமே இருந்தாலும், அவரது அழகும், திரையில் தோன்றும் கம்பீரமும் பெரிதாக பேச வைத்தது.
பிக் பாஸ் முதல் சினிமா வரை
நிவாஷினி கிருஷ்ணன், தமிழ் ரசிகர்களுக்கு முற்றிலும் புதிய முகமல்ல. இவர், விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் போட்டியாளர்களில் ஒருவராக கலந்து கொண்டு பிரபலமானவர். சிங்கப்பூரை சேர்ந்தவரான நிவாஷினி, அந்த சீசனின் இளம் வயது போட்டியாளர் மற்றும் முதல் சிங்கப்பூர் போட்டியாளர் என்ற பெருமைகளை பெற்றார். தமிழ்நாட்டில் உள்ள பரமக்குடியை பூர்வீகமாக கொண்ட இவர், லண்டனில் உள்ள கோல்ட்ஸ்மித் பல்கலைக்கழகத்தில் ஃபேஷன் மீடியா துறையில் பட்டம் பெற்றவர்.
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு முன்பே, சிங்கப்பூரில் ஒளிபரப்பான ‘உன்னை கண் தேடுதே’ என்ற வெப் சீரிஸ் மற்றும் ‘முள்ளும் மலரும்’ என்ற குறும்படத்திலும் நடித்துள்ளார். நடிப்பு மட்டுமின்றி, மாடலிங், டிஜிட்டல் கன்டென்ட் கிரியேட்டர் மற்றும் தொழில் முனைவோர் என பன்முக திறமைகளை கொண்டுள்ளார். சிறிய கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும், கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி, தற்போது பரவலான கவனத்தை பெற்றுள்ள நிவாஷினி, அடுத்தடுத்து தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி படங்களில் நடிக்கவிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ‘ஓ எந்த பேபி’ திரைப்படம் அவரது சினிமா பயணத்தில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது.
