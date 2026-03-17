English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
விஜய் கத்தரிக்கோலை எப்போதும் கையில் வைத்திருப்பது ஏன்? - ஜோசியம் தான் காரணமாம்!

Why Did Vijay Hold Scissors: நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவருமான விஜய் கரூர் வழக்கில் சிபிஐ விசாரணைக்காக டெல்லி சென்றார். அப்போது அவரின் கை பையில் கத்திரிக்கோல் இருந்ததால் இறக்கிவிடப்பட்டார். இந்த நிலையில், விஜய் கத்திரிக்கோல் வைத்திருந்தது ஏன்? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 17, 2026, 05:56 PM IST
  • நடிகர் விஜய் கரூர் வழக்கு தொடர்பாக மார்ச் 15 அன்று டெல்லி சென்றார்
  • அப்போது அவர் கை பையில் கத்திரிக்கோல் வைத்திருந்தார்
  • அது ஏன் என்பது குறித்து யூடியூப்பர் அந்தணன் பேசி இருக்கிறார்

TVK Vijay Latest News: தமிழ்நாட்டில் தனக்கென தனி ரசிகர்கள் படையை வைத்திருப்பவர் நடிகர் விஜய். கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல் திரையுலகில் பயணித்து வந்த அவர், தற்போது அரசியலில் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறார். கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணம் செய்து வருகிறார். வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 14 முதல் 16 சதவீதம் வாக்குகளை பெறும் என கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. இவரது வாக்குகள் திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகளுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் வரும் தேர்தலில் விஜய் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்று தெரிகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

டெல்லி சென்றபோது கத்திர்க்கோல் வைத்திருந்த விஜய் 

நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கியதில் இருந்தே பேசும்பொருளாக இருந்து வருகிறார். அவர் அரசியல் கட்சி தொடங்கியதில் இருந்து விவாகரத்து, திர்ஷா தொடர்பான சர்ச்சை என ஒவ்வொரு நாளும் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் அவரை சுற்றி வருகிறது. அந்த வகையில், சமீபத்தில் அவர் கரூர் வழக்கு தொடர்பாக டெல்லி சென்ற போது அவரது கை பையில் கத்திக்கோல் வைத்திருந்தார். இந்த செய்தி சமூக வலைத்தளங்களில் பேசும்பொருளாக மாறி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், விஜய் கத்திரிக்கோல் வைத்திருந்தது ஏன் என்பது குறித்து பிரபல யூடியூப்பர் அந்தணன் பேசி இருக்கிறார். 

கரூர் வழக்கு 

கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் கரூரில் நடத்தப்பட்ட தவெக கூட்டத்தின்போது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் பலியாகினர். இது தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ நடத்தி வருகிறது. இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் சிபிஐ விசாரணைக்காக டெல்லி சென்று வருகிறார். முதலில் ஜனவரி 12 ஆம் தேதி ஆஜரானார். அதன்பின் ஜனவரி 19 அன்று ஆஜாரானார். இதையடுத்து மார்ச் 15 ஆம் தேதி ஆஜராகும்படி, அவருக்கு சமமன் அனுப்பட்டிருந்தது. 

விஜய்யை விமானத்தை விட்டு இறக்கிவிட்ட பைலட் 

இதையடுத்து தவெக தலைவர் விஜய், மார்ச் 14 அன்று தனி விமானம் மூலம் டெல்லி செல்ல இருந்தார். இந்த நிலையில், விஜயுயின் கை பையில் கத்திரிக்கோல் வைத்திருந்ததால், விமானி (pilot) விமானத்தை இயக்க மறுத்தார். இதனால் பல கட்ட சோதனைகளுக்கு பின்னர் விஜய் விமானம் மூலம் டெல்லி சென்றார். இந்த நிலையில்தான், விஜய் கத்திரிக்கோல் வைத்திருந்தது குறித்து வலைபேச்சு அந்தணன் பேட்டி அளித்துள்ளார். 

விஜய் கத்திரிக்கோல் வைத்திருந்தது ஏன்? 

“விஜய் ஒரு கத்திரிக்கோலும், அவருடன் இருந்த ஆதவ் அர்ஜுனா கையில் ஒரு சரக்கு பாட்டிலுடன் இருந்தார். இந்த விஷயம் அனைவராலும் சமூக வலைதளங்களில் பேசப்பட்டது. விஜய் கத்திக்கோலை கொண்டு சென்றதற்கு ஜோதிடம் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். சில ஜோதிடர்கள் சொல்வதுண்டு. இது போன்ற பொருட்களை நம்முடன் வைத்திருந்தால், எந்த காரியமும் வெற்றி அடையும் என்று. அப்படி,விஜய்யிடமும் கத்திரிக்கோலை வைத்திருந்தால், சிபிஐ விசாரணை வெற்றிகரமாக முடியும் என கூறி இருக்கலாம். அதனால்,விஜய்யுன் அதனை எடுத்து சென்றிருக்கலாம். 

ஆதவ் அர்ஜுனா சரக்கு பாட்டில் வைத்திருந்தது தேச துரோகமா? 

இது போன்ற விஷயங்கள் எனக்கு நடத்திருக்கிறது. உடனே பலரும் விஜயை இந்திய விமானத்துறை இனி விமானத்தில் ஏற்றாது என்கிற அளவிற்கு பில்டப் செய்து விட்டார்கள். அதேபோல், ஆதவ் அர்ஜுனா ஒரு சரக்கு பாட்டில் வைத்திருந்தார். அது ஏதோ தேச துரோகம் போல சித்தரித்தார்கள். இதெல்லாம் நியாயமா? விமான நிலையத்தில் செக்கிங்கை முடித்துவிட்டு உள்லே சென்றால், அங்கேயே மதுபானம் கிடைக்கும். வாங்கிகொண்டு விமானத்தில் செல்லலாம். அப்படி இருக்கையில் பல லட்சம் செலவு செய்து தனி விமானத்தில் மதுபான பாட்டிலை எடுத்து செல்வதில் என்ன தவறு இருக்கிறது” என அந்தணன் கூறினார்.  

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
vijayKarur stampede caseYoutuber AnthananDelhi

Trending News