1000 கோடி படம் கொடுக்க முடியாமல் தவிக்கும் தமிழ் சினிமா! காரணம் இதுதான்..

Why Tamil Cinema Cannot Give 1000 Crores Film : இந்திய சினிமாவின் தரம் தற்போது ஹாலிவுட் தரத்திற்கு ஈடாக மாறிவிட்டது. அதற்கு சில உதாரணங்கள், பாகுபலி மற்றும் கேஜிஎப் போன்ற படங்களாகும். இது போன்ற பிறமொழி படங்கள், உலக மார்க்கெட்டில் ரூ.1000 கோடி வசூலை பெற்றுவிட்டது. ஆனால் தமிழ் படம் மட்டும் இன்னும் எதுவும் ஆயிரம் கோடி வசூலை தொடவில்லை. இதற்குக் காரணம் என்ன?
1000 கோடி வசூல் பெற்ற படங்கள்!
இந்தியாவில் வெளியான 8 திரைப்படங்கள் இதுவரை உலக மார்க்கெட்டில் ஆயிரம் கோடி வரை வசூலித்திருக்கின்றன. முதன்முதலில் ஆயிரம் கோடியை தாண்டிய படம், அமீர்கான் நடித்த தங்கள் படம். இதற்குப் பிறகு 2017 வெளியான பாகுபலி 2 திரைப்படம் ரூ.14000 கோடிக்கு மேல் வசூலை ஈட்டியது. புஷ்பா 2 : தி ரூல், RRR, கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2, கல்கி, ஜவான், பதான் உள்ளிட்ட படங்களும் இந்த லிஸ்டில் இருக்கின்றன. தெலுங்கில் நான்கு படங்களும், ஹிந்தியில் மூன்று படங்களும், கன்னட மொழியில் ஒரு படமும் இதுவரை ஆயிரம் கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. இதில், தமிழ் மொழியின் படங்கள் எதுவுமே இல்லை.
ஏ.ஆர்.முருகதாஸின் பதில்:
தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய இயக்குநர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், ஏ.ஆர்.முருகதாஸ். இவர் சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவரிடம் தமிழ் படங்கள் இதுவரை ரூ.1000 கோடி வசூலிக்காதது ஏன்? இதற்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும்? என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் அளித்துள்ள பதில், ரசிகர்களின் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.
“மற்ற மொழி படங்கள் அனைத்தும், 1000 கோடி 2000 கோடி என வசூல் செய்கிறது. தமிழ் சினிமாவில் அப்படி வசூல் வருவதில்லை. அதற்கு காரணம், பிற மொழி படங்கள், ஆடியன்ஸை எண்டர்டைன் செய்கிறது. ஆனால், தமிழ் படங்கள் மக்களை Educate செய்கிறது. நம் இயக்குநர்களின் மக்களை அறிவுபடுத்த படம் கொடுப்பதால், தமிழ் சினிமாவில் 1000 அல்லது 2000 கோடி வசூல் வராததுக்கு இதுதான் காரணம்” என்று பேசியிருக்கிறார்.
மதராஸி படம்:
ஏ.ஆர்.முருகதாஸ், தற்போது சிவகார்த்திகேயனை வைத்து மதராஸி படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படம், செப்டம்டபர் 5ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்த படம், ஆக்ஷன் த்ரில்லராக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த படத்திற்கும் அனிருத்தான் இசை. இப்படம், வரும் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இதன் ப்ரமோஷன் பணிகள் தற்போது நடந்து வருகிறது.
