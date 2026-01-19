English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • Bigg Boss Tamil 9: பிக் பாஸ் 9 மகுடத்தை வென்ற திவ்யா கணேசன் யார் தெரியுமா?

Bigg Boss Tamil 9: பிக் பாஸ் 9 மகுடத்தை வென்ற திவ்யா கணேசன் யார் தெரியுமா?

Bigg Boss Tamil 9 Winner : பிக் பாஸ் தமிழ் 9 நிகழ்ச்சி நேற்று பிரம்மாண்டமாக நிறைவு பெற்றது. விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கிய இந்த நிகழ்ச்சியில் திவ்யா கணேசன் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 19, 2026, 09:10 AM IST
  • திவ்யா கணேசனின் (Divya Ganesan) ஆரம்பகால வாழ்க்கை
  • திவ்யா கணேசனின் தொலைக்காட்சி பயணம்
  • திவ்யா கணேசனின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை

Bigg Boss Tamil 9: பிக் பாஸ் 9 மகுடத்தை வென்ற திவ்யா கணேசன் யார் தெரியுமா?

Who Is Bigg Boss Tamil 9 Winner Divya Ganesan : பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9, நேற்று (ஜனவரி 18, 2026) பிரம்மாண்ட இறுதிப் போட்டியுடன் நிறைவடைந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி, பிக் பாஸ் தமிழ் 9-இன் வெற்றியாளர் திவ்யா கணேசன் என்று அறிவித்தார். வைல்ட் கார்டு போட்டியாளராக பிக் பாஸ் வீட்டில் நுழைந்த திவ்யா கணேசன் தனது திறமையான செயல்பாடுகளால் மக்களின் மனதை வென்றார். இந்த மாபெரும் நிகழ்வில், திவ்யா கணேசனுக்கு பிக் பாஸ் தமிழ் 9 வெற்றியாளர் கோப்பையுடன், ஒரு சொகுசு காரும், பரிசாக 50 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பணமும் வழங்கப்பட்டது. இந்த அறிவிப்புக்குப் பிறகு, தற்போது திவ்யா கணேசன் யார் என்பதை அறிய ஆவலுடன் உள்ளனர். அவரைப் பற்றிய தொகுப்பை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்வோம்.

திவ்யா கணேசனின் (Divya Ganesan) ஆரம்பகால வாழ்க்கை
திவ்யா கணேசன் செப்டம்பர் 12, 1994 அன்று பிறந்தார். தமிழ்நாட்டின் இராமநாதபுரத்தில் வளர்ந்தார். சிறுவயது முதலே அவருக்கு மாடலிங் மற்றும் நடிப்பில் ஆர்வம் இருந்துள்ளது. தனது படிப்பை முடித்த பிறகு, அவர் சின்னத்திரையில் அடியெடுத்து வைத்தார்.

திவ்யா கணேசனின் தொலைக்காட்சி பயணம்
2015 ஆம் ஆண்டில், திவ்யா கணேசன் 'கேளடி கண்மணி' தமிழ் தொலைக்காட்சித் தொடர் மூலம் தனது நடிப்பு வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார். அந்தத் தொடரில் தனது நடிப்பிற்காக அவர் மிகுந்த பாராட்டுகளைப் பெற்றார். பின்னர், 'விண்ணைத் தாண்டி வருவாயா' மற்றும் 'லட்சுமி வந்தாச்சு' போன்ற பல வெற்றிகரமான தொடர்களில் நடித்தார். கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டில், திவ்யா 'பாக்யரேகா' என்ற தொடர் மூலம் தெலுங்குத் தொலைக்காட்சியில் அறிமுகமானார். தமிழில் அவர் நடித்த பிரபலமான தொடர்களில் 'சுமங்கலி', 'பாக்கியலட்சுமி', 'செல்லம்மா' மற்றும் பல சீரியல்கள் அடங்கும், இவர் அனைத்து சூப்பர் ஹிட் சீரியல்களில் ஒன்றாகும்.

திவ்யா கணேசனின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை
திவ்யா கணேசன் ஒரு பாரம்பரியக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். 2017 ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு நடிகர்-தயாரிப்பாளர் ஆர்.கே. சுரேஷுடன் நிச்சயதார்த்தம் நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், நிச்சயதார்த்தம் நடந்த சிறிது காலத்திலேயே அவர்கள் பிரிந்துவிட்டனர்.

பிக் பாஸ் தமிழ் 9 டைட்டில் வின்னர் திவ்யா
பிக் பாஸ் தமிழ் 9 இறுதிப் போட்டியில் திவ்யா கணேசன், சபரிநாதன், விக்கல்ஸ் விக்ரம் மற்றும் அரோரா சின்க்ளேர் ஆகியோரைத் பின்னுக்குத் தள்ளி மக்களின் அபார வாக்குகளுடன் இந்த 9 ஆம் சீசனின் வெற்றியாளர் ஆனார். பட்டத்தை வென்ற திவ்யா, "இது எனது முதல் கோப்பை. நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறேன்," என்று கூறியிருந்தார்.

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 வின்னர் திவ்யா..‘இந்த’ நடிகரின் Ex காதலி..! யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க |  Bigg Boss Tamil 9 Grand Finale : பிக்பாஸ் 9 இறுதிப்போட்டியில் ரெட் கார்ட் வாங்கிய பார்வதி-கம்ருதீன்!

About the Author
Bigg Boss Tamil 9Divya GanesanBB9Vijay Sethupathi

