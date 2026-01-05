English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஃபைனலுக்கு முன் சுபிக்ஷா எலிமினேட் ஆனது ஏன்? 'இந்த' ஒரு சம்பவம்தான் காரணம்!

ஃபைனலுக்கு முன் சுபிக்ஷா எலிமினேட் ஆனது ஏன்? 'இந்த' ஒரு சம்பவம்தான் காரணம்!

Bigg Boss Tamil 9: இறுதி வாரத்திற்கு முன்பு சுபிக்ஷா ஏன் வெளியேற்றப்பட்டார் என்கிற கேள்வி பலருக்கு இருக்கிறது. அதற்கான முக்கிய காரணங்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அதன் முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 5, 2026, 10:35 AM IST
  • எவிக்ட் ஆன சுபிக்ஷா மொத்தமாக பெற்ற சம்பள தொகை என்ன?
  • சுபிக்ஷா குமார் வெளியேற்றத்திற்கான காரணம் என்ன?
  • ஒரே வாரத்தில் அதிர வைத்த 'டிரிபிள் எலிமினேஷன்'.

Bigg Boss Tamil 9 : பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9-இன் 13-வது வாரம், அதிரடி மாற்றங்கள் மற்றும் எதிர்பாராத திருப்பங்களுடன் ஒருவழியாக நிறைவடைந்துள்ளது. இறுதிப் போட்டிக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெறும் 'டிக்கெட் டு பினாலே' (Ticket to Finale) டாஸ்க் இந்த வாரம் முழுவதும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. மன உறுதி, உடல்திறன் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தை சோதிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட பலகட்டப் போட்டிகளில், அரோரா (Aurora Sinclair) அபாரமாக விளையாடி அதிக மதிபெண்களைப் பெற்றார். அந்த வகையில் சபரிநாதன் மற்றும் வி.ஜே. பார்வதி ஆகியோரை பின்னுக்குத் தள்ளி, சீசன் 9-இன் முதல் இறுதிப்போட்டியாளராக அரோரா அதிகாரப்பூர்வமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

அதிர வைத்த 'டிரிபிள் எலிமினேஷன்'

சென்ற வார இறுதியில் பிக் பாஸ் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக ஒரே வாரத்தில் மூன்று போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்ட நிகழ்வு ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதில் கடந்த வாரம் பிக் பாஸ் விதிகளுக்குப் புறம்பாக நடந்துகொண்ட காரணத்தினால், தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி போட்டியாளர்கள் கமருதீன் மற்றும் வி.ஜே. பார்வதி ஆகிய இருவருக்கும் ரெடி கார்டு (Red Card) வழங்கி அதிரடியாக வெளியேற்றினார்.

அதேபோல் மீதம் இருந்த பட்டியலில் (Aurora, Subiksha, Sabarinathan, Gana Vinoth, Vikkals Vikram, Divya, and Sandra) மக்களின் குறைவான வாக்குகளைப் பெற்ற அடிப்படையில் சுபிக்ஷா வெளியேற்றப்பட்டார்.

தற்போதைய நிலை என்ன?

ஒரே வாரத்தில் மூன்று பேர் வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து, தற்போது வீட்டில் வெறும் மொத்தம் ஆறு போட்டியாளர்கள் (Aurora, Sabarinathan, Gana Vinoth, Vikkals Vikram, Divya, and Sandra) மட்டுமே மீதமுள்ளனர். இறுதிப்போட்டியை நோக்கி ஆட்டம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், அடுத்த வாரம் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே தற்போது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துள்ளது.

இதனிடையே பிக்பாஸ் வரலாற்றிலேயே சீசன் 9 இல் ஒரே வாரத்தில் மூன்று வெளியேற்றங்கள் நிகழ்வது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Bigg Boss Tamil 9: சுபிக்ஷா குமார் வெளியேற்றத்திற்கான காரணம்

இதற்கிடையே இறுதி வாரத்திற்கு முன்பு சுபிக்ஷா ஏன் வெளியேற்றப்பட்டார் என்கிற கேள்வி பலருக்கு இருக்கிறது. அதற்கான முக்கிய காரணங்கள், வீட்டில் நடந்த பல்வேறு டாஸ்க்குகள் மற்றும் மோதல்களின் போது, சுபிக்ஷாவின் செயலற்ற அணுகுமுறை அவருக்குப் பின்னடைவாக அமைந்தது. அதுமட்டுமின்றி பார்வையாளர்கள் அவரது விளையாட்டைக் கூர்ந்து கவனித்தபோது, அவர் துணிச்சலான உத்திகளைக் கையாள்வதை விட, ஆரம்பகால ஃப்ரீ-பாஸ்களை மட்டுமே அதிகம் நம்பியிருந்தது தெரியவந்தது. இது போட்டியில் அவருக்கிருந்த ஈடுபாட்டைக் குறைத்துக் காட்டியது. 

அதேபோல் 'டிக்கெட் டு பினாலே' போட்டிகளின் போது, சகிப்புத்தன்மையிலோ அல்லது புத்திசாலித்தனத்திலோ மற்ற போட்டியாளர்களுக்கு இணையான திறமையைச் சுபிக்ஷாவால் வெளிப்படுத்த முடியவில்லை. இதனால் நேரடி இறுதிப் போட்டிக்கான வாய்ப்பை அவர் நழுவவிட்டார். ஒட்டுமொத்தமாக தன்னை ஒரு தகுதியான இறுதிப் போட்டியாளராக நிரூபிக்க வேண்டிய முக்கியமான தருணங்களில் சுபிக்ஷா தவறிவிட்டார். இதுவே அவர் குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்று வெளியேறக் காரணமாக அமைந்தது என்று கூறப்படுகிறது.

Bigg Boss Tamil 9: எவிக்ட் ஆன சுபிக்ஷா மொத்தமாக பெற்ற சம்பள தொகை என்ன?

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் இருக்கும் போட்டியாளர்கள் அனைவருக்குமே, ஒரு எபிசோடுக்கு இவ்வளவு சம்பளம் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு தொகை பேசப்பட்டிருக்கும். அப்படி, சென்ற வாரம் வெளியேறிய சுபிக்ஷா சம்பளமாக பெற்ற தொகை குறித்த விவரம் வெளியாகி இருக்கிறது.

சுபிக்ஷா ஒரு வாரத்திற்கு சுமார் ரூ.8 ஆயிரம் சம்பளம் வாங்கியிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இவர், 92 நாட்கள் வரை பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்திருக்கிறார். இதற்கு ஏற்றவாறு அவருக்கு சம்பளம் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் என தெரிகிறது. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ  தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : பார்வதி கம்ருதினை தொடர்ந்து..3வதாக வெளியேறிய முக்கிய போட்டியாளர்!

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 'ரெட் கார்டு': பாரு, கமருதீனின் தற்போதைய நிலை மற்றும் சம்பள விவரம் இதோ!

