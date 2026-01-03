English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • மற்ற இயக்குனர்களை தாண்டி சிபி சக்கவர்த்தி ஏன் தேர்வு செய்யப்பட்டார்?

மற்ற இயக்குனர்களை தாண்டி சிபி சக்கவர்த்தி ஏன் தேர்வு செய்யப்பட்டார்?

கடந்த ஆண்டு ஒரு நிகழ்வில் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணைந்து ஒரு படத்தில் பணியாற்ற உள்ளனர் என்ற அறிவிப்பு வந்ததில் இருந்தே இந்த படம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 3, 2026, 12:48 PM IST
  • கமலின் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு.
  • 'தலைவர் 173' படத்தின் இயக்குனர்!
  • 'டான்' இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்குகிறார்.

Trending Photos

ஜனவரியில் ஜம்முனு டூர் போக... கும்முனு 7 சுற்றுலா தலங்கள் - விடுமுறையை கொண்டாடுங்க!
camera icon8
Travel Tips
ஜனவரியில் ஜம்முனு டூர் போக... கும்முனு 7 சுற்றுலா தலங்கள் - விடுமுறையை கொண்டாடுங்க!
IND vs NZ: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி.. உள்ளே வரும் முகமது ஷமி?
camera icon6
India Probable Squad
IND vs NZ: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி.. உள்ளே வரும் முகமது ஷமி?
IPL: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு எழும் கடும் எதிர்ப்பு... அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன?
camera icon8
IPL 2026
IPL: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு எழும் கடும் எதிர்ப்பு... அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மற்ற இயக்குனர்களை தாண்டி சிபி சக்கவர்த்தி ஏன் தேர்வு செய்யப்பட்டார்?

கடந்த சில மாதங்களாக நீடித்த மர்மங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, உலகநாயகன் கமல்ஹாசனின் ராஜ் கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் 173வது படத்தின் இயக்குனரை அறிவித்துள்ளது. சிவகார்த்திகேயனை வைத்து டான் படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி ரஜினியின் அடுத்த படத்தை இயக்க உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. நேற்று வெள்ளிக்கிழமை வெளியான அறிவிப்பு போஸ்டர் இயக்குனர் யாராக இருப்பார் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. "Every hero has a family" என்ற டேக்லைன் உடன் ஒரு பேமிலி என்டெர்டைனர் ஆக படம் உருவாக உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | வீட்டிலேயே வன்கொடுமை! அழுதுகொண்டே பதிவிட்ட பிரபல நடிகை..என்ன ஆச்சு?

சுந்தர் சி இல்லை!

கடந்த ஆண்டு ஒரு நிகழ்வில் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணைந்து ஒரு படத்தில் பணியாற்ற உள்ளனர் என்ற அறிவிப்பு வந்ததில் இருந்தே இந்த படம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியது. முதலில் இந்த படத்திற்கு சுந்தர் சி இயக்குநராக அறிவிக்கப்பட்டார். ஆனால் அடுத்த சில நாட்களிலேயே எதிர்பாராத மற்றும் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள் காரணமாக சுந்தர் சி படத்திலிருந்து வெளியேறினார். ஆனால் அதற்கான முழுமையான காரணம் சொல்லப்படவில்லை. அதன் பின்னர் பார்க்கிங் படத்தை இயக்கிய ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பல இயக்குநர்கள் ரஜினிகாந்திடம் கதை சொன்னதாக செய்திகள் வெளிவந்தன. 

சிபி சக்கரவர்த்தியின் பின்னணி

2022ல் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியான டான் படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான சிபி சக்கரவர்த்தி, காமெடி டிராமா மூலம் வெற்றி பெற்றார். அந்த படத்தின் மூலம் பெரும் புகழ் பெற்ற அவர், மீண்டும் சிவகார்த்திகேயனுடன் இணைந்து ஒரு படத்தில் பணியாற்ற இருந்தார். இருப்பினும் கால்ஷீட் பிரச்சனையால் தள்ளி தள்ளி போனது. டான் படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகே சிபி சக்கவர்த்தி ரஜினியை சந்தித்து ஒரு கதை சொன்னதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் அதன்பிறகு அந்த படம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு இல்லை. இருவரும் வேறு வேறு பணிகளில் இருந்தனர். தற்போது தனது 2வது படத்தியிலேயே ரஜினியை வைத்து இயக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்துள்ளது.

அனிருத்தின் இசை

பேட்டா, ஜெயிலர், கூலி, ஜெயிலர் 2 படங்களுக்கு பிறகு அனிருத் மீண்டும் ரஜினிகாந்தின் படத்திற்கு இசையமைக்க உள்ளார். இந்த வெற்றிகரமான கூட்டணி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது. அடுத்த சில மாதங்களில் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்க உள்ளது. பிற நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் குழு பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கமல்ஹாசன் மற்றும் ஆர். மகேந்திரன் இணைந்து ராஜ் கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பேனரில் இந்த தலைவர் 173வது படத்தை தயாரிக்கிறார்கள். பொங்கல் 2027ல் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் கமலும் ரஜினியும் இணைந்து நடிப்பார்களா என்பது இன்னும் தெளிவாகவில்லை. 

ரஜினிகாந்த் கடைசியாக சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ஒரு ஃபேமிலி என்டெர்டைன்மெண்ட் படத்தில் நடித்தார். ஆனால் அந்த படம் மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்தது. அதன் பிறகு ஜெயிலர் படம் மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தது. மேலும் அதிக எதிர்பார்ப்பில் வெளியான கூலி படம் மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்தது. இந்நிலையில் ரஜினிக்கு ஒரு ஃபேமிலி என்டெர்டைன்மெண்ட் படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்று ஆசை இருந்தது. அதன் காரணமாகத் தான் சுந்தர் சி தேர்வு செய்யப்பட்டார். அந்த படம் தற்போது கைவிடப்பட்ட நிலையில் சிபி சக்ரவர்த்தி ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மென்ட் உள்ள கதையை ரஜினியிடம் சொல்லி ஓகே ஆகியுள்ளார். ரஜினிக்கு தனது அடுத்த படத்தை ஒரு நல்ல ஃபேமிலி என்டெர்டைன்மெண்ட் ஆக கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்ததால் தான் சிபி சக்கரவர்த்தி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | விஷால் படத்தில் குத்தாட்டம் போட்ட நடிகையா இவர்... ஆளே மாறிட்டாங்க!

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Cibi ChakravarthirajinikanthKamalHaasanRaj kamal filmsSundar C

Trending News