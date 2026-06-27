/பாக்யராஜ் தன்னுடைய அரசியல் கட்சியை கலைத்தது ஏன்? யார் கொடுத்த நெருக்கடி?

Bhagyaraj : இன்று மாரடைப்பால் மறைந்த திரைக்கதை மன்னன் பாக்யராஜ் சினிமாவில் கோலோச்சியது மட்டுமல்லாமல் அரசியலுக்கும் வருகை தந்தார். அவரின் அரசியல் வருகையும், அவர் தொடங்கிய கட்சியின் கலைப்பும் தமிழ் சினிமா மற்றும் அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான அத்தியாயமாகும். மக்கள் திலகம் எம்.ஜி.ஆரின் மறைவுக்குப் பிறகு, திரையுலகில் உச்சத்தில் இருந்த பாக்யராஜ் அரசியல் கட்சி தொடங்கியதும், பின்னர் அதனை மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே கலைத்ததற்கும் பின்னால் இருந்த காரணங்கள் மற்றும் அரசியல் நெருக்கடிகள் குறித்த இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்...
கே. பாக்யராஜ் அவர்கள் கலைத்துறையில் எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராக இருந்தார். எம்.ஜி.ஆர் அவர்கள் தனது பாதியில் நின்ற அண்ணா நீ என் தெய்வம் திரைப்படத்தின் நெகட்டிவ்களை பாக்யராஜிடம் கொடுத்து, அதனைப் பூர்த்தி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். அதுவே பின்னாளில் அவசர போலீஸ் 100 ஆக வெளியானது. மேலும், எம்.ஜி.ஆர் பொதுமேடைகளிலேயே பாக்யராஜை தனது கலை உலக வாரிசு என்று அறிவித்தார். எம்.ஜி.ஆரின் இந்த பிரகடனம், பாக்யராஜின் ரசிகர்களிடமும் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் அவர் பின்னாளில் எம்.ஜி.ஆரின் அரசியல் பாதையையும் தொடர்வார் என்ற பலத்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.
1987ல் எம்.ஜி.ஆரின் மறைவுக்குப் பிறகு, ஆளும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (அதிமுக) ஜானகி அணி, ஜெயலலிதா அணி என இரண்டாக உடைந்தது. தமிழக அரசியலில் ஒரு பெரிய தலைமைத்துவ வெற்றிடம் உருவானதாகக் கருதப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில், திரையுலகில் அசுர வேகத்தில் வளர்ந்து வந்த பாக்யராஜ், 1989 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் எம்.ஜி.ஆர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் (MMMK) என்ற அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கினார். எம்.ஜி.ஆரின் தீவிர விசுவாசிகளைத் தன் பக்கம் இழுத்து, அவருடைய உண்மையான அரசியல் வாரிசு தாம்தான் என்பதைக் காட்டுவதே அவரது நோக்கமாக இருந்தது.
பாக்யராஜின் திரைப்படங்களை அள்ளிக் கொண்டாடிய தமிழக மக்கள், அவரது அரசியல் பிரவேசத்தை அதே ஆவலோடு ஏற்கவில்லை என்பதே கசப்பான உண்மை. கட்சித் தொடங்கிய ஆரம்பத்தில் தொண்டர்கள் மத்தியில் எழுச்சி இருந்ததே தவிர, அது வாக்கு வங்கியாக மாறவில்லை. 1991 ஆம் ஆண்டு வாக்குப்பதிவின் போது அவரது கட்சிக்கு எதிர்பார்த்த மக்கள் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. தமிழக எல்லையோரப் பகுதிகள் மற்றும் கேரள சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் அவரது கட்சி வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டுப் படுதோல்வியைச் சந்தித்தனர்.
பாக்யராஜிற்கு நேரடியாக ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் அல்லது கட்சி மிரட்டல் விடுத்து நெருக்கடி கொடுத்ததை விட, அப்போதைய தமிழகத்தின் இருமுனை அரசியல் சூழல் அவருக்கு மிகப்பெரிய மறைமுக நெருக்கடியைக் கொடுத்தது. எம்.ஜி.ஆரின் மறைவுக்குப் பிறகு இரட்டை இலை சின்னத்தை மீட்டு, அதிமுகவின் ஒட்டுமொத்த தொண்டர்களையும் தனது ஆளுமையின் கீழ் கொண்டு வந்தார் ஜெயலலிதா. இதனால் எம்.ஜி.ஆரின் விசுவாசிகள் பாக்யராஜை நோக்கிச் செல்வது முற்றிலுமாகத் தடுக்கப்பட்டது. மறுபுறம் கலைஞர் கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக வலுவான அரசியல் கட்டமைப்போடு இருந்தது.
பெரிய அரசியல் அனுபவமோ, அடிமட்ட அளவிலான கட்சிப் பின்னணியோ இல்லாத பாக்யராஜால், ஜெயலலிதா மற்றும் கருணாநிதி ஆகிய இரு பெரும் ஆளுமைகளின் அரசியல் வியூகங்களையும், நெருக்கடிகளையும் எதிர்கொண்டு தனியாக ஒரு கட்சியை நடத்த முடியவில்லை. நிதி நெருக்கடியும், தொண்டர்களின் சோர்வும் அவரைத் தனிமைப்படுத்தின.
அரசியல் என்பது திரைப்படக் கதை எழுதுவது போல எளிதானது அல்ல என்பதையும், போதிய மக்கள் ஆதரவு தனக்கு இல்லை என்பதையும் பாக்யராஜ் மிக விரைவாகவே உணர்ந்து கொண்டார். தன் தவறை உணர்ந்த அவர், யதார்த்தத்திற்கு மதிப்பளித்து, தான் தொடங்கிய எம்.ஜி.ஆர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை முழுமையாகக் கலைப்பதாக அறிவித்தார்.
அதன்பின்னர், ஜெயலலிதா முன்னிலையில் அதிமுகவிலும், பின்னர் 2006ல் கலைஞர் கருணாநிதி முன்னிலையில் திமுகவிலும் இணைந்து பிரச்சாரங்கள் மேற்கொண்டார். எனினும், அங்கு அவருக்கு முக்கியப் பொறுப்புகள் எதுவும் வழங்கப்படாததாலும், அரசியல் சூழல் தனக்குச் செட் ஆகாது என்பதாலும் காலப்போக்கில் அரசியலில் இருந்து முற்றிலும் விலகி, தனக்கு வித்தை தெரிந்த கலை உலகிற்கே மீண்டும் திரும்பினார்.