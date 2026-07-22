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‘ஏழு கடல் ஏழு மலை’ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு! எப்போ தியேட்டரில் பார்க்கலாம்?

நிவின்பாலி-சூரி கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள ‘ஏழு கடல் ஏழு மலை’ ; அக்-1ல் ரிலீஸ் ஆவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ!

Written ByYuvashree
Published: Jul 22, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:27 PM IST
‘ஏழு கடல் ஏழு மலை’ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு! எப்போ தியேட்டரில் பார்க்கலாம்?

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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