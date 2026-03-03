வித் லவ் OTT ரிலீஸ் எப்போது? எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம், இதோ முழு விவரம்

With Love OTT Release : வித் லவ் படம் வெளியாகி 25 நாட்கள் வெற்றிகராக கடந்து வசூல் சாதனையில் பட்டையை கிளப்பி வரும் நிலையில், தற்போது இந்த திரைப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி குறித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பான முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த், மகேஷ் ராஜ் பசிலியான் தயாரிப்பில் மதன் எழுதி இயக்கி இருக்கும் திரைப்படம் வித் லவ். இந்த படம் கடந்த பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி உலக முழுவதும் வெளியானது. டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தின் இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் ஹீரோவாக நடிக்க அனஸ்வரா ராஜன், தேனி முருகன், “கலைமாமணி” சரவணன், ஹரிஷ் குமார், காவ்யா அனில், சச்சின் நாச்சியப்பன், சாச்சனா, R.J. ஆனந்தி, டிம்பிள் கண்ணா, சித்தார்த் ஆகியோர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர். ஷான் ரோல்டன் இசையமைக்க, ஸ்ரேயாஸ் கிருஷ்ணா ஒளிப்பதிவும், சுரேஷ் குமார் எடிட்டிங் பணிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தின் இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் இந்த படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகியுள்ளார். டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்திலேயே ஒரு சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் அனஸ்வரா ராஜன் கதை முழுக்க வருகிறார். இரண்டாம் பாதியில் பல இடங்களில் ஸ்கோர் செய்துள்ளார் படத்தின் கதாநாயகி. இது தவிர ஃபிளாஷ்பேக்கில் பள்ளி மாணவர்களாக வரும் அனைவரும் சிறப்பாக நடித்துள்ளனர். குறிப்பாக அனிஷா கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள காவ்யா அனில் ரசிக்க வைக்கிறார். மேலும் படத்தில் உள்ள அத்தனை துணை நடிகர்களும் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேலையை கச்சிதமாக செய்துள்ளனர்.
இந்த படம் வெளியாகி முதல் வாரத்திலேயே ரூ.20 கோடி கிளப்பில் இணைந்தது. தற்போது படம் வெளியாகி 25 நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையில், தற்போது படம் உலக அளவில் 35 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் இந்த திரைப்படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை நெட்ஃபிளிக்ஸ் (Netflix) நிறுவனம் வாங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில் வசூல் வேட்டையை பட்டையை கிளப்பி வரும் நிலையில், தற்போது இந்த திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வருகிற மார்ச் 6-ம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
