நடிகர் தனுஷ்.. காதல் தோல்வி! என்ன காரணம்? அவரே சொன்ன விஷயம்!

நடிகர் தனுஷ் தமிழ் சினிமாவில் யாராலும் தவிர்க்க முடியாத திறமையாளராக தன்னை நிலைநிறுத்தி உள்ளார். நடிகர் மட்டுமல்லாமல், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர், பாடகர், பாடலாசிரியர் என பல்துறை திறமைகள் கொண்டவராகவும் அவர் உள்ளார். தனுஷ் தனது ஆரம்பகால படங்களான 'காதல் கொண்டேன்', 'புதுப்பேட்டை' மூலம் சிறந்த நடிகராக பெயர் பெற்றார். பின்னர் 'பொல்லாதவன்', 'ஆடுகளம்', 'அசுரன்' போன்ற வெற்றிப் படங்களின் மூலம் வணிக ரீதியிலும் வெற்றி பெற்றார். இதில் 'ஆடுகளம்' மற்றும் 'அசுரன்' படங்களுக்கு தேசிய விருதும் பெற்றார்.
Actor Dhanush: நடிகராக மட்டுமல்லாமல் இயக்குநராகவும் அசத்தல்
இயக்குநராகவும் தன்னை நிரூபித்த தனுஷ், சமீபத்தில் 'இட்லி கடை' படத்தை இயக்கி வெளியிட்டு பலரின் பாராட்டுகளைப் பெற்றிருந்தார். தற்போது 'போர்த்தொழில்' பட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் நடிகை மமீதா பைஜூ உடன் இணைந்து புதிய படம் ஒன்றில் தனுஷ் பணியாற்றி வருகிறார். இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை பெற்று உள்ளது.
Actor Dhanush: இந்தியிலும் பிஸியாக இருக்கும் தனுஷ்
தமிழ் சினிமாவில் மட்டுமல்லாமல் இந்தி திரையுலகிலும் தன்னை பிஸியாக வைத்து இருக்கும் தனுஷ், இயக்குநர் ஆனந்த் எல். ராயுடன் மூன்றாவது முறையாக இணைந்து 'தேரே இஷ்க் மே' என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படம் வரும் நவம்பர் 28ம் தேதி தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாக இருக்கிறது. முன்னதாக இந்தியில் நடிகர் தனுஷ் 'ராஞ்சனா' மற்றும் 'அத்ரங்கி ரே' இரண்டு படங்களில் நடித்திருந்தார்.
Actor Dhanush: டிசம்பர் 28ல் வெளியாகும் 'தேரே இஷ்க் மே'
நடிகர் தனுஷ் பெரும்பாலும் காதல் தோல்வி கதாபாத்திரத்தில் அதிகம் நடிப்பதை நம்மால் பாத்திருக்க முடியும். தற்போது வெளியாக இருக்கும் 'தேரே இஷ்க் மே' அப்படித்தான். இந்த நிலையில், நடிகர் தனுஷ் இயக்குநர் ஆனந்திடம் "ஏன் எப்போதும் காதல் தோல்வி கதைகளில்தான் என்னை நடிக்க வைக்கிறீர்கள்?" என்று கேட்டிருக்கிறார்.
Actor Dhanush: ஏன் காதம் தோல்வி படஙக்ள்?
அதற்கு பதில் அளித்த ஆனந்த் நகைச்சுவையாக, "உன் முகத்திலேயே ஒரு பிரேக்கப் மேன் ஃபீல் இருக்கிறது" என்று கூறி உள்ளார். இதைக் கேட்ட தனுஷ் வீட்டுக்குச் சென்று கண்ணாடியில் பார்த்து குழம்பியதாகவும், பின்னர் அதை ஒரு பாராட்டாக எடுத்துக்கொண்டதாகவும் சிரித்தபடி கூறியுள்ளார். தனுஷ் மற்றும் ஆனந்த் எல். ராய் கூட்டணியில் உருவாகும் இந்த புதிய படம் ரசிகர்களிடையே பெரிய எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
