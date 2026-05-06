‘சேயோன்’ படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியான நாயகி..யார் இந்த பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்?

Bhagyashri Borse Seyon : நடிகை பாக்யஸ்ரீ போர்ஸின் பிறந்தநாள் எனும் இந்தச் சிறப்புமிக்க நன்னாளில் அவர் 'சேயோன்' திரைப்படத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்துள்ளார் என்பதை ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் மற்றும் டர்மெரிக் மீடியா நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன. இதையடுத்து யார் இந்த பாக்கியஸ்ரீ போர்ஸ் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 6, 2026, 03:57 PM IST
Bhagyashri Borse Seyon : சக்திவாய்ந்த புதிய கதாபாத்திரத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து, சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் உருவாகும் ‘சேயோன்’ ஒரு பிரம்மாண்டமான கிராமியப் பின்னணி கொண்ட பொழுதுபோக்குத் திரைப்படமாகவும், 2026 ஆம் ஆண்டின் மிக அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடுகளில் ஒன்றாகவும் அமைகிறது. ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் கீழ் கமல்ஹாசன் மற்றும் ஆர்.மகேந்திரன் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு, சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார்.

பிறந்தநாளையொட்டி வெளியான புது போஸ்டர்!

ரசிகர்கள் பாக்யஸ்ரீ போர்ஸின் பிறந்தநாளைக் கொண்டாடி வரும் இவ்வேளையில், இந்த அறிவிப்பைப் பகிர்வதற்கு இதுவே மிகச் சிறந்த தருணமாக அமைவதுடன், மகிழ்ச்சியும் வெற்றியும் நிறைந்த ஒரு அற்புதமான ஆண்டாக வரவிருக்கும் காலம் அமைய, அவருக்கு அனைவரும் தங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொண்டனர்.

பாக்யஸ்ரீ போர்ஸை ‘சேயோன்’ குடும்பத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்று மகிழ்வதுடன், இத்திறமைமிக்க நடிகை இந்த விறுவிறுப்பான திரைப்படத்தின் ஒரு அங்கமாக இணைந்திருப்பதால் படக்குழுவினர் ஒரு உற்சாகமான திரைப்பயணத்தை மேற்கொள்ள ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

யார் இந்த பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்?

பாக்கியஸ்ரீ போர்ஸ், தற்போது தென்னிந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் நடிகைகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார். மகாராஷ்டிராவின் சத்திரபதி சம்பாஜிநகரில் பிறந்து வளர்ந்த இவர் பின்னர் தனது படிப்பை நைஜீரியவில் முடித்தார். பின்னர் இந்தியாவிற்கு வந்து, பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் படித்துக்கொண்டிருக்கும் போதே மாடலிங்கில் அவருக்கு ஆசை வந்தது. படிக்கும் போதே மாடலிங்கும் செய்து, நடிக்கவும் வந்து விட்டார்.

26 வயதாகும் பாக்கியஸ்ரீ போர்ஸ், இந்தியில் வெளியான யாரியன் 2 என்கிற படம் மூலம் அறிமுகமானார். தொடர்ந்து தெலுங்கில் மிஸ்டர் பச்சன் என்கிற படத்தில் நடித்தார். 2023ல் இருந்து மொத்தம் 8 படங்களில் நடித்துள்ள அவருக்கு, கடந்த ஆண்டு வெளியான ‘காந்தா’ திரைப்படம் பெரும் வெற்றியை தேடித்தந்தது. இதையடுத்து, சமீபத்தில் அவர் முதன் முறையாக தமிழ் படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இவருக்கு தமிழ் ரசிகர்களும் சேயோன் திரைப்படம் மூலம் நல்ல வரவேற்பை கொடுப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சேயோன் திரைப்படம் பற்றி..

இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய ஹிட் படமாக அமைந்த ‘தாய் கிழவி’ படத்தை இயக்கியிருந்தவர், சிவகுமார் முருகேசன். சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில் உருவாகியிருந்த இந்த படம் நல்ல வெற்றியை பெற்றதை தொடர்ந்து, அடுத்த படத்தில் சிவகுமார் முருகேசனுடன் கைக்கோர்த்துள்ளார். மேலும், இந்த படத்தின் போஸ்டர்கள், வீடியோக்கள் அனைத்திலும் மயிலிறகும், முருகனை குறிக்கும் சில குறியீடுகளும் இருப்பதால், இது முருக கடவுள் பற்றிய படமாக இருக்குமோ என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், படம் குறித்து படக்குழு வாயை திறந்த பிறகுதான் என்ன கதை என்பது தெரிய வரும். 

