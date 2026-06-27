/’கோவை ராஜா’ பாக்கியராஜின் புனைப்பெயர்: அவரே சொன்ன சுவாரஸ்ய பின்னணி

தமிழ் திரையுலகில் ‘திரைக்கதை மன்னன்’ என்று ரசிகர்களாலும் திரையுலகினராலும் கொண்டாடப்படும் இயக்குனர் கே. பாக்யராஜ், திடீரென இன்று காலமானார். தனது சினிமா பயணத்தில் 50 ஆண்டுகளை அண்மையில் நிறைவு செய்த அவர், தன்னுடைய சினிமா பயணம் குறித்த சுவாரஸ்ய தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார். இந்த நீண்ட நெடிய பயணத்தின் தொடக்கப்புள்ளி, அவர் உதவி இயக்குனராகவும் நடிகராகவும் அறிமுகமான '16 வயதினிலே' திரைப்படம் தான். சமீபத்தில் தனது சினிமா பயணத்தின் பொன்விழா ஆண்டையொட்டி செய்தியாளர்களையும் ரசிகர்களையும் சந்தித்த பாக்யராஜ், தனது பெயர் மாற்றத்திற்குப் பின்னால் இருக்கும் யாரும் அறியாத பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
பாக்யராஜ் அவர்களின் சொந்த ஊர் கோயம்புத்தூர். பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள குள்ளம்பாளையம். சிறு வயது முதலே சினிமா மீது அலாதி மோகம் கொண்ட அவர், எப்படியாவது சினிமாவில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற வெறியோடு சென்னைக்கு வந்தார். சென்னைக்கு வந்து வாய்ப்பு தேடிக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில், அவரிடம் திறமையும் கதைகளும் இருந்ததே தவிர, சினிமா பின்னணியோ அல்லது பெரிய ஆட்களின் அறிமுகமோ இல்லை.
அக்காலத்தில் உதவி இயக்குனர் வாய்ப்புக்காகவும், கதை சொல்வதற்காகவும் பல தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் வாசல்களில் ஏறி இறங்கினார். அப்படி வாய்ப்பு தேடும் போது, சென்னை சினிமா வட்டாரத்தில் தன்னை கொஞ்சம் கம்பீரமாகவும், 'கெத்தாகவும்' காட்டிக்கொள்ள விரும்பினார். கோயம்புத்தூரில் இருந்து வந்தவர் என்பதால், தனது உண்மையான பெயரைச் சொல்லத் தயங்கி, 'கோவை ராஜா' என்று தனக்குத்தானே ஒரு புனைப்பெயரைச் சூட்டிக்கொண்டார்.
"வாய்ப்பு தேடும் காலத்தில் பலரிடம் என்னுடைய உண்மையான பெயரை சொல்லாமல் 'கோவை ராஜா' என்று கெத்தாக சொல்லிக் கொள்வேன். அது எனக்கு ஒரு தனி தைரியத்தைக் கொடுத்தது" என்று பாக்யராஜ் தனது பழைய நினைவுகளைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
பாக்யராஜின் சினிமா வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான மைல்கல் இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜாவின் அறிமுகம் கிடைத்ததும், அவரது இயக்கத்தில் வெளியான '16 வயதினிலே' (1977) திரைப்படத்தில் உதவி இயக்குனராகப் பணிபுரிய வாய்ப்பு கிடைத்ததும்தான். இந்த படத்தில் பாரதிராஜாவிடம் இணை இயக்குனராகப் பணிபுரிந்ததோடு மட்டுமல்லாமல், ஒரு சிறிய காட்சியில் டாக்டராகவும் நடித்து நடிகராகவும் தனது முதல் முகத்தைக் காட்டினார் பாக்யராஜ்.
இந்த படம் குறித்து உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் அண்மையில் ஒரு பேட்டியில் குறிப்பிட்டதை பாக்யராஜ் மிகவும் பெருமையோடு நினைவு கூர்ந்தார்: "16 வயதினிலே படத்தில் பணிபுரிந்த அனைவருக்கும் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் மிகப் பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதுவரை இந்திய சினிமா வரலாற்றிலேயே எந்தவொரு படத்தில் பணியாற்றியவர்களுக்கும் இந்த அளவுக்கு நூறு சதவீத பிரம்மாண்ட வளர்ச்சி அமைந்தது இல்லை" என்று கமல் கூறினார்.
பாரதிராஜா, இளையராஜா, கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த், ஸ்ரீதேவி, பாக்யராஜ் என அந்தப் படத்தில் உழைத்த அத்தனை பேரும் பின்னாளில் இந்திய சினிமாவின் தூண்களாக மாறினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
'16 வயதினிலே' படத்தின் பணிகள் அனைத்தும் முடிந்து, படத்தின் தொடக்கத்தில் போடப்படும் 'டைட்டில் கார்டு' தயாரிக்கும் பணி நடந்தது. அதுவரை பாரதிராஜா உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் பலருக்கும் இவரை 'ராஜன்' அல்லது 'கோவை ராஜா' என்றுதான் தெரியும். ஆனால், முதன்முதலில் திரையில் தனது பெயர் வரப்போகிறது என்றதும் பாக்யராஜுக்குள் ஒரு குற்ற உணர்வும், தாயின் பாசமும் மேலோங்கியது.
தன் தாயார் தனக்கு ஆசையாக இட்ட உண்மையான பெயரான 'பாக்கியராஜ்' என்ற பெயரையே டைட்டில் கார்டில் போடக் கொடுத்தார். படம் தயாராகி, பிரிவியூ காட்சியில் டைட்டில் கார்டை பார்த்த இயக்குனர் பாரதிராஜாவிற்கு ஒரே ஆச்சரியம்.
டைட்டில் கார்டில் 'உதவி இயக்கம்: பாக்கியராஜ்' என்ற பெயரைப் பார்த்த பாரதிராஜா, உடனே சுற்றிலும் பார்த்து, "ஏய்யா... இந்த பாக்கியராஜ் யாரு? புதுசா யாரையாவது சேர்த்தோமா?" என்று குழப்பத்தோடு கேட்டுள்ளார். அதற்குப் பக்கத்தில் இருந்த மற்ற உதவி இயக்குனர்கள், "சார், அது வேற யாரும் இல்ல... நம்ம கோவை ராஜா என்ற ராஜன் தான்!" என்று கூறியுள்ளனர். அதன் பிறகுதான், திரையுலகிற்கு 'கோவை ராஜா' என்பது புனைப்பெயர் என்பதும், அவரது உண்மையான பெயர் 'பாக்கியராஜ்' என்பதும் தெரியவந்தது.
தனது பெயர் மாற்றப் பின்னணி குறித்து பாக்யராஜ் தனது யூடியூப் பேட்டியில் பேசும்போது மேலும் உருக்கமாக ஒரு தகவலைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
"கோவை ராஜா என்பது நான் தற்காலிகமாக எனக்குள் வைத்துக் கொண்ட கெத்து. ஆனால், பாக்கியராஜ் என்பது என் தாய் எனக்கு ஆசையோடு வைத்த பெயர். சினிமாவில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று நான் சென்னை கிளம்பும்போது என் மீது என் தாயார் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருந்தார். 'நீ நிச்சயம் சினிமாவில் பெரிய ஆளாக வருவாய்' என்று வாழ்த்தி அனுப்பினார். திரையில் என் பெயர் முதன்முதலில் வரும்போது, என் அம்மா வைத்த பெயர்தான் வர வேண்டும், அதுதான் அவருக்கு நான் செய்யும் நன்றி என்று நினைத்தேன். அதனால்தான் கடைசி நேரத்தில் என் பெயரை பாக்கியராஜ் என்று மாற்றினேன்," என்றார்.
'16 வயதினிலே' படத்தில் 'பாக்கியராஜ்' என்று அடியெடுத்து வைத்த அவர், அடுத்த சில ஆண்டுகளிலேயே தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக மாறினார். பாரதிராஜாவின் 'கிழக்கே போகும் ரயில்', 'சிகப்பு ரோஜாக்கள்' ஆகிய படங்களுக்குப் பிறகு, 'சுவரில்லாத சித்திரங்கள்' படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானார்.
தன் தாயின் பெயரால் திரையுலகில் நுழைந்த அவர், பிற்காலத்தில் தமிழ் திரையுலகமே வியந்து பார்க்கும் அளவுக்கு விறுவிறுப்பான திரைக்கதை அமைப்பதில் 'மன்னன்' என்று பெயர் எடுத்தார். இன்று 50 ஆண்டுகள் கடந்தும், 'கோவை ராஜா' என்று கெத்தாகச் சொல்லிக்கொண்ட அந்த இளைஞனின் 'பாக்கியராஜ்' என்ற பெயர், தமிழ் சினிமாவின் வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.