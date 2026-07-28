/ஜனநாயகன் மிஸ் ஆனது எங்கே? வசூல் குறைய 5 முக்கிய காரணங்கள்!

“One Last Time” விஜய்யை தியேட்டரில் பெரிய ஸ்கிரீனில் பார்க்க காத்திருந்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இதில் விஜய், ‘தளபதி வெற்றிக்கொண்டான்’ எனும் கேரக்டரில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படம், ஜூலை 23ஆம் தேதியன்று உலகம் முழுவதும் வெளியானது. இப்படத்தின் FDFSக்கு இருந்த எதிர்பார்ப்பும், காெண்டாட்டமும் அடுத்தடுத்த படத்தின் காட்சிகளுக்கு இல்லை. இதுவரை, புக் மை ஷோ உள்ளிட்ட சில டிக்கெட் புக்கிங் தளங்களை வைத்துதான் வசூலை ட்ராக் செய்ய முடிகிறதே தவிர அதிகாரப்பூர்வ வசூல் விவரம் இன்னும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது. படத்தின் வசூல் குறைந்ததாக சொல்லப்படுவதற்கு பின்னால் சில காரணங்களும் இருக்கின்றன.
விஜய் படங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு, அவரது குட்டி ரசிகர்கள் பெரும் காரணமாக இருக்கின்றனர். ஜனநாயகன் படத்திற்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது, அந்த குட்டி ரசிகர்களை தியேட்டருக்கு வரவிடாமல் செய்து விட்டது. குடும்ப ரசிகர்கள், தங்கள் குழந்தைகளுடன் வந்து அனுமதி இல்லை என்றவுடன் திரும்பி சென்றதை காண முடிந்தது. குடும்ப ரசிகர்கள் மற்றும் குழந்தை ரசிகர்கள் இல்லாததால், இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் அடி வாங்கி இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
எந்த படம், தியேட்டரில் வெளியாகும் முன்பும் இணையத்தில் கசிந்து விட்டாலும் அதன் பாதிப்பு கண்டிப்பாக பாக்ஸ் ஆபிஸில் பிரதிபலிக்கும். விஜய்க்கு, ஜனநாயகன் மிக முக்கியமான படமாகும். இது அவருக்கு கடைசி படம் என்பதால், ரசிகர்களுக்கும் இது முக்கியமான படம்தான். இப்படம், வெளியாவதற்கு இரு மாதங்களுக்கு முன்பே இணையத்தில் முழுவதுமாக கசிந்து விட்டது. இதை க்ளிப்பிங் க்ளிப்பிங் ஆக கட் செய்து, சமூக வலைதளங்களில் வேறு பரப்பி விட்டனர். இந்த படத்தை 1 கோடி பேர் சட்டவிரோதமாக ஆன்லைனில் பார்த்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனாலும் பலர் திரையரங்கிற்கு வந்து படத்தை பார்ப்பது குறைந்து, அது பாக்ஸ் ஆபிஸில் பிரதிபலித்ததாக கூறபடுகிறது.
விஜய்க்கு எப்போதும் ரீ-மேக் படங்கள் கைக்கொடுத்து இருக்கின்றன. அவர் நடித்து ஹிட் ஆன கில்லி, போக்கிரி, காவலன், நண்பன் உள்ளிட்ட பல படங்கள் ரீ-மேக் செய்து எடுக்கப்பட்டதுதான். அதே பாணியில்தான் ஜனநாயகன் படமும் மேக் செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. பாலையா நடித்த பகவந்த் கேசரி படத்தின் ரீ-மேக்தான் ஜனநாயகனாக வெளியாக வேண்டியது. இதில் ஹெச்.வினோத் தன்னுடைய புதிய கண்ணோட்டத்தை சேர்த்திருப்பதாக கூறினாலும், ஒரு சில ரசிகர்களுக்கு இந்த ரீ-மேக் படத்தை பார்க்க ஆர்வம் வரவில்லை. இதுவும் ஜனநாயகன் வசூல் குறைய காரணமாக இருக்கலாம்.
சமீப காலமாக வெளியாகும் மாஸ் ஹீரோ படங்கள் அனைத்திலும் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட பெரிய நடிகர்களை நடிக்க வைத்து விடுகின்றனர். ரஜினிகாந்தின் கூலி திரைப்படத்திலேயே, அமீர்கான், உபேந்திரா, சௌபின் சாகிர் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர். பான் இந்திய படங்கள் அதை செய்வதால் நம் தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கும் அது பிடித்துள்ளது. விஜய் போல பெரிய ஹீரோ நடித்திருக்கும் ஜனநாயகன் படத்தில் அப்படியொரு அம்சமே இல்லை. இதுவும் ரசிகர்களை கவர தவறியதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கலாம்.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் ரிலீஸ், ஒருமுறை அல்ல, பல முறை தள்ளிப்போனது. பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக இருந்த இந்த திரைப்படம், சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காத காரணத்தினால் வெளியாகவில்லை. ஒரு வேளை, இந்த படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகியிருந்தால் கண்டிப்பாக நிறைய கலக்ஷன் கொடுத்திருக்கும் என்று சினிமா விரும்பிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.