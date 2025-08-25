ஒரே படத்தில் வைரலான கூலி பட வில்லி! ‘இந்த’ பிரபல நடிகையின் தங்கை..யார் தெரியுமா?

Coolie Actress Rachita Ram Sister Of Nithya Ram : சமீபத்தில் வெளியாகி, பெரிய ஹிட் அடித்திருக்கும் படம் கூலி. இந்த படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்கள் பல வந்தாலும், மக்களின் மனதை கவர்ந்த ஒரு கேரக்டர் இருக்கிறது. அதுதான், கல்யாணி.
கூலி பட வில்லி:
லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளியான படம், கூலி. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், உப்பேந்திரா, செளபின் சாகிர் உள்ளிட்ட பலர் வந்தனர். விக்ரம் படத்தில் எப்படி ‘ஏஜெண்ட் டீனா’ என்கிற கதாப்பாத்திரத்தை லோகி மறைத்து வைத்திருந்தாரோ, அதே போல கூலி படத்திலும் ‘கல்யாணி’ என்கிற கதாப்பாத்திரத்தை மறைத்து வைத்திருந்தார்.
நாகார்ஜுனாவின் மகனாக அர்ஜுன் என்கிற கேரக்டர் படத்தில் வந்தது. இதில் கண்ணா ரவி நடித்திருந்தார். அவர் படத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரு பெண்ணை காதலிப்பார். அந்த பெண்ணின் பெயர் கல்யாணி. அவர் கடைசியில் செளபின் சாகிரின் மனைவியாகவும், படத்தின் வில்லியாகவும் இருப்பார். இவரது நடிப்பு பலரை கவர்ந்தது. இந்த நடிகையின் பெயர், ரச்சிதா ராம்.
யார் இந்த ரச்சிதா ராம்?
ரச்சிதா ராம், கன்னட பட நடிகையாக இருக்கிறார். புல்புல் என்கிற படம் மூலம் அறிமுகமான இவர் உப்பேந்திரா உள்ளிட்ட பல பிரபல நடிகர்களின் திரைப்படங்களில் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கிறார். பரத நாட்டிய கலைஞராக இருக்கும் இவர், 50க்கும் மேற்பட்ட மேடைகளில் நடனமாடியிருக்கிறார். 2013ஆம் ஆண்டில் இருந்து திரையுலகில் இருக்கும் இவருக்கு கூலி திரைப்படம்தான் முதல் படம். இதற்கு நடுவில், சின்னத்திரையிலும் முகம் காட்டி வருகிறார்.
சகோதரி யார் தெரியுமா?
ரச்சிதா ராமின் சகோதரி தமிழ் சின்னத்திரையில் பிரபல நடிகையாக இருக்கிறார். இவரது பெயர், நித்யா ராம். இவரும் கன்னட சீரியல்கள் பலவற்றில் நடித்திருக்கிறார். குறிப்பாக, தமிழில் பெரிய ஹிட் அடித்த ‘நந்தினி’ தொடரின் நாயகி இவர்தான். தற்போது ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் அண்ணா தொடரிலும் ஹீரோவுக்கு ஜோடியாக நடித்து வருகிறார். இவரது தங்கைதான், ரச்சிதா ராம்.
ரச்சிதாவும், நித்யாவும் பார்ப்பதற்கு ஒரே மாதிரி இருக்கின்றனர். இதை, கூலி படத்தை பார்க்கும் போதே பலர் கவனித்தனர். அவர்கள்தான், தற்போது ரச்சிதா குறித்தும் நித்யா குறித்தும் இணையத்தில் பேசி வருகின்றனர்.
ரச்சிதாவின் அடுத்தடுத்த படங்கள்..
கூலி படம், ரச்சிதாவிற்கு பெரிய மார்கெட்டை திறந்து வைத்திருக்கிறது. இதுவரை கன்னடம் மற்றும் தெலுங்கு படத்தில் மட்டும் நடித்து வந்த இவர், இனி தமிழிலும் நடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வருடத்தில் சபரி சர்ச்சிங் ஃபார் ராவனா, லவ் மீ ஆர் ஹேட் மீ, அயோக்யா 2 உள்ளிட்ட படங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. கல்ட் மற்றும் ரச்சையா ஆகிய திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்பு நடைப்பெற்று வருகிறது.
மேலும் படிக்க | கூலி ஓடிடி ரிலீஸ்! எந்த தளத்தில் எப்போது பார்க்கலாம்? முழு விவரம்..
மேலும் படிக்க | கூலி படத்தில் ரஜினிக்கு மனைவியாக வருபவர்..யார் தெரியுமா? ‘இந்த’ நடிகைதான்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ