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Explainer : சோஷியல் மீடியாவில் இருந்து Exit ஆகும் நடிகைகள்! ஆபாச சித்தரிப்பு காரணமா?

கடந்த சில மாதங்களில், ரசிகர்களுக்கு நன்கு தெரிந்த முகங்களாக இருக்கும் நடிகைகள் பலர் சமூக வலைதளங்களில் இருந்து வெளியேறுவதாக அறிவித்து விட்டனர். இதற்கு காரணம் என்ன? அவர்கள், தங்கள் சமூக வலைதளத்தை விட்டுத்தரும் அளவிற்கு காரணமாக இருந்ததது எது? இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 31, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:35 PM IST
Explainer : சோஷியல் மீடியாவில் இருந்து Exit ஆகும் நடிகைகள்! ஆபாச சித்தரிப்பு காரணமா?
Image Credit: Explainer About Actress | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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