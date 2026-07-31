/Explainer : சோஷியல் மீடியாவில் இருந்து Exit ஆகும் நடிகைகள்! ஆபாச சித்தரிப்பு காரணமா?

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டுள்ள இன்டெர்நெட் எழுச்சியை, யாராவது டைம் ட்ராவல் செய்து உங்களிடம் வந்து கூறியிருந்தால் நீங்களே நம்பியிருக்க மாட்டீர்கள். இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியை, அதன் தொடக்கத்தில் கொண்டாடிய நம்மால், இப்போது அதையே பார்த்து பயப்படாமல் இருக்க முடியவில்லை. “நம் போட்டோவை யாராவது மார்பிங் செய்து விடுவார்களோ, அதனால் எதாவது பிரச்சனை ஆகுமோ?” என்ற அச்சம், சமூக வலைதளங்களில் தன் கணக்கை ஓபனாக வைத்திருக்கும் அனைவருக்குமே இருக்கிறது. சரி சாதாரண மக்களுக்குதான் இந்த நிலை என்று பார்த்தால், பிரபலமாக இருக்கும் நடிகைகள், இதனால் பெரிதாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
சமூக வலைதளம், தாெடங்கப்பட்ட காலத்தில் அனைவரையும் ஒன்றினைக்கும் ஒரு கருவியாகவே பயன்பட்டது. ஆனால், தற்போது பெரிய அளவில் பரிணாம வளர்ச்சியை பெற்று அது பிசினஸாகவும், தனிமனிதர் மீது வேண்டுமென்றே தாக்குதல் ஏற்படுத்தும் கருவியாகவும், மக்களை எப்படி யோசிக்க வைக்க வேண்டும் என்கிற algorithm ஆகவும் இயங்கி வருகிறது.
சில மாதங்களுக்கு முன்னர் நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி சமூக வலைதளங்களில் இருந்து வெளியேறுவதாக அறிவித்திருந்தார். இதற்கான காரணம் என்னவென்று தெரியாமல் அனைவரும் முழித்துக்கொண்டிருந்தனர். சில நாட்களில் அவருடைய சமூக வலைதள கணக்கு மாெத்தமாக De-Activate செய்யப்பட்டது. இதற்கு சமீபத்திய நேர்காணலில் பதிலளித்திருந்த அவர், தான் 100 காேடி கொடுத்தாலும் இனி சமூக வலைதளம் பக்கம் வர மாட்டேன் என்றும், தன்னுடைய புகைப்படங்கள் மார்பிங் செய்யப்பட்டிருந்ததை பார்த்து மன உளைச்சளுக்கு ஆளானதாகவும் பேசியிருந்தார். இதில் கொடுமையான விஷயம் என்னவென்றால், கட்டா குஸ்தி 2 படத்தில் இவர் நடித்த சில காட்சிகளில் இருந்து ஸ்கிரீன் ஷாட் செய்யப்பட்ட இவருடைய புகைப்படங்கள் ஆபாசமாக சித்தரிக்கப்பட்டு இப்பாேதும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டின் இளம் தலைமுறையின் கனவுக்கண்ணியாக மாறி இருக்கிறார், கயாடு லோகர். இவரும் சமூக வலைதளத்தில் இருந்து தான் வெளியேறுவதாகவும், தன்னுடைய தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மட்டும் சமூக வலைதளத்தில் போஸ்ட் செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
இதற்கான காரணத்தை தெரிவித்த அவர், தன்னுடைய மனநலனை பாதுகாப்பதற்காக, ஸ்கிரீன்களில் இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகியிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
நடிகை மமிதா பைஜு நடித்ததே ஒரு சில தமிழ் படங்கள்தான். ஆனால், அதற்குள் தமிழ் ரசிகர்கள் மனங்களில் ஆழமாக பதிந்த நாயகியாகி விட்டார். இவர் சில நாட்களுக்கு முன்னர், தான் சமூக வலைதளங்களில் இருந்து விலகுவதாகவும், இது தற்காலிகமானதுதான் என்றும், இந்த நேரத்தில் தன்னுடைய டீம் தன் கணக்கை பார்த்துக்கொள்வார்கள் என்றும் கூறியிருந்தார்.
சினிமா பிரபலமாக இருக்கும் ஒருவர் எப்போதும் பொது மக்களின் பார்வையிலேயே இருப்பதால் அவர் பொது சொத்தாக மாறி விடுகிறார். பிரபலமாக இருக்கும் ஒருவரை, பிடித்தவரும் இருப்பர், பிடிக்காதவரும் இருப்பர், அவரை யாரென்றே தெரியாதவரும் இருப்பர். இதனாலேயே அவர் யாருக்கும் உதவாத ஒரு விஷயத்தை பதிவிட்டாலும், “சோ க்யூட், சோ ஹாட்” என்று கமெண்ட் செய்வதற்கென்றே 100 பேர் வருவார்கள். அதே சமயத்தில் காரணமே இல்லாமல் ஆபாச வார்த்தைகளால் சிலர் வசைபாடவும் செய்வார்கள்.
இதனாலேயே, பெரும்பாலான நடிகைகள் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு, டார்கெட் செய்யப்பட்டு, தங்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் மன ரீதியாக இதனால் சில பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டிய நிலை வருகிறது. இதனால்தான் சமூக வலைதளங்களில் இருந்து வெளியேறுவது, டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் செய்வது போன்றவற்றை அவர்கள் செய்கின்றனர்.
நாளுக்கு நாள் தலைதூக்கி வரும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது, AI-ன் Deep Fake. ஒருவரின் புகைப்படம், வீடியோ, வாய்ஸ் இருந்தாலே போதும், அவர் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை செய்தது போலவும், பேசாத ஒரு விஷயத்தை பேசுவது போலவும் காண்பிக்க முடியும். இதனால் அதிகம் பாதிக்கப்படுபவர்கள் பெண்களாகத்தான் இருக்கின்றனர். எந்த பெண்ணின் புகைப்படத்தையாவது வைத்து அவரை ஆபாசமாக சித்தரிப்பதையும் அவற்றை சமூக வலைதளங்களில் பரப்புவதையும் பல பேர் வேலையாக கொண்டுள்ளனர். இதனை வைத்து பணம் பறிப்பது, பாலியல் தேவைகளுக்காக பெண்களை ப்ளாக் மெயில் செய்வது போன்ற விஷயங்களும் நடக்கிறது.
நடிகைகள் ஆலியா பட், ராஷ்மிகா மந்தனா, தமன்னா உள்ளிட்டோர் இதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். அவர்களின் முகத்தை வைத்து ஆபாசமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருந்த டீப்ஃபேக் வீடியாே கடும் வைரலானது தொடர்ந்து, சைபர் கிரைமில் புகார் அளிக்கும் நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டனர்.
சமூக வலைதளம் இளைஞர்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?
சமூக வலைதளத்தை பயன்படுத்தும் பெரும்பாலான இளைஞர்கள், பதற்றம், மனச்சோர்வு, தூக்கமின்மை, தங்கள் உடல் பற்றிய பாதுகாப்பின்மையாக இருக்கும் உணர்வு உள்ளிட்டவற்றால் பாதிக்கப்படுவதாக அமெரிக்கன் அக்காடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.
இளைஞர்கள் மட்டுமின்றி, பிரபலமாக இருக்கும் பல பேர் சைபர் புல்லியிங் எனப்படும் ஆன்லைன் அச்சுறுத்தலால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக பொது மக்களின் பார்வையில் இருக்கும் நடிகைகளுக்கு முகம் தெரியாத ஐடிக்களில் இருந்து அவர்களுக்கு ஆபாசமாகவும், அச்சுறுத்தலாகவும் மெசேஜ் போவது சகஜமாகி விட்டது. இதை எதிர்த்து ஒரு சிலரே சைபர் கிரைமில் புகார் அளிக்கிறார்களே தவிர பல பேர் அப்படியே “இதையெல்லாம் யார் பார்த்துக்கிட்டு..” என விட்டு விடுகின்றனர்.
சைபர் க்ரைம் புகார்களை தெரிவிக்க, 1930க்கு தொடர்பு கொள்ளலாம்.
உங்களை பற்றிய ஏதேனும் போட்டோக்கள் வைரலானால், அவற்றின் ஸ்க்ரீன்ஷாட்களை எடுத்து, எதிலிருந்து பரவியதோ அந்த கணக்கின் URL-ஐ வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
உங்களை யாரேனும் பயமுறுத்துகிறார்கள் என்றால், அந்த chat-ஐ டெலிட் செய்யாமல் அப்படியே வைத்திருக்க வேண்டும்.
அருகில் இருக்கும் காவல் நிலையத்திலும், உங்களிடம் இருக்கும் ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்து புகார்களை தெரிவிக்கலாம்.
இணையமும், AI தொழில்நுட்பமும் நம் வாழ்க்கையை எளிமையாக்க வந்திருப்பதே அன்றி, ஒருவரின் நிம்மதியை பறிக்கவோ, மகளிரின் கண்ணியத்தை சீரழிக்கவோ கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. நடிகைகளை தாண்டி, சாமானிய பெண்கள் வரை பலரூம் இந்த டிஜிட்டல் அச்சுறுத்தலால் தினசரி பயத்துடன் வாழும் சூழல், இனியாவது மாறா வேண்டும். இதை தடுக்க, சைபர் குற்ற சட்டங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவிற்கு தனிமனித ஒழுக்கமும், ஒருவரின் சமூக வலைதள பயன்பாடு குறித்த விழிப்புணர்வும் மிக மிக அவசியம் ஆகும்.