With Love OTT: ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும் வித் லவ்! எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம்?

With Love OTT Release Date: வசூல் சாதனையில் பட்டையை கிளப்பி வரும் "வித் லவ்" திரைப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. அதன்படி எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம் என்பதை இந்த கட்டுரையில் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த், மகேஷ் ராஜ் பசிலியான் தயாரிப்பில் மதன் எழுதி இயக்கி உள்ள படம் வித் லவ் கடந்த பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி உலக முழுவதும் வெளியானது. டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தின் இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் ஹீரோவாக நடிக்க அனஸ்வரா ராஜன், தேனி முருகன், “கலைமாமணி” சரவணன், ஹரிஷ் குமார், காவ்யா அனில், சச்சின் நாச்சியப்பன், சாச்சனா, R.J. ஆனந்தி, டிம்பிள் கண்ணா, சித்தார்த் ஆகியோர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர். ஷான் ரோல்டன் இசையமைக்க, ஸ்ரேயாஸ் கிருஷ்ணா ஒளிப்பதிவும், சுரேஷ் குமார் எடிட்டிங் பணிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தின் இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் இந்த படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகியுள்ளார். டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்திலேயே ஒரு சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் அறிமுக நடிகர் என்ற எந்த ஒரு பதட்டமும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மறுபுறம் கதாநாயகி அனஸ்வரா ராஜனுக்கு கதை முழுக்கவே வரும் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரமாக அமைந்துள்ளது. அவரும் ஒருபுறம் இந்த படத்தை தாங்கி பிடிக்கிறார். குறிப்பாக இரண்டாம் பாதியில் பல இடங்களில் ஸ்கோர் செய்கிறார். இவர்களை தவிர ஃபிளாஷ்பேக்கில் பள்ளி மாணவர்களாக வரும் அனைவரும் சிறப்பாக நடித்துள்ளனர். குறிப்பாக அனிஷா கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள காவ்யா அனில் ரசிக்க வைக்கிறார். மேலும் படத்தில் உள்ள அத்தனை துணை நடிகர்களும் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேலையை கச்சிதமாக செய்துள்ளனர்.
இந்த படம் வெளியாகி முதல் வாரத்திலேயே ரூ.20 கோடி கிளப்பில் இணைந்தது. பாக்ஸ் ஆபிஸில் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டாகியுள்ள வித் லவ் படம் இதுவரை 10 நாட்களை கடந்துள்ளது. இந்த 10 நாட்களில் உலகளவில் இந்த திரைப்படம் ரூ. 21 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில் திரையரங்குகளில் வசூல் மழை பொழிந்து வரும், இந்த நேரத்தில் இந்த திரைப்படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை நெட்ஃபிளிக்ஸ் (Netflix) நிறுவனம் வாங்கியுள்ளது. அதன்படி கூடிய விரைவில் இந்த திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக 'வித் லவ்' படத்திற்காக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அபிஷன் ஜீவிந்த்தை நேரில் சந்தித்து பாராட்டியிருக்கிறார். அதேபோல் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவும் நேரில் சந்தித்து பாராட்டியிருக்கிறார்.
Thalaivar With Love pic.twitter.com/ahNgJTHTgd
— Abishan Jeevinth (@Abishanjeevinth) February 10, 2026
இததொடர்பாக அபிஷன் ஜீவிந்த் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், "விஜய் தேவரகொண்டா அண்ணாவிடம் இருந்து 'With Love'... என்னுடன் நேரம் ஒதுக்கி பேசியதற்காக, அண்ணாவுக்கு நன்றி.
With love from @thedeverakonda anna.
Thank you so much for today, anna. I truly had such a great conversation with you. Hearing all the appreciation and kind words from you meant a lot to me. Feeling really grateful and happy. #WithLove pic.twitter.com/cuInO5nk2W
— Abishan Jeevinth (@Abishanjeevinth) February 13, 2026
உண்மையிலேயே இன்று நான் உங்களுடன் சிறந்த உரையாடலைக் கொண்டிருந்தேன். உங்களுடைய பாராட்டும், அன்பான வார்த்தைகளும் எனக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்தன. மிகவும் நன்றியுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் உணர்கிறேன்" என்று நெகிழ்ச்சியாகப் பதிவிட்டிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | விஜய் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘காதல் ரீசெட் ரிபீட்’! வெளியானது டீசர்!
மேலும் படிக்க | நாட்டார் கதையம்சத்தில் 'தி டார்க் ஹெவன்': ஏப்ரல் 3 முதல் வெளியீடு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ