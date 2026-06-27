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பாக்யராஜ் தன்னுடைய அரசியல் கட்சியை கலைத்தது ஏன்? யார் கொடுத்த நெருக்கடி?

Bhagyaraj : பாக்யராஜ் தன்னுடைய அரசியல் கட்சியை கலைத்தது ஏன்? அவருக்கு யார் நெருக்கடி கொடுத்தார்கள் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 27, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:07 PM IST
பாக்யராஜ் தன்னுடைய அரசியல் கட்சியை கலைத்தது ஏன்? யார் கொடுத்த நெருக்கடி?
Image Credit: Bhagyaraj Political Party NameSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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