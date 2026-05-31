/குஷ்புவின் வருங்கால மருமகன் யார்? அவந்திகா காதலர் ஷ்ரவன் சீனிவாசன் பற்றி முழு விவரம்!

நடிகை குஷ்பு - இயக்குநர் சுந்தர் சி. தம்பதியின் மூத்த மகள் அவந்திகாவிற்கும் ஷ்ரவன் சீனிவாசனுக்கும் திருமணம் நடக்க இருக்கும் நிலையில், ஷ்ரவன் சீனிவாசன் யார்? அவர் என்ன வேலை பார்க்கிறார் என்ற விவரத்தை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
பிரபல நட்சத்திர தம்பதிகளான குஷ்பு மற்றும் இயக்குநர் சுந்தர் சி.யின் மூத்த மகள் அவந்திகாவிற்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, குஷ்பு - சுந்தர் சி. தம்பதியினர் தங்களது மகள் மற்றும் வருங்கால மருமகனுடன் டெல்லிக்கு சென்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து திருமண அழைப்பிதழ் வழங்கியுள்ளனர். இந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியானதை தொடர்ந்து, குஷ்புவின் மருமகன் யார் என்ற ஆர்வம் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
அவந்திகாவை திருமணம் செய்ய இருப்பவர் ஷ்ரவன் சீனிவாசன். இவர்கள் குறித்து ஊடக நேர்காணல் ஒன்றில் பேசிய குஷ்பு, "அவந்திகாவும் ஷ்ரவனும் காதலித்து வந்தனர். இவர்களது காதலுக்கு இரு வீட்டாரும் சமதித்ததை அடுத்து, முறைப்படி திருமணம் செய்து வைக்க முடிவு செய்தோம். சென்னையை சேர்ந்த ஷ்ரவன், மெர்ச்சன்ட் நேவியில் அதிகாரியாக பணிபுரிந்து வருகிறார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
அவந்திகா மற்றும் ஷ்ரவன் ஜோடி பொருத்தம் மிகவும் கச்சிதமாக இருப்பதாக சினிமா வட்டாரங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
சமீபத்தில் மலையாளத்தில் வெளியான 'ஆரம்பம்' என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் அவந்திகா கதாநாயகியாக அறிமுகமானார். தனது பெற்றோரின் சிபாரிசு எதுவும் இல்லாமல், சொந்த முயற்சியால் ஆடிஷனில் பங்கேற்று இந்த வாய்ப்பை அவர் பெற்றார்.
திருமணத்திற்கு பிறகும் அவந்திகா தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் நடிப்பார் என்பதை குஷ்பு உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். தற்போது அவந்திகாவை தேடி சில தமிழ் பட வாய்ப்புகளும் வந்து கொண்டிருப்பதால், விரைவில் அவரை கோலிவுட் திரையிலும் பார்க்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குஷ்பு - சுந்தர் சி. தம்பதிக்கு அனந்திதா என்ற இளைய மகளும் உள்ளார். அவர் தனது தந்தையை போலவே இயக்குநர் மற்றும் தயாரிப்பு துறையில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். தற்போது உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி வரும் அனந்திதா, தங்களது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் பணிகளையும் கவனித்து வருகிறார். தங்களது இரண்டு மகள்களும் சுயசார்புடன், சரியான பாதையில் பயணிப்பது தங்களுக்குப் பெருமகிழ்ச்சி அளிப்பதாகக் குஷ்பு நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
குஷ்பு - சுந்தர் சி. தம்பதியின் மூத்த மகள் அவந்திகா மற்றும் ஷ்ரவன் சீனிவாசன் ஆகியோரின் திருமண பத்திரிகையை பிரதமர் மோடியிடம் வழங்கிய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வரும் நிலையில், இந்த திருமணம் எப்போது நடைபெறும் என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
தற்போது வரை திருமணத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதியை குஷ்பு தரப்பு இன்னும் வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், திருமண அழைப்பிதழ் கொடுக்கும் பணிகள் தற்போதே டெல்லியில் பாரத பிரதமரிடம் இருந்து தொடங்கப்பட்டுள்ளதால், இன்னும் சில மாதங்களுக்குள், அதாவது இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் இவர்களது பிரம்மாண்ட திருமணம் சென்னையில் மிக விமரிசையாக நடைபெறும் என்று சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழ் சினிமாவினர், அரசியல் முக்கிய புள்ளிகள் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள் முன்னிலையில் இந்த திருமணம் நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. திருமண தேதி மற்றும் மண்டபம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவரங்களை குஷ்பு மற்றும் சுந்தர் சி. தம்பதியினர் விரைவில் அறிவிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.