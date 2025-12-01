ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர்..சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிடிமொரு இப்படிப்பட்ட ஆளா?

Who Is Samantha Husband Raj Nidimoru : தென்னிந்தியாவின் டாப் நடிகையான சமந்தா, தற்போது இயக்குநர் ராஜ் நிடிமொருவை காதலித்து கரம் பிடித்துள்ளார். இந்த நிலையில், ராஜ் நிடிமொரு குறித்த சில விஷயங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
சமந்தா-ராஜ் நிடிமொரு திருமணம்:
முதல் திருமண விவாகரத்திற்கு பிறகு, சிங்கிளாக சுற்றி வந்தவர் சமந்தா. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தான் திரையுலகில் இருந்து பிரேக் எடுப்பதாக அறிவித்த அவர், தற்போது படத்தயாரிப்பு நிறுவனத்தையும் தொடங்கி இருக்கிறார். இதற்கிடையில் பாலிவுட்டில் அவர் தடம் பதிக்க காரணமாக இருந்த தொடர், The Family Man. இந்த தொடரை இயக்கிய ராஜ் நிடிமொருவிற்கும், சமந்தாவிற்கும் நட்பு ஏற்பட்டு, அது நாளடைவில் காதலாக மாறியதாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த சில மாதங்களில் சமந்தா, அடிக்கடி வெளியூர் பயணம் குறித்து பதிவிட்டு வந்தார். அப்போது அவருடன் ராஜ் நிடிமொருவும் இருந்தார். இதனால், இருவரும் காதலித்து வந்ததா கூறப்பட்டது. இப்போது, இவர்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து காெண்டதால் அந்த காதல் வதந்திகள் இப்போது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
யார் இந்த ராஜ் நிடிமொரு?
சமந்தா ராஜை டேட்டிங் செய்த போதிலிருந்தே, ‘யார் இந்த ராஜ் நிடிமொரு?’ என்று பலரும் தேடி வந்தனர். இதையடுத்து, இவர் குறித்து இணையத்தில் வலம் வரும் சில தகவல்களும் அவர் யார் என்பதை குறிக்கின்றன. ராஜ் நிடிமொரு, Family Man, Farzi, Citadel உள்ளிட்ட தொடர்களை இயக்கி இருக்கிறார். அது மட்டுமன்றி, பல ஹிட் இந்தி படங்களிலும் இணை இயக்குநராக வேலை பார்த்திருக்கிறார்.
ஆந்திராவின் சித்தூர் பகுதியை சேர்ந்த ராஜ் நிடிமொரு, திருப்பதியில் படித்து வளர்ந்தார். பின்பு, அமெரிக்காவிற்கு சென்று தனது கல்லூரி படிப்பை முடித்தார். ஓரளவிற்கு வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்த ராஜ் நிடிமொருவிற்கு, இளம் வயதில் இருந்தே சினிமா மீது தனி ஈர்ப்பு இருந்தது. இதை பிடித்து அப்படியே மேலே வந்த இவர், இப்போது பலருக்கும் பிடித்த தொடர்களை இயக்கியவராக இருக்கிறார்.
ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர்..
சமந்தாவை போலவே, ராஜ் நிடிமொருவும் ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர். ஷியாமிலி என்பவரை அவர் திருமணம் செய்திருந்தார். ஷியாமிலியும் திரையுலகில் பிரபலமாக அறியப்படுபவராக இருக்கிறார். துணை இயக்குநராகவும் கிரியேட்டிவ் டைரக்டராகவும் அவர் சில இயக்குநர்களிடம் வேலை பார்த்துள்ளார். இவரும் ராஜ் நிடிமொருவரும், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வரை திருமண உறவில் இருந்துள்ளனர். ஆனால், அதன் பிறகு என்ன ஆனது என்று தெரியவில்லை, இருவரும் பிரிந்து வாழ ஆரம்பித்துள்ளனர். இந்த சமயத்தில் சமந்தாவும் ராஜும் டேட்டிங் செய்ய ஆரம்பித்து காதலிக்க தொடங்கியுள்ளனர். ஒரு சில தகவல்கள், அவரது முதல் மனைவி விவாகரத்து கொடுக்க மறுத்ததாகவும் கூறுகின்றன. இப்போது அவர் சமந்தாவை திருமணம் செய்திருக்கும் நிலையில், ‘ராஜ் இப்படிப்பட்ட ஆளா?’ என்பது ரசிகர்களின் கேள்வியாக இருக்கிறது.
Raj Nidimoru Net Worth | சொத்து மதிப்பு:
ராஜ் நிடிமொரு, D2R ஃபிலிம்ஸ் என்கிற சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தையும் வைத்து நடத்தி வருகிறார். இவர் படம் இயக்குவதால் மட்டுமன்றி, தயாரிப்பன் மூலமும் வருமானம் பெற்று வருகிறார். அதே போல, மும்பை, ஐதராபாத் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் இவருக்கு சொந்தமாக வீடு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | சமந்தா–ராஜ் நிடிமொரு வயது வித்தியாசம்! ஆத்தாடி..இவ்வளவா? இது தெரியாம போச்சே..
மேலும் படிக்க | நடிகை சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிடிமோருவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ