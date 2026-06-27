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’கோவை ராஜா’ பாக்கியராஜின் புனைப்பெயர்: அவரே சொன்ன சுவாரஸ்ய பின்னணி

K. Bhagyaraj : பாக்யராஜ் சினிமா துறைக்கு வந்த ஆரம்ப காலங்களில் தன்னுடைய பெயரை ஏன் கோவை ராஜா என மாற்றிக்கொண்டேன் என கூறிய சுவாரஸ்ய தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 27, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:20 PM IST
’கோவை ராஜா’ பாக்கியராஜின் புனைப்பெயர்: அவரே சொன்ன சுவாரஸ்ய பின்னணி
Image Credit: Bhagyaraj real nameSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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