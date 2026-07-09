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‘ஜனநாயகன்’ ஜூலையில் ரிலீஸ் ஆகுமா-ஆகாதா? தொடர்ந்து ஏமாற்றப்படும் ரசிகர்கள்!

Jana Nayagan : முதல்வர் ஆகும் முன்பு, கடைசியாக விஜய் நடித்திருந்த படம் ‘ஜனநாயகன்’. இந்த படத்தின் தியேட்டர் ரிலீஸை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ரசிகர்கள், கடைசியில் ஒவ்வொரு அறிவிப்பு வரும் போதும் ஏமாற்றப்பட்டவர்களாகவே உணர்கிறார்கள்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 09, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:48 PM IST
‘ஜனநாயகன்’ ஜூலையில் ரிலீஸ் ஆகுமா-ஆகாதா? தொடர்ந்து ஏமாற்றப்படும் ரசிகர்கள்!
Image Credit: Jana Nayagan | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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‘ஜனநாயகன்’ ஜூலையில் ரிலீஸ் ஆகுமா-ஆகாதா? தொடர்ந்து ஏமாற்றப்படும் ரசிகர்கள்!
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