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ஜனநாயகன் மிஸ் ஆனது எங்கே? வசூல் குறைய 5 முக்கிய காரணங்கள்!

முதல்வர் விஜய் நடிப்பில் வெளியாகி இருக்கும் படம், ஜனநாயகன். இந்த படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகியும், அவ்வளவாக வசூலை பெறவில்லை என கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 28, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:51 AM IST
ஜனநாயகன் மிஸ் ஆனது எங்கே? வசூல் குறைய 5 முக்கிய காரணங்கள்!
Image Credit: Jana Nayagan | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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