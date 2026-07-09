/‘ஜனநாயகன்’ ஜூலையில் ரிலீஸ் ஆகுமா-ஆகாதா? தொடர்ந்து ஏமாற்றப்படும் ரசிகர்கள்!

Jana Nayagan : ‘ஜனநாயகன்’ படத்தை பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம், ‘காத்திருந்து..காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி..’ என முதல்வர் விஜய்யின் ஆதரவாளர்ளும் ரசிகர்களும் பாடாததுதான் இன்னும் மிஞ்சியிருக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும், ‘புலி வருது, புலி வருது’ என்பது போல, ‘ஜனநாயகன் வருது ஜனநாயகன் வருது’ என தகவல்கள் பரவுகிறதே தவிர, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியான பாடில்லை.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை, கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில் விஜய்யுடன் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் மமிதா பைஜு, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தை, 2026ஆம் ஆண்டின் பொங்கல் பண்டிகை விருந்தாக திரையரங்குகளில் வெளியிட திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால், அது நடக்காமல் போனது. இதற்கு காரணம், தணிக்கை சான்றிதழ் விவாகரம்தான் என்று சொல்லப்பட்டது.
படத்திற்கு கடைசி நேரத்தில் தணிக்கை சான்று வழங்க தணிக்கை வாரியம் மறுத்ததால், படக்குழு கோர்ட் படியேறும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. நீண்ட முயற்சிக்கு பிறகு, சென்சார் சான்றிதழ் வாங்க காலதாமதம் பிடிக்கும் என்பது தெரிந்ததால், வழக்கை கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வாபஸ் பெற்றது.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில், அப்போதைய ஆளுங்கட்சியாக இருந்த ஒரு கட்சியை விமர்சிக்கும் வகையில், கடுமையான வசனங்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தேர்தலை குறிவைத்து எடுக்கப்பட்டிருந்த இந்த படத்தை, எப்படியாவது சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு வெளியிட்டு விடலாம் என படக்குழு போராடியது. ஆனால், அதன் விளைவாக படம் இன்னும் தள்ளிக்கொண்டேதான் போனது. இறுதியில், தேர்தலும் முடிந்தது, தவெக கட்சியும் ஆட்சியை பிடித்து 2 மாதங்களுக்கு மேல் ஆகி விட்டது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் எப்போது ரிலீஸ் ஆகும் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நிலையில், திடீரென மொத்த படமும் இணையத்தில் கசிந்து விட்டது. இதை எதிர்பாராத ரசிகர்கள், படத்தை பைரசியில் பார்ப்பதை தவிர்த்தாலும், இதற்கு காரணமானவர்கள் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் விடுவதாய் இல்லை.
இந்த வழக்கில், 9க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதில் முக்கிய குற்றவாளியாகி, ஜனநாயகன் படத்தில் ஒப்பந்த ஊழியராக வேலை பார்த்த ஒருவரை கைது செய்தனர். இவரிடம் இது குறித்த விசாரணை நடைப்பெற்றது. அவர் முன்ஜாமின் கோரும் போது, உண்மையான குற்றவாளி தான் இல்லை என்று கூறியது, சர்ச்சையானது.
இணையத்தில் படம் கசிந்ததை அடுத்து, படத்தை தியேட்டரில் பார்க்கும் போது அந்த அனுபவம் கெட்டு விடுமோ என்கிற அச்சம் ரசிகர்களின் மனங்களில் இருந்தது. ஆனால், “கவலைப்படாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்..படம் ரிலீஸே ஆகப்போறதில்லை” என்று சொல்லும் நிலைக்கு ரசிகர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஜூலையில் ரிலீஸ் ஆகப்போவதாகவும், படத்திற்கான திரைப்பட சான்றிதழை பெறும் பணிகளில் படக்குப முழு வீச்சில் இறங்கி இருப்பதாகவும் தகவல்கள் பரவியது. ஆனால், அப்படி படம் ரிலீஸாவதற்கான எந்த அறிகுறியும் தெரியவில்லை. கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸும் ஜனநாயகன் படம் குறித்த ஒரு அப்டேட்டையும் வெளியிடவில்லை.
இந்த ஒரு கேள்வி, அனைத்து ரசிகர்கள் மனங்களிலும் ஓயாமல் ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. படத்தை தேர்தல் நோக்கத்திற்காக எடுத்து விட்டு, அதன் பிறகு படம் வெளிவருவது வேஸ்ட் என்று படக்குழு கருதுவதால் இன்னும் படம் வெளியாகாமல் இருக்க காரணமாக இருக்குமோ என்கிற அச்சம் ரசிகர்களின் மனங்களில் எழுந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்போதும், ஜனநாயகன் படம் ஜூலை 24ஆம் தேதி வெளியாகப்போவதாக ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. ஆனால், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.