26 ஆண்டுகளுக்கு பின் ட்ரெண்டிங்கில் ‘ரோஜா ரோஜா’ பாடல்! காரணம் ‘இந்த’ பாடகர்தான்..

Who Is Sathyan Mahalingam Roja Roja Singer : பாடகர் சத்யன் மகாலிங்கம், ‘காதலர் தினம்’ திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ரோஜா ரோஜா பாடலை பாடி ய வீடியோ, இப்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 9, 2025, 04:38 PM IST
  • 26 ஆண்டுகளுக்கு பின் வைரலான ரோஜா ரோஜா பாடல்
  • காரணம் இந்த ஒரு பாடகர்தான்
  • இதோ முழு விவரம்!

26 ஆண்டுகளுக்கு பின் ட்ரெண்டிங்கில் ‘ரோஜா ரோஜா’ பாடல்! காரணம் ‘இந்த’ பாடகர்தான்..

Who Is Sathyan Mahalingam Roja Roja Singer : நம் ஊர பிள்ளைகள், தற்போது நடக்கும் நிகழ்வுகளை மட்டுமல்லாது, எப்போதோ நடந்த நிகழ்வுகளையும் கூட, இப்போது வீடியோவாக போட்டு வைரலாக்கி விடுவர். அதுவும் ட்ரெண்டாகி விடும். அப்படித்தான், சமீபத்தில் இளம் பாடகர் ஒருவர், ‘ரோஜா ரோஜா’ பாடலை மேடையில் பாடும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. காதலர் தினம் படத்தில் இடம் பெற்ற இந்த பாடலை, உன்னி கிரிஷ்ணன் பாடியிருந்தார். 1990ல் தனது 20வது வயதில் சத்யன் மகாலிங்கம் இப்பாடலை பாடியிருந்தார். பின்னர் ஒரு மேடை நிகழ்ச்சியில் அப்பாடலை பாடினார். அதுதான் தற்போது ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

இதில் என்ன ஸ்பெஷல்?

சரி..இந்த பாடலில் அப்படி என்னதான் ஸ்பெஷலாக இருக்கிறது? என்று தோன்றலாம். அவர் பாடுகையில், கண்களில் இருக்கும் தேடலும், நேராக பார்க்கும் தொனியும்தான் பலரையும் ஈர்த்துள்ளது. அது மட்டுமன்றி, அவர் பாடும் போது முடியை சினிமாட்டிக் ஆக அசைக்கும் வகையில் காற்றும் அடிக்கிறது. இதுதான், இப்பாடல் ட்ரெண்டாக காரணம்.

யார் இந்த சத்யன் மகாலிங்கம்?

சத்யன் மகாலிங்கம், சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்தவர். சிறு வயதில் இருந்தே இசை மீது அதிக ஈடுபாடு கொண்ட இவர், 15 வயது முதலே இசை நிகழ்ச்சிகளில் பாடல் பாடி வருகிறார். 20004ல் வெளியான வசூல் ராஜா எம்.பி.பி.எஸ் படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ‘கலக்கப்போவது யாரு’ பாடலை பாடியிருந்தார். தொடர்ந்து யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில், சில் சில் சில் மழையே, தோஸ்து படா தோஸ்து, அட பாசு பாசு உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட ஹிட் பாடல்களை படியிருக்கிறார். துப்பாகி படத்தில் குட்டிப்புலி கூட்டம் பாடலை பாடியதும் இவர்தான். 

அது மட்டுமன்றி பல பக்தி பாடல்களுக்கும் இவர் இசையமைத்திருக்கிறார். இசை நிகழ்ச்சிகளுக்காக லண்டன், இலங்கை, பாரிஸ், ரஷ்யா உள்ளிட்ட பல இடங்களுக்கு செல்வார். மொத்தம் 150க்கும் மேறப்ட்ட பாடல்களை பாடியிருக்கிறார். இவருக்கு நித்யா என்பவருடன் திருமணம் ஆகி, 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர்.

சமீபத்தில் வெளியிட்ட வீடியோ..

சத்யன், 26 ஆண்டுகள் கழித்து தனது வீடியோவிற்கு இவ்வளவு அன்பும் வரவேற்பும் கிடைத்திருப்பதற்கு நன்றி தெரிவித்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார். தான் அந்த பாடலை முழுமையாக பாடி வீடியோ வெளியிடுவதாக கூறியிருக்கிறார். ரோஜா ரோஜா பாடலுக்கு பின்பாக, அவருக்கு இன்னும் ரீச் ஏறியிருக்கிறது. இதன் பிறகு வரும் படங்களில் அவர் பாடல்களை கேட்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சத்யன், தனியாக ஒரு இசைக்குழுவையும் நடத்தி வருகிறாராம்.

மேலும் படிக்க | இந்தியாவில் அதிக ரசிகர்களை கொண்ட தமிழ் நடிகர்!! ரஜினி, கமல் இல்லை..வேறு யார்?

மேலும் படிக்க | ஷாலினிக்கு முன் அஜித் காதலித்த நடிகை.. அவரும் ரொம்ப பிரபலம்! யார் தெரியுமா?

About the Author
Sathyan MahalingamRoja Roja SingerViral VideoTrending Singer

